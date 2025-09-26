Volker Kaminski porträtiert einen jungen Mann auf dem Weg zur Kunst

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN. Wie kommt jemand dazu, Kunst zu studieren? Zumal wenn das Thema in der Familie keine Rolle gespielt hat? Der Berliner Autor Volker Kaminski untersucht das in seinem neuen Roman »Schönes Leben«. In der Ich-Perspektive verfolgt er den Weg eines jungen Mannes von ersten Anfängen über die Zeit als Student an der Kunstakademie bis hin zu dem Punkt, wo es sich entscheidet, ob er von der Malerei auch leben kann.

Kaminski ist enorm wandlungsfähig. Zuletzt hat er eine George-Orwell-artige Zukunftsvision vorgelegt, in der die Gesellschaft von einer künstlichen Intelligenz beherrscht wird ("Rua 17). Nun also der Entwicklungsroman eines angehenden Künstlers, klar und schnörkellos erzählt aus der Sicht des Protagonisten. Alles beginnt - im buchstäblichen Sinne - mit dem Dauerzoff der sich beharkenden Eltern, vor dem der junge Viktor Diebig sich in sein Zimmer und seine Traumwelt flüchtet. Die erschafft er sich auf Papier und Leinwand mit Pinseln und Farbe.

Malerei als Lebensziel

Aus der Flucht wird eine Obsession und ein Lebensziel. Viktor strebt an die Karlsruher Kunstakademie. Was ihm die Eltern ermöglichen, auch wenn sein Vater dem zunehmend skeptisch gegenübersteht. Als der Konflikt der Eltern eskaliert und die Mutter mit der jüngsten Tochter auszieht, spitzt sich die Situation zu. Ein psychologisches Duell zwischen den beiden Verbliebenen im Haus bahnt sich an. Hier der Vater, der seine eigenen gescheiterten Lebenspläne im Alkohol ertränkt; dort der junge Nachwuchskünstler, dessen Bestrebungen der Vater einerseits mitfinanziert, andererseits als brot- und sinnlos niedermacht.

Volker Kaminski: Schönes Leben, Roman, 244 Seiten, gebunden, 25 Euro, Verlag PalmArtPress, Berlin. Foto: PalmArtPress Volker Kaminski: Schönes Leben, Roman, 244 Seiten, gebunden, 25 Euro, Verlag PalmArtPress, Berlin. Foto: PalmArtPress

Es steckt jede Menge Eskalationspotenzial in dieser Konstellation. Aber Kaminski geht es nicht darum, einen Thriller zu machen. Ihn interessiert das Schmerzliche des alltäglichen Konflikts zwischen Vater und Sohn. Und das Ringen des Sohnes um seine künstlerische Vision. Mit ruhiger Hand zeichnet Kaminski all das nach: die tastenden Versuche des angehenden Künstlers, die Sackgassen, die neuen Anläufe. Dazu die Gespräche mit Studienkollegen, die scheue Freundschaft mit einer jungen Frau, die als Aktmodell arbeitet, die zermürbenden Diskussionen mit dem Vater. All das eingebettet in die Zeit der frühen 1980er-Jahre mit dem Wechsel von der sozialliberalen Koalition zur Helmut-Kohl-Ära.

Einblick in eine Lebenswelt

So entwickelt sich die Geschichte äußerlich unspektakulär, entwickelt aber doch große Sogwirkung. Einerseits durch den sich immer mehr aufbauenden Vater-Sohn-Konflikt, andererseits durch das sehr detailliert geschilderte Ringen des angehenden Malers mit seinen künstlerischen Vorstellungen. Die Sprache, die Kaminski dabei verwendet, ist ruhig, unspektakulär, aber auch sehr nuanciert und sehr genau in ihren psychologischen Beobachtungen. Ein gelungener Einblick in die Lebenswelt eines angehenden Künstlers in den frühen 1980er-Jahren. (GEA)