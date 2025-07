Volle Breitseite, keine Schnörkel: Stuttgart feiert die Queens of the Stone Age

Typische Pose: Josh Homme mit den Queens of the Stone Age auf »The End Is Nero«-Tour in der Stuttgarter Schleyerhalle.

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Wie ein Fels in der Wüste steht er da, Josh Homme, dieser rotblonde Hüne in seiner typischen Pose: linker Fuß auf der Monitor-Box, Augen geschlossen. So scheint der 52-Jährige am Sonntagabend ganz bei sich – und überall. Der Fokus liegt auf den Fingern. Die entlocken den sechs Saiten seiner Motor Ave Bel Aire den Sound einer herandampfenden Büffelherde. Riffs und Melodien donnern brachial über die Köpfe der knapp 5.000 Queens of the Stone Age-Fans in der mit schwarzen Vorhängen zum Rock-Club verkleinerten Hanns-Martin-Schleyer-Halle hinweg. Nach dem meist ausgedehnten Instrumental-Intro fährt die Crooner-Stimme des einzigen ständigen Mitglieds der US-Band direkt in Herz, Hirn, Beine.

Homme, einst mit Kyuss Mitbegründer des Stoner Rock, ist ein musikalischer Tausendsassa: Ausrichter der Desert Sessions rund um sein kalifornisches Domizil, Produzent, Komponist, Interpret. Von der Alternative-Rock-Supergroup Them Crooked Vultures zu den Eagles of Death Metal, wirbelt er auch im Hintergrund Staub auf. Als Antreiber, Macher, Menschenfänger. Dabei wirkt der QOTSA-Frontmann auf »The End Is Nero«-Tour zunächst nicht nur so stark, sondern auch so verschlossen wie ein Fels.

QOTSA-Sänger und Gitarrist Josh Homme mit Bassist Michael Shuman in der Schleyerhalle. Foto: Claudia Reicherter QOTSA-Sänger und Gitarrist Josh Homme mit Bassist Michael Shuman in der Schleyerhalle. Foto: Claudia Reicherter

Nach dem Auftakt mit »Regular John« aus dem Jahr 1998 gefolgt von »Sick, Sick, Sick« und »Burn The Witch« – zwei weiteren schon gut 20 Jahre gereiften Krachern –, die er seinen textsicheren Anhängern unnachahmlich druckvoll in die Ohren drischt, dankt er artig – und klärt auf: »Uns geht's super. Ich bin grad nur ein wenig breit und möchte so vor mich hintänzeln.« Manchmal möge doch jeder »einfach mal die Klappe halten«. Klar: Das englische »stoned« steckt auch im Band- und Genrenamen. Und legt nah, dass diese Männer nicht nur gern fette, sondern auch breite Bretter bohren.

Das knapp zweistündige Set, das erst zur Mitte hin die jüngste Platte »In Times New Roman« aufgreift, den verstorbenen Kollegen Mark Lanegan würdigt und zum Schluss in den großen Hits kumuliert, orchestrieren neben ihm Troy Van Leeuwen an Lead- und Lapsteel-Guitar, Michael Shuman am Bass, Jon Theodore am Schlagzeug und – halbversteckt hinter einem Boxenturm – Dean Fertita an weiteren Gitarren und Keyboards.

Josh Homme und Michael Shuman von Queens of the Stone Age am 27. Juli in der Schleyerhalle. Foto: Claudia Reicherter Josh Homme und Michael Shuman von Queens of the Stone Age am 27. Juli in der Schleyerhalle. Foto: Claudia Reicherter

Alle fünf sind Meister ihres Fachs: Zu heulenden Soli vollführt Van Leeuwen, an dessen Lapsteel-Ständer sich eine Klapperschlangenattrappe hochwindet, Hairmetal-typische Sprünge. Auf der entgegengesetzten Bühnenseite rollt Shuman mit tief gestimmter Bassgitarre die wuchtig grollende Unterlage aus. Wie ein Uhrwerk setzt Theodore dazu messerscharfe Beats – oder zückt jazzig verspielt die Besen. Von Fertita sieht man leider zu wenig, Fata-Morgana-haft spickt der Multiinstrumentalist den furiosen Wüstentrip mit funkelnden Pop-Einsprengseln.

Nach »Make It Wit Chu« und »Little Sister« kündigt Homme an, er wolle noch einen neuen Song spielen, einen, den keiner kennt ... staubtrockener Scherz: »No One Knows« ist seit 2002 der QOTSA-Überhit schlechthin. Zum ausgedehnten Finale geht es anstelle der üblichen Abgang-Zugaberufe-Wiederkehr-Inszenierung nahtlos ins sessionhafte »A Song For The Deaf« über. Volle Breitseite, keine Schnörkel: Die Steinzeitköniginnen aus der Wüste sind zurück, als wären sie nie weggewesen. Dabei ist das letzte Gastspiel in der Schleyerhalle zwölf Jahre her. (GEA)