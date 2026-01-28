Veranstaltung im Kunstverein Reutlingen erinnert an NS-verfolgte Künstler

Sopranistin Laila Zürn sang, begleitet von Dora Eipper, Lieder von Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts – viele davon ebenfalls von den Nazis verfemt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unter der menschenverachtenden Politik der Nationalsozialisten litten auch viele Kulturaktive aus der Region. Einige von ihnen wurden am Dienstag bei einer Gedenkveranstaltung im Reutlinger Kunstverein vorgestellt. Passenderweise zwischen den surrealen Malereien von Philipp Kummer und den rätselhaften Rauminstallationen von Elisabeth Wagner – sie stehen genau für eine solche Kunst, die sich der staatlichen Räsonierung widersetzt. Die Musik gab NS-verfolgten Komponisten eine Bühne, mit Liedvorträgen von Laila Zürn und Klavierbegleiterin Dora Eipper.

Der Jude Erich Wolfgang Korngold und der Regimegegner Hanns Eisler flohen vor den Nazis in die USA, die Musik des Juden Felix Mendelssohn war unter den Nazis tabu; Aldo Finzi, ebenfalls jüdischer Herkunft, litt unter den Rassengesetzen des faschistischen Italien. Laila Zürn gab diesen Unterdrückten eine Stimme voll Helle und Klarheit, ausdrucksstark, tragend im Klang und mit großer Einfühlung vorgetragen.

Musik verfolgter Komponisten

In sanfter Meditation schwebt Eislers »Und endlich« im bestens besuchten Saal. Den Balladen geben Zürn und Eipper eine innige Ruhe: Korngolds »Nachtwanderer« oder Debussys »Nuit d'étoile« (Sternennacht). Stolz schreitet Luis Gianneos argentinisches Volkslied aus, als verträumte Romanze gleitet Finzis »C'era una volta« (Es war einmal) dahin. Vor fiebriger Erregung sprüht Mendelssohns »Allnächtlich im Traume«.

Bei der Gedenkfeier waren Bilder verfolgter Künstler zu sehen. Vorne Selbstporträts von Fritz Ketz und Arthur Fauser, hinten ein Selbstporträt von Alice Haarburger. Foto: Armin Knauer Bei der Gedenkfeier waren Bilder verfolgter Künstler zu sehen. Vorne Selbstporträts von Fritz Ketz und Arthur Fauser, hinten ein Selbstporträt von Alice Haarburger. Foto: Armin Knauer

Die Biografien NS-verfolgter Künstler lassen Waltraud Pustal, Winni Victor und Christel Zieger. aufleben. Die 1891 in Reutlingen geborene jüdische Fabrikantentochter Alice Haarburger lebte später in Stuttgart, wurde zur Schlüsselfigur der weiblichen Kunstszene. Mit einem Visum für die Schweiz hätte sie sich Ende der 1930er retten können. Sie blieb, um ihre Mutter nicht zurückzulassen und wurde 1942 gemeinsam mit dieser nach Riga deportiert und umgebracht.

Kriegsgrauen als Lebensthema

Der Bergmannssohn Fritz Ketz arbeitete sich über den Militärdienst zum Kunststudium vor. Als Nazi-Gegner war er ständig in Gefahr, denunziert zu werden; bei einem Bombenangriff auf Stuttgart verlor er sein Frühwerk. Nach dem Krieg siedelte er sich in Pfullingen an, wurde Teil der Reutlinger Intellektuellenszene.

Arthur Fauser, der in Reutlingen aufwuchs, war Maler, Grafiker und Antifaschist. Mehrfach floh er in die Schweiz, die ihn seiner politischen Aktivitäten wegen auswies. Nach dem Kriegsdienst machte er im Rhein-Main-Gebiet Karriere, wurde zum Mitbegründer der Frankfurter Sezession. Die Aufarbeitung des Grauens in Krieg und KZ blieb sein Lebensthema.

Zwangsweise enteignet

Das jüdische Fabrikanten-Ehepaar Agathe und Ernst Saulmann gehörte zu den wichtigsten Kunstsammlern der Region. Im Erlenhof bei Pfullingen bauten sie eine hochkarätige Sammlung auf. Hof wie Kunst wurde ihnen unter den Nazis geraubt; nach dem Krieg erhielten sie nur einen winzigen Teil der Werke zurück. 1951 nahm sich Agathe Saulmann das Leben.

Bewegende Einblicke in Schicksale. Eingeladen hatten die Agentur für unschätzbare Werte, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Reutlingen, die BruderhausDiakonie, die evangelische und katholische Gesamtkirchengemeinde, der Reutlinger Geschichtsverein, Habila Rappertshofen, der Kunstverein Reutlingen und die Gewerkschaft Verdi. (GEA)