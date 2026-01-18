Triumphales Heimspiel für Diorama im Reutlinger franz. K

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Elektropop, Dark Wave, Industrial – irgendwo in diesem Dreieck verorten Fans die Band Diorama. Synthetisch klingende Melodielinien türmen sich über dschungelartigen Rhythmen und verfremdeten Gitarrenriffs. Hier und da wabern eingespielte Stimmen aus dem Off herbei. Immer wieder klingen Zitate klassischer Musik hindurch. Über allem thront die dunkle, oft warnend klingende Stimme von Torben Wendt.

Diese Band hat ihre Fans in ganz Europa. Zuletzt wurden die vier Musiker in Spanien, Griechenland und Serbien gefeiert. Aktuell befindet sich das Quartett inmitten einer Deutschland-Tour. Am Samstag gastierten Diorama im franz.K in Reutlingen. Heimatstadt von Torben Wendt und Felix Marc, dem Mann an den Keyboards. Es wurde ein Triumph.

Vom Reutlinger Haus der Jugend in die Welt

Das enthusiastische, textsichere, meist in schwarze T-Shirts gekleidete Publikum ging von Anfang an mit. Trotz oft melancholischer, introspektiver Texte ist die Musik meist treibend, generell sehr atmosphärisch, vor allem ist sie äußerst tanzbar. Vermutungen, Diorama würde sich auf Stücke aus der Frühzeit beschränken, quasi ihre größten Hits spielen, schob Wendt früh einen Riegel vor: »Bei uns sind die neuen Sachen sehr gut!« Etwa »The Same Ghost«, das irgendwann nächsten Monat herauskommen soll.

Dessen Erstaufführung widmete der Sänger seiner Mutter: Barbara Wendt-Nordahl genoss das Konzert, zusammen mit ihren Enkelkindern, von der Tribüne aus. Sie begleitete die musikalischen Anfänge ihres Sohnes mit seinem Sandkastenfreund Felix Marc, die bald im Reutlinger Haus der Jugend fortgesetzt wurden. Dort stand den beiden angehenden Musikern Equipment zur Verfügung. »Irgendwann gab's den ersten Synthesizer und den ersten Atari-Computer«, so Wendt nach dem Konzert. »Zu Beginn ging es in Richtung Techno und Hard Trance, dann kamen die Emotionen hinzu.«

Zum Quartett ergänztes Duo

Wendt und Marc (mit »Frozen Plasma«) hatten über die Jahre eigene Projekte, arbeiteten dennoch immer wieder eng zusammen. So auch bei Diorama, wo die beiden vom Stuttgarter Gitarristen Zura »Nakamura« Dzagnidze und dem aus Riedlingen stammenden Schlagzeuger Markus »Marquess« Halter zum Quartett ergänzt werden. Und diese vier, das zeigt der Auftritt im franz.K, sind hervorragend eingespielt.

Auf jüngst veröffentlichte Stücke (»No Complications«) folgten etablierte, wie der europaweit gefeierte »Iisland FH Remix« oder das als Ballade startende, sich zu einer harten Elektropop-Nummer entwickelnde »Off« und dem fast schon als Oldie zu bezeichnende »Synthesize Me«, das 2007 heraus kam. Den lautstarken Rufen nach Zugabe kam Diorama zunächst mit drei Stücken nach. Dann kam die Band noch einmal heraus: »Ehrlich gesagt haben wir auch noch viel Bock, hier zu spielen.«

Mehrfache Zugaben

Das Publikum jubelte auch nach dem zweiten Zugaben-Set noch so lange, dass die Band, noch einmal und dann noch ein weiteres Mal auf die Bühne zurückkam. Nach der wundervollen Powerballade »Das Meer« war nach deutlich über zwei Stunden Konzert endgültig Schicht im Schacht: »Das war ein langes Set heute«, sagte Torben Wendt. Den riesigen Applaus hatte sich die Band längst verdient. (GEA)