Vergängliche Kunst zum Mitmachen: Ulrich Koch in der Reutlinger Pupille-Galerie

REUTLINGEN. Was ist Kunst? Sind es Objekte, die in einem Raum ausgestellt werden, für die es eine Vernissage und Finissage gibt und die eine Kapitalanlage werden könnten? Diese Frage beschäftigt Ulrich Koch, der mit seinem Projekt »durch/einander & mit/macht« in der Reutlinger Produzentengalerie Pupille noch bis zum 31. August einen anderen Weg geht.

Koch, Bibliothekar der Metzinger Stadtbücherei, bietet verschiedenste Gegenstände an wie die Figuren eines Kaspertheaters, Schreibmaschinen, Papier und Farben oder Schwämme zum Drucken. »Jeder, der herkommt, kann die Objekte in die Hand nehmen, sie benutzen oder sie neu arrangieren«, erläutert er. Doch das sei kein Muss. Genauso gut könnten Besucher sich einfach hinsetzen und die Dinge betrachten. »Ich glaube, dass Kunst nicht in dem üblichen Kunstbetrieb stattfindet, sondern im Dialog zwischen Menschen und Menschen und Kunstwerken.« Es gehe im Kern um Lebendigkeit und Interaktion.

Pflanzen an der Wäscheleine

Mit den nostalgischen Kasperfiguren kann man kleine Stücke aufführen. Oder man kann von draußen Gras und Pflanzen holen, sie auf einer Wäscheleine festklammern und schauen, wie sie aussehen, wenn sie durch das Licht eines Projektors als Schattenriss an der Zimmerwand erscheinen. Es sei auch schon vorgekommen, so Koch, dass jemanden einfach das Bedürfnis gepackt habe, den gusseisernen Heizkörper zu reinigen - eine Aktion mit einer besonderen Bedeutung für den Einzelnen.

Im Nebenraum hat der Initiator auf einem Tisch Plastiktiere aufgebaut – vom Dinosaurier über einen Tiger bis hin zu Hund und Katze. Auch hier kann ein Projektor zum Einsatz kommen. Fast wie die Arche Noah werden dadurch die Tiere an der Wand versammelt. Wiesen und Wald scheinen sie zu umgeben. Dieser Effekt entsteht durch Dias mit trockenen Blüten, Samen und Gräsern in den Rahmen. Projiziert werden sie zur Landschaft vergrößert.

Einladung zum Experimentieren

Die aus Experiment und Spielerei entstandenen Kunstwerke sind nicht für die Ewigkeit gedacht, sondern werden wieder aufgelöst. »Das befreit einen von dem Problem, was aus den eigenen Objekten werden soll, wenn es einen mal nicht mehr gibt«, so Koch. Denn allein aus seinem letzten Projekt »Feldarbeit« sei eine wahre Flut von 4.000 Blättern von abgedruckten Pflanzen entstanden.

Projektinfo Am Sonntag, 31. August, gibt es in der Reutlinger Produzentengalerie Pupille, Peter-Rosegger-Straße 97, zwischen 16 und 20 Uhr zum letzten Mal die Gelegenheit, am Projekt teilzunehmen. Individuelle Zeiten können vereinbart werden: telefonisch unter 017678966114 oder per Mail: ulrichkoch@posteo.de. Die üblichen Öffnungszeiten der Pupille sind für die Dauer des Projekts ausgesetzt. (GEA)

Sein Angebot, selbst Kunst zu schaffen, nutzten bisher an zwei Sonntagen 28 Personen. »Ich stelle dafür nur den Raum und die Objekte zur Verfügung«, sagt Koch. In einem »Miteinander« und »Durch-einander« entstünden automatisch auch Kontakte und Gespräche zwischen den agierenden Besuchern. »In diesem Sinn ist es keine Ausstellung, sondern eine Herstellung.« Die Frage nach dem Wesen der Kunst sei allerdings noch nicht abschließend beantwortet. Kann auch die Bockleiter, die frei im Raum steht, ein Kunstwerk sein? Und was wäre, wenn sich außer den Besuchern gar nichts im Raum befinden würde?

Als Ergänzung zum Projekt sind Objekte von Lisa Voss ausgestellt, die ebenfalls berührt und umgestellt werden dürfen. (GEA)