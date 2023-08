Organist Christian Drengk zog im Reutlinger Orgelsommer in der Marienkirche mit dem Thema »Veränderung« das Publikum in seinen Bann. Zu Beethoven bot er dabei eine besondere Überraschung.

Der Organist Christian Drengk spielte ein abwechslungsreiches Konzert in der Marienkirche. Foto: Verena Völker Der Organist Christian Drengk spielte ein abwechslungsreiches Konzert in der Marienkirche. Foto: Verena Völker

