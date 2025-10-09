Unvorhersehbar aus Prinzip: Mandala Movie sind im Tübinger Sudhaus zu erleben

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Kein Abend ist wie der andere. Mandala Movie haben Unvorhersagbarkeit zum Prinzip erhoben. »Es gibt nur eine Regel: keinerlei Absprache vor dem Konzert«, sagen die Musiker und legen los mit ihren Improvisationen. In der kommenden Woche ist die Gruppe gleich zweimal im Sudhaus in Tübingen zu erleben - mit ganz unterschiedlichen Performances.

Neugier und Risikobereitschaft waren schon Voraussetzung, als man sich in André Schnisas Wohnzimmer traf nach dessen Ausstieg bei Schwoißfuaß 1983. Seine Komposition »Mandala Movie« wurde in der Folge der Name fürs Projekt. Anfangs war man zu acht, 1988 schrumpfte die Gruppe auf vier. Lange Zeit bildete eine Handvoll von Musikern den Kern und holte manchmal andere dazu.

Zu neuen Taten bereit: Die Improvisationskünstler von Mandala Movie (von links: Uli Wagner, Didi Holzner, der inzwischen verstorbene Konrad Panke, HeinerReiff und Michael Stoll). Foto: Linn Panke Zu neuen Taten bereit: Die Improvisationskünstler von Mandala Movie (von links: Uli Wagner, Didi Holzner, der inzwischen verstorbene Konrad Panke, HeinerReiff und Michael Stoll). Foto: Linn Panke

Bis vor Kurzem waren Mandala Movie ausschließlich live zu erleben. Doch jetzt haben die Musiker zum ersten Mal einen Mitschnitt auf CD veröffentlicht. Anfang des Jahres traf man sich im Sudhaus und spielte ohne Publikum ein, was jetzt auf Tonträger dokumentiert ist. Tags darauf ging's in gewohnter Manier mit Publikum weiter - mit dem Maler Alfred Bast, der die Farben zu den Tönen lieferte. Von diesem Konzert gibt es wiederum ein Video mit Überblendungen. Der inzwischen verstorbene Gitarrist Konrad Panke war da noch dabei.

Zwei Auftritte Beide Auftritte von Mandala Movie sind im Theatersaal des Tübinger Sudhauses. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Am Mittwoch, 15. Oktober, gibt's die Stummfilmbegleituung zu »Adieu Mascotte«. Mit dabei sind Didi Holzner (Keyboards), Michael Stoll (Bässe, Flöten), Heiner Reiff (Gitarre, Mallets), Uli Wagner (Drums, E-Percussion) sowie Wolfram Karrer (Akkordeon, Bassklarinette). Dazu Ellen Reinhardt (Theremin, Space-Toys) und Niels Ott (Surround Sound). Am Samstag, 18. Oktober, treten Mandala Movie in Viererbesetzung zusammen mit dem Maler Alfred Bast auf. (-jk)

Getragen und temporeich, sphärisch-luftig und wild: So soll es auch in der kommenden Woche zugehen. Am Mittwoch, 15. Oktober, beweisen die Musiker im Sudhaus, dass sie auch als Stummfilmbegleiter taugen. Auf dem Programm steht eine Neuaufführung der Stummfilmvertonung der Ufa-Produktion »Adieu Mascotte« aus dem Jahr 1929. Am Samstag, 18. Oktober, wird dann eine gemeinsame Performance mit dem Maler Alfred Bast aufgeführt. Der zeichnet digital, aber in Echtzeit und in 3D-Projektion zur Musik. Die Besucher bekommen 3D-Brillen. (GEA)