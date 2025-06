Viel Innovatives und Spannendes bei den 45. Herbstlichen Musiktagen Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zehn vokale und instrumentale Veranstaltungen in einer Woche! Musikfreunde dürften auch bei den 45. Herbstlichen Musiktagen Bad Urach vom 3. bis 10. Oktober 2025 auf ihre Kosten kommen. Die Reihe steht unter dem Motto »Hoffnungsschimmer«, denn, so der Künstlerische Leiter Florian Prey: »Hoffnungsvolles brauchen wir gerade alle, und Musik ist Hoffnung.«

Die Musiktage, betonte Stiftungsvorstand und Organisator Thomas Braun, hätten wie immer nicht an hervorragenden Künstlerinnen und Künstlern gespart, die dem Publikum unter besten Aufführungsbedingungen Einzigartiges böten. »Ein großer Schritt vorwärts ist die fertige Festhalle. Hier mussten wir allerdings für das Stegreif-Orchester Berlin noch technisch aufrüsten.« Wie in jedem Jahr habe man die Veranstaltungsorte rund um Bad Urach breit gestreut. Die Karten seien »echte Sozialpreise«, denn sie sollten für alle erschwinglich sein. »Wir müssen auch keine Überschüsse erzielen.« Hauptgeldgeber der Musiktage seien die Stadt und das Land mit je 80.000 Euro sowie der Kreis Reutlingen mit 16.000 Euro. Hinzu kommen etliche Sponsoren. Wie immer wird der Südwestrundfunk Konzerte aufzeichnen.

Kooperation mit Gastronomen

Der Vorverkauf sei vor 14 Tagen sehr gut angelaufen. »Das Publikum kommt aus dem deutschsprachigen Raum, doch wir hatten auch schon Gäste aus dem Elsass, Paris und Sizilien«, so Braun. Eine Neuerung sei die lang ersehnte Kooperation mit Gastronomen. Sieben würden, nach Voranmeldung, auch nach den Konzerten noch warme Küche anbieten.

Das Programm startet mit dem Männergesangverein »Walhalla zum Seidlwirt« und dem Wiener Horn-Ensemble. »Ein einzigartiger Abend mit sonoren Stimmen von Profisängern und einem erdigen Hornsound«, verspricht Prey. Präsentiert werden Stücke von Schubert bis zu humorvollen Gassenhauern.

Paula Jeckstadt im Chorraum

Ein Novum ist am 4. Oktober der Chorraum der Amanduskirche als Aufführungsort, der ein »berührendes Klangbad« verspricht. Die Sopranistin Paula Jeckstadt konzertiert in einem »Kleinen Kirchenkonzert« mit dem Kölner Klassik Ensemble 8Celli. Geboten werden Rheinberger, Vivaldi oder Rachmaninow.

Seelenvolles steht im Vordergrund bei der Liedermatinee unter dem Titel »Mystic Song Cycle« am 5. Oktober mit Florian Prey (Bariton), Florian Uhlig (Klavier) und der Sopranistin Katharina von Hassel. Prey selbst hat Gedichte von Christian Morgenstern und Emily Brontë vertont, die als Uraufführung von zauberhaften Stimmen vorgetragen werden. Abends gibt es in der Amanduskirche die beiden monumentalen, kontrastreichen Werke des Mozart-Requiems und der Haydn’sche »Nelson-Messe«, in dramatischer Tiefe interpretiert von BachWerkVokal aus Salzburg.

Chormusik des 20. und 21. Jahrhunderts

Am nächsten Tag geht es nachmittags als Konzert der Freunde der Herbstlichen Musiktage mit dem Kammerchor Vokalkunst Tübingen in die spätgotische Marienkirche St. Johann-Upfingen. Sie wurde, so Braun, von den Erbauern der Amanduskirche errichtet. Geboten wird »geschmeidig und übermütig« klassische Chormusik des 20. und 21. Jahrhunderts, darunter auch eine Prey-Uraufführung.

Bereits ausverkauft ist am 7. Oktober der musikalisch-kulinarische Abend mit dem Duo Tom & Flo in der Künkele-Mühle. Nur noch wenige Karten gibt es am nächsten Tag beim Kinder- und Familienkonzert in der Schlossmühle, das um 11 Uhr und um 14 Uhr stattfindet. Babette Haag erzählt die zauberhafte Geschichte der Pauke Berta und stellt Schlaginstrumente vor. Die Kinder dürfen sie ausprobieren.

Jakob Manz und Johanna Summer

Am 8. Oktober werden Saxofonist Jakob Manz und die Pianistin Johanna Summer, bestens bekannt in der jungen Jazzszene, im Dorfgemeinschaftshaus Sirchingen ein grooviges Zwiegespräch bieten. Ebenfalls junge Leute improvisieren als Stegreif-Orchester Berlin in der Festhalle Bad Urach sphärisch, feierlich und absolut innovativ und überraschend die 6. Symphonie von Bruckner.

Der folgende Kammermusikabend »Liebst du um Schönheit« in der Festhalle mit dem berühmten englischen Tenor Ian Bostridge und dem Oberon Trio schließt die Konzertreihe mit Kompositionen von Schubert, Mahler, Clara Schumann und anderen ab.

Extrakonzert vor Weihnachten

Als Extrakonzert findet am 20. Dezember in der Amanduskirche die stimmungsvolle »Weltweihnacht« mit dem Tölzer Knabenchor und Weihnachtsliedern aus dem Alpenland, Europa und der ganzen Welt statt. (GEA)

www.herbstliche-musiktage.de