Vergnügen garantiert: »Kohlhiesels Töchter« im Reutlinger Naturtheater

REUTLINGEN. Der alte Kohlhiesel hat seine liebe Not. Seine hübsche Tochter Liesel an den Mann zu bringen, ist kein Problem. Wäre da nicht deren garstige Schwester Susi, die nach dem letzten Willen seiner Frau als Erste verheiratet werden muss. Am Samstag fand die Premiere der musikalischen Komödie »Kohlhiesels Töchter« im vollbesetzten Reutlinger Naturtheater statt. Regisseur Alexander Reuter hatte die Grundzüge des Theaterstücks von Hanns Kräly, unter anderem 1962 mit Liselotte Pulver verfilmt, beibehalten, jedoch in seiner Bühnenfassung die Dialoge modernisiert und mehrere Gesangsszenen für den Chor und Solisten eingefügt. Wie die langen Ovationen zeigten, kam das Stück bestens beim Publikum an.

»Wenn die Welt aus den Angeln zu geraten droht, muss man auch mal wieder auftanken«, sagte Naturtheater-Vorsitzender Rainer Kurze. Unter den Ehrengästen begrüßte er Michael Donth MdB, die Landtagsabgeordneten Dorothea Kliche-Behnke und Manuel Hailfinger, Staatsrätin Barbara Bosch, Andreas Schüle vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, die Präsidentin des Verbands Deutscher Freilichtbühnen und Vizepräsidentin des Bundes Deutscher Amateurtheater Bärbel Mauch, Thilo Schmid von der Kreissparkasse Reutlingen als Hauptsponsor sowie viele Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen und Institutionen. Beim Neubau des Betriebsgebäudes sei man »auf der Zielgeraden«. Mit der schriftlichen Zuschussbewilligung des Bundes sei im Herbst zu rechnen, dann könnten die Ausschreibungen starten.

OB Keck: Unser Naturtheater hat Zukunft

Kurze dankte den über 150 Beteiligten für ihren Einsatz. Der musikalische Leiter Oliver Krämer, Catrin Brendel (Bühnen- und Kostümbild) und Choreografin Carmen Lamparter hatten wie das gesamte Team großartige Arbeit geleistet. Viele »Techniker« spielten auch selbst mit. »Mich begeistert die Theaterbühne im Wald und das bürgerschaftliche Engagement«, sagte Oberbürgermeister Thomas Keck. Vor allem freue er sich über die großartige Jugendarbeit. »Unser Naturtheater hat Zukunft.«

Gleich zu Beginn erlebte das Publikum eine übellaunige Susi (glänzend gespielt von Désirée Giarrizzo), die durch die Kulisse stampft und Knecht und Gäste zusammenpfeift (»Halt dei Gosch, sonscht wisch i mit Dir da Boda auf«). Indessen lernt die hübsche, gutgelaunte Schwester Liesel (überzeugend: Carina Lottholz) in einer Hotelfachschule Günter (Vincent Knupfer) kennen, der sich sofort in sie verliebt. Es dauert allerdings eine Weile, bis er auf Gegenliebe stößt.

Schwäbisch im Berner Oberland

Die beiden sehen sich wieder, als Günter auf der Suche nach Arbeit zufällig auf den Hof von Vater Kohlhiesel (Günter Fischer) im Berner Oberland gelangt, wo breitestes Schwäbisch gesprochen wird, was für Lokalkolorit sorgt. Der einheimische Toni (Markus Banaski) hat schon lange ein Auge auf die flotte Liesel geworfen, holt sie vom Bahnhof ab und singt leidenschaftlich »Du bist mein Traum«. Doch die Chancen stehen schlecht, denn die resolute Susi macht keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegen die Ehe. Sie schafft für drei in Gasthof und Stall und braucht vor allem einen neuen Knecht.

Susi und ihr Vater geben, ohne dass der andere davon weiß, zwei Annoncen auf. Die eine für eine Hilfskraft, die andere für einen Ehemann. Die Bewerber treffen gleichzeitig ein. Es kommt zu Verwechslungen (»Ziehen Sie sich aus, ich muss mich von ihren Fähigkeiten überzeugen!«), die einmal mehr das Publikum zu Lachsalven hinreißen. Auch Immobilienhai Rolf (Pascal Muckenfuß) kommt ins Spiel, der in der Heiratsannonce von »beachtlichem Grundbesitz« gelesen hat.

Muntere Frühstücksgesellschaft

Damit sind genug Charaktere für eine Verwicklungskomödie im Spiel, Vergnügen war bei einer perfekten Rollenbesetzung garantiert. Schön auch die Chorszenen wie die muntere Frühstücksgesellschaft, die sich sonntags ein Essen im Gasthof gönnt. Für Begeisterung sorgten auch die Solisten, darunter Susi, die einsam im Scheinwerfer-Spot von der Liebe sang.

Aufführungsinfo Das Naturtheater Reutlingen spielt »Kohlhiesels Töchter« bis zum 23. August. Als Kinderstück bringt es am 27. Juni zudem »Die kleine Hexe« heraus (bis 17. August). (GEA)

Doch am Ende geht natürlich alles gut aus und das berühmte Liedchen »Jedes Töpfchen find't sein Deckelchen, jeder Kater find't sein' Katz« findet seine Bestätigung. Das mit viel Witz und Herzblut gespielte Stück ist auf jeden Fall einen Besuch wert. (GEA)