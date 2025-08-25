Vielfältigkeit pur bei der Kunstausstellung im Reutlinger Artspace W109

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Malerei, Druck, Tonplastiken, Videos – die Arbeiten der Artspace W109-Ausstellung sind so vielfältig wie die Künstlerpersönlichkeiten selbst. Die in der Metzgerstraße 59 eröffnete Schau wurde von Mitgliedern und vom Umfeld des Vereins Netzwerk Kultur Reutlingen erarbeitet. Sie ist bis zur Reutlinger Kulturnacht am 27. September zu sehen. Bei der Vernissage sorgte das Duo Dos Positos mit Tango, Rumba und Musette für den musikalischen Rahmen.

Rund 40 Mitglieder hat der Verein Netzwerk Kultur derzeit. Mit der Finissage muss die Gruppe auch den Raum verlassen. »Ich bin begeistert von der Gestaltung des Raumes«, sagte Vereinsvorstand Gerhard Loew in seiner Eröffnungsrede. »Es tut uns fürchterlich leid, ihn zu verlieren. Aber wir werden uns um einen neuen Ort bemühen.« Der Raum konnte dank des Sponsorings der Firma Arcadia genutzt werden, wie Vereinsgeschäftsführerin Edith Koschwitz mitteilte. Sie dankte auch der Stadt Reutlingen für die Möglichkeit, über Fördermittel zu zeigen, wie Kultur die Innenstadt beleben könne.

Nilfahrt und Schaumpool-Party

»Die Kunst soll in den urbanen Raum kommen«, betonen Andreas Konitzer und Monika Wibmer. Über die sozialen Netzwerke hatten die beiden Vorstandsmitglieder Werbung für die Veranstaltung geschaltet. Auch ihre Kunst nutzt die Technik. Ob in der ägyptischen Wüste, bei einer Nilfahrt, einer Schaumpool-Party oder im Flugzeug – Konitzer filmte und ließ durch digitale Bearbeitung surreale Welten entstehen. »Floating City« zeigt Hochhäuser, die, im Meer stehend, zu atmen scheinen. Zu sehen sind auch ausgekoppelte und weiter bearbeitete Einzelbilder. »Ich bin Science-Fiction-Fan«, bekennt der Video-Künstler.

Monika Wibmer beschäftigt sich ebenfalls mit der digitalen Transformation, doch stellt die gelernte Bühnenbildnerin den Menschen in den Vordergrund. Auf Models projiziert sie grafische Muster, wodurch sie sich körperlich aufzulösen scheinen und ihre Emotionen in den Vordergrund treten. »Hommage an Elsbeth Kupferot« greift die Entwürfe der weltbekannten Designerin auf, die auch für das Unternehmen Pausa in Mössingen arbeitete.

Simone Möck entfaltet auf alten Holzbrettern oder hinter Plexiglas eine wahre Farbexplosion. Seidenpapier und Marmormehl werden eingearbeitet, das Werk erscheint dreidimensional. Um Betrachtern einen Impuls zu geben, fügte sie Titel wie »Blaubeerkuchen« oder »Spaghettieis« hinzu.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung »Netzwerk Open Art« ist bis zum 27. September im Artspace W109 in der Reutlinger Metzgerstraße 59 zu sehen. Geöffnet ist Mittwoch bis Samstag von 12 bis 18 Uhr. (GEA) www.netzwerk-kultur-reutlingen.de

Einen Überblick über ihre künstlerischen Linien gibt Christa Schuster-Salas. Sie setzte die Werke ihrer Lieblingsschriftsteller wie Rilke in Bildende Kunst um, beschäftigte sich malerisch mit der Armut in Afrika und widmet sich jetzt dem Druck. »Die Erde« zeigt einen männlichen sowie drei weibliche Akte. Jene tragen die Erde.

Frauchen und Hund ähneln sich

Viel Schmunzeln gab es bei den farbig glasierten Tonplastiken von Brigitte Taschler. Die Büste einer Dame ähnelt verblüffend ihrem Pudel, und ein Kampfhund transportiert Personen auf seinem Rücken. Er leistet laut Titel »Sozialdienste nach einer Beiß-Attacke«.

Wasser ist das Thema von Florentina Gekeler. Ihre Menschen tauchen genießerisch oder auch forschend in die Tiefsee, die durch Luftblasen im Finish aus Harz plastisch wird. Doch auch die Kehrseite wird deutlich. »Mutation der Ozeane« zeigt eine Sportlerin, die das Meer »benutzt«. Gegenpart ist ein riesiger Hummer, gespalten, aber präsent, der auf die Ausbeutung der Meere hinweist.

Onkel Dagoberts Gier

Bei Barbara Hennecke fällt der Blick auf zwei Schwalben, die von einer riesigen Architektur an den Rand gedrängt werden. »Where have all the birds (flowers) gone?«, fragt die Künstlerin. »Gier« zeigt die Disneyfigur Onkel Dagobert, die umgeben von Geldscheinen ihren Materialismus postuliert. (GEA)