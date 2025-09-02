Unterwegs in vielen Lebensräumen: Die Triennale Kleinplastik in Fellbach

Bitte aktivieren Sie Javascript

FELLBACH. Kampfeinheiten treten gegeneinander an, die ihren Feind nur am Geruch erkennen. Vögel aus schwarzem Glas scheinen aus verölten Seen zu kriechen. Ein Tier, geformt aus Aluminium, Stahl und Plastikschaum, geht vorüber. Wesen, die wie Kuscheltiere und Monster wirken, sitzen auf Sockeln und blicken die Menschen an. Eine schwangere Frau mit einem Koffer steht vor einer Wand und wartet, vergeblich. Kleider sind mit Syphilis-Bakterien bestickt, aber nicht ansteckend. Menschenköpfe schwimmen in einem Behältnis, finden keinen Platz mehr. Zerstörte Keramikskulpturen stellen Betonruinen vor, erinnern an Krieg und den Verlust von Utopien. Zelte, Barrikaden erinnern an Formen von Protest. Körper von Frauen sitzen als Abgüsse aus Fiberglas auf Baumstümpfen, Schränken, bleiben Fragment, so wie auch die Baumstümpfe, Schränke Fragmente bleiben.

Dies sind Werke von Christian Jankowski, Monira Al Qadiri, Flaka Halti, Mary Audrey Ramirez, Sarah Ama Duah, Anna Dumitriu, Sven Windszus, Gereon Krebber, der AG Architektur/Protest und Rebecca Ackroyd, die, gemeinsam mit den Werken anderer Künstler, noch bis 28. September in der Alten Kelter Fellbachs zu sehen sind. Die 16. Triennale Kleinplastik Fellbach wurde kuratiert von Claudia Emmert, noch Geschäftsführerin des Zeppelin-Museums Friedrichshafen, bald Direktorin des Kunstmuseums Bonn. Ina Neddermeyer hat gemeinsam mit Emmert kuratiert.

Leben oder Überleben?

Die Triennale findet statt mit weit gespanntem Konzept: »Habitate« ist sie überschrieben. Unter einem Habitat versteht man einen Lebensraum, der sich den Bedürfnissen einer bestimmten Spezies angepasst hat. Die Triennale trägt einen Untertitel: »Über.Lebensräume« – das kann zweideutig aufgefasst werden – geht es hier um das Sprechen »über Lebensräume«, oder geht es hier ums bloße Überleben?

Beides, dies scheint die Ausstellung nahezulegen, lässt sich im 21. Jahrhundert nicht mehr trennen. Viele Werke, die in der Kelter zu sehen sind, zeigen, wie die menschliche Kultur sich Lebensraum schafft, was nicht selten mit Zerstörung einhergeht. Andere zeigen, wie Strategien der Anpassung, Adaption aussehen könnten. Künstler versuchen, die gegenwärtige und eine künftige Welt zu beschreiben, erschaffen Situationen, die Utopie oder Dystopie sind. Sie beschreiten Wege, die in sehr unterschiedliche Richtungen führen. Immer geht der Blick dabei aber in die kleinen Welten, sucht die Spuren umfassender Veränderungen auf in den abgesonderten Räumen, den Habitaten – vielleicht, weil sich die Welt im Zeitalter der Globalisierung, der totalen Vernetzung, nicht mehr anders begreifen lässt als über dieses Besondere.

Wandern zwischen Welten

Der große Innenraum der Fellbacher Kelter ist während dieser Triennale vielfach strukturiert. Hier finden thematisch sechs Teilausstellungen Platz – »Kultivierte Habitate«, »Verlorene Habitate«, »Toxische Habitate«, »Postkoloniale Habitate«, »Hybride Habitate«, »Zukünftige Habitate« heißen sie. Den Besuchern wird vorgeschlagen, sich anhand einer Wanderkarte zwischen den Welten zu bewegen. Begegnen werden sie den Werken von 45 zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, die stets im höchsten Maße konzeptuell angelegt, aber doch sehr sinnlich erfahrbar sind.

Sinnlich sind gewiss jene Gefechte, zu denen Christian Jankowski die Guardia Ciudadana Cuenca einlud, die Bürgergarde des Landes Ecuador, in dem er 2023 anlässlich einer Ausstellung weilte. Jankowski entnahm einem Text der Kuratoren dieser Ausstellung Schlagworte (»Democracy«, »Race and Gender Factors«, »Corruption«, »Ideology« und andere), ließ einen Parfümeur Duftkompositionen zu diesen Begriffen anfertigen, parfümierte die Bürgergarde und schickte die Kämpfer in ein »Small Maneuver«, bei dem sie erschnuppern mussten, wer Feind, wer Freund war. In Fellbach sind Bilder, Filme, Riechfläschchen ausgestellt.

Schön und heiter, zukunftsfreudig mutet die Skulptur an, die die Münsteraner Künstlerin Folke Köbberling zur Triennale beitrug. Köbberling befasst sich mit urbanen Situationen, oft spielen nachwachsende Rohstoffe für sie eine Rolle. In Fellbach zeigt sie einen komplett kompostierbaren SUV, gebaut aus Holz, Wolle, Erde, Samen, Ton – ein wahrhaftes Auto der Zukunft.

Komprimierte Gegenwart

Die 16. Triennale Fellbach lässt ihre Besucher von einer in die nächste der möglichen Welten fallen, bemüht sich, gewollt fragmentarisch, die unterschiedlichsten Aspekte des aktuellen Diskurses aufzugreifen. Es gibt kaum ein Thema von Bedeutung, dem die Besucher dieser Schau nicht begegnen, und nicht selten sind die Ausblicke, die sie bietet, fatal – die Zerstörung der Lebensräume, die Entwurzelung des Menschen, von Tieren, Pflanzen, werden immer wieder aufgegriffen. Entwürfe, die Hoffnung machen, auf oft unkonventionelle Weise, fehlen daneben nicht.

Ausstellungsinfo Die 16. Triennale Kleinplastik ist bis zum 28. September in der Alten Kelter Fellbach, Untertürkheimer Straße 33, zu sehen. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, Donnerstag bis 21 Uhr und Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. (GEA)

Enden wird die 16. Triennale Kleinplastik Fellbach mit einer Schlussfeier, bei der auch der diesjährige Preis der Triennale übergeben wird. Er ist dotiert mit 5.000 Euro und geht an das Kollektiv Unknown Fields. Unknown Fields verstehen sich als »nomadisches Design-Forschungsstudio« und bestehen aus der Britin Kate Davies und dem Australier Liam Young. Für ihre Arbeit »Rare Earthenware« (2015) verschafften sie sich Zugang zu einer Mine bei der Industriestadt Baotou in der Inneren Mongolei. Aus dem giftigen Schlamm eines radioaktiven Sees formten die Künstler drei Vasen, die die Menge an Metallen und Seltenen Erden veranschaulichen, die für die Herstellung eines Handys, eines Laptops, eines Elektroautos benötigt werden. (GEA)