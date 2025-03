Was bedeutet Gemeinschaft, was Einsamkeit? 40 Menschen aus der Region drücken das gemeinsam mit vier Profis in einem Tanztheaterstück aus, das sie mit dem Choreografen James Sutherland an der Reutlinger Tonne erarbeitet haben. Das Ergebnis: beeindruckend.

Faszinierende Bilder: Szene aus dem Tanztheaterstück »Tanzt!« an der Reutlinger Tonne. Foto: Beate Armbruster Faszinierende Bilder: Szene aus dem Tanztheaterstück »Tanzt!« an der Reutlinger Tonne. Foto: Beate Armbruster

