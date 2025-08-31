»Verklärte Nacht« beim Tübinger Vielklang-Festival

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Da wurde selbst der sonst so ruhig wirkende Intendant des Tübinger Vielklang-Festivals, Felix Thiedemann, nervös: Die Anreise einiger seiner Mitmusiker gestaltete sich herausfordernder als gedacht, sodass das Konzert am Freitagabend in der Jakobuskirche zwischenzeitlich auf der Kippe stand.

Gut eine halbe Stunde vor Konzertbeginn war das Ensemble, das überwiegend aus Musikern der Opéra National de Paris besteht, dann aber doch beisammen und konnte, als sei nichts gewesen, sein Programm mit Streichsextetten von Brahms, Martinu und Schönberg unter dem Titel »Verklärte Nacht« spielen. Petteri Iivonen und Aya Hasegawa (Violinen), Jeroen Suys und Jonathan Nazet (Violen) und Aurelien Sabouret und Felix Thiedemann (Violoncelli) überzeugten mit zupackendem und einfühlsamem Spiel und klugen Phrasierungen.

Durchsichtiger Klang

Das Ensemble legte in Johannes Brahms' Streichsextett Nr. 2 op. 36 G-Dur im lyrischen Kopfsatz einen wunderbar durchsichtigen Klang an den Tag. Der Satz gehört nach Walter Niemann »zum Wunderbarsten, was Brahms für Kammermusik geschrieben hat«. Der dezente Ton blieb trotz Steigerungen in Durchführung und Reprise erhalten. In das Seitenthema hatte Brahms die Tonfolge A-G-A-D-H-E eingearbeitet, womit er retrospektiv seine Liebe zu Agathe von Siebold beleuchtete. Kaum tanzähnlich und mit seinen Fugierungen ein wenig archaisierend kam das Scherzo daher. Lediglich im Mittelteil, dem Trio, stellte sich ein frisch-forscher Walzer ein. Das Variationen-Adagio klang mit seinen ausgeprägten Chromatik-Passagen tieftraurig. Im Finale wurde dann eine wunderschöne, ruhig wiegende, weit schwingende Melodie - eigentlich nur ein Seitenthema - zur Seele des Satzes.

In Bohuslav Martinus Streichsextett H. 224 war in der Wiedergabe der sechs Musiker viel von der »Freude und demütigen, prätentionslosen Haltung« zu spüren, die laut Martinu die Musik auszeichnen sollte. Doch schwang auch eine hohe Emotionalität mit - von der langsamen Einleitung über die robuste Rhythmik des Allegros, das den Ton tschechischer Folklore streifte, den ausgelassenen Tanz, der den gesanglichen Duktus des Andantinos unterbrach, bis hin zum vitalen Allegretto, das das Werk ausgelassen beschloss.

Gipfelpunkt der Spa¨tromantik

Arnold Schönberg Streichsextett op. 4 »Verklärte Nacht«, inspiriert durch ein Gedicht von Richard Dehmel, ein Frühwerk des Komponisten, mit dem er einen Gipfelpunkt der Spa¨tromantik erreichte und gleichzeitig die Tu¨r zur Moderne aufstieß, hielt in der Darbietung der sechs Musiker beeindruckend atmosphärisch und nuancenreich wechselnde Stimmungen bereit. Charakteristisch waren hier auch melodische Sprünge und Klanggesten, die bereits auf den späteren Schönberg verwiesen. (GEA)