Very British: Die Camerata vocalis in der Amanduskirche Bad Urach

BAD URACH. Die künstlerische Kompetenz der vom Tübinger Universitätsmusikdirektor Philipp Amelung geleiteten Camerata vocalis hat sich auch andernorts herumgesprochen: Jetzt war der Hochschulchor in der Bad Uracher Stiftskirche zu hören. Das apart zusammengestellte Programm legte den Schwerpunkt auf englische Komponisten. Dabei durchaus auf solche, die man hierzulande kaum dem Namen nach kennt. Gerald Finzi beispielsweise. Seine vier von den Tübingern zu Gehör gebrachten Motetten standen hörbar in der Nachfolge von Edward Elgar. Schon hier zeichneten sich die Qualitäten der Camerata ab: ausdifferenzierte Gestaltung in allen Stimmgruppen, elastische Tongebung, Durchdringung des emotionalen Gehalts.

Zu hören gab es strahlend höhensichere Soprane, stabile Mittelstimmen und gut ausbalancierte Bassregister, alle exzellent aufeinander bezogen. In »Haste on, my Joys« zeigte sich überdies, wie der Chor ein weites dynamisches Spektrum erschließt, bei dem auch das Pianissimo hauchzart und voller Substanz artikuliert ist. Und der Text ist noch deutlich zu verstehen, wenn sich in der Stimmführung die einzelnen Linien kreuzen oder umschlingen. Der Nachtstimmung, die Finzi in seinem »Clear and Gentle Stream« anschlägt und geradezu zärtlich ausklingen lässt, folgte mit Zoltan Kodálys »Ite missa est« aus dessen Orgelmesse ein (zu) starker Kontrast. Organist Arnim Schidel ging hier werkgerecht in die Vollen, trug kräftige Farben in diesem ehrfurchtgebietenden Abschlussstück eines Messordinariums auf.

Wie auf Samt gebettet

Die anschließenden Chorstücke von Sir Ralph Vaughan Williams, der sich in seiner Tonsprache deutlich am Impressionismus orientiert hat, erklangen wie auf Samt gebettet. Zart begannen die geteilten Frauenstimmen ihr »Silence of music«, zurückhaltend mit den Tenören und Bässen abgemischt, um alsbald zu berückend schönen Melismen zu finden und auf das Wort »Rejoice« hin eine großartige Steigerung hinzulegen. Genauso setzte die Camerata in »Come away, Death« starke Emotionen frei, von denen auch Gustav Holsts »I love my love« in seiner innigen Sensibilität profitierte. Wie auch dessen Psalm 148 zu herrlicher Klangpracht gesteigert wurde, an der zudem Armin Schidel mit seiner intelligenten Registerwahl für die orchestral-sinfonisch empfundene Verzahnung der Orgel mit den Singstimmen seinen Anteil hatte.

Genauso profilierte sich in Holsts »Nunc Dimittis« der Chor, wie sich ausgehend von der tiefsten Basslage jener Lobgesang des Simeon bis zur engelsgleichen Vision der Soprane aufbaute, um im finalen Jubel des »Gloria Patri« zu enden. Nicht minder vortrefflich gelangen die solistischen Partien – schade, dass sich diesbezüglich beim »Cantate Domino« von Henry Purcell Intonationstrübungen mit der Chororgel einschlichen, der einzige Wermutstropfen an diesem Abend. Für den Arthur Sullivans »The long day closes« mit seiner wunderbaren A-cappella-Kultur vollumfänglich entschädigte. Hier durfte die Camerata unter Philipp Amelung herrlich in Romantik pur schwelgen und üppige Klangfülle im Kirchenraum positionieren. (GEA)