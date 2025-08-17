Traumwandlerisch sicher: Ludger Lohmann im Reutlinger Orgelsommer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Reutlinger Orgelsommer war ein illustrer Gast zu erleben: Ludger Lohmann, weltweit renommierter Organist und hochverdienter Professor, begeisterte in der Marienkirche mit einem »Tanz um den Choral«.»Viele Kollegen haben bei ihm studiert«, weiß Orgelsommer-Leiter Torsten Wille. Zuletzt lehrte Lohmann an der Musikhochschule Stuttgart.

Bei dem im Motto genannten »Choral« handelt es sich um kein Kirchenlied, sondern um eines der Orgelstücke von César Franck. Hier bildet es die Mitte einer symmetrischen Werkfolge: Als äußerer Rahmen fungieren zwei Passacaglien der Barockzeit, als innerer Rahmen Werke des 20. Jahrhunderts von Jehan Alain. Lohmann findet das tänzerische Element in der Form der Passacaglia, deren ostinat wiederholte Bassfigur das ganze Programm durchdringt.

Passacaglia von Buxtehude

Am Beginn steht die Passacaglia d-Moll von Dieterich Buxtehude. Klar und ausgewogen gestaltet Lohmann den polyphonen Satz. Auf der Video-Leinwand kann man beobachten, wie souverän und distanziert der Organist zu Werke geht.

Dem barocken Stück folgen die drei »Danses« von Jehan Alain aus der Zeit um 1939, eine auch heute noch »neue« Orgelmusik unter dem Einfluss von Olivier Messiaen. Die Tonsprache basiert auf einem eigenen Modus, ausgefallene Registrierungen steigern den Ausdruck, die komplexen Rhythmen sind nicht tanzbar. Erzählt wird von Freude, Trauer und Kämpfen; Lohmann zeichnet sie detailgenau nach, in ruhigem Fluss und kontrastreichen Farben. Traumwandlerisch sicher finden seine Hände und Füße den Weg, auch ohne Assistenten wechselt er rasch die exquisiten Register-Kombinationen der Rieger-Orgel. Am Ende beginnen die Ostinati gar zu swingen – das Nicht-Tanzbare tanzt.

Zentralstück von Franck

Als Zentralstück erklingt der späte Choral Nr. 1 in E-Dur von César Franck. Eine Choralmelodie entsteht am Ende aus motivischer Arbeit, basierend auf einer Passacaglia-ähnlichen Grundlinie. Über ihr entfaltet sich in Ruhe und Klarheit Francks romantische Fülle der Farben und Harmonien. Danach kehrt Lohmann zurück zu Jehan Alain. Nach den extravaganten »Danses« wirken die »Deux Danses à Agni Yavishta« von 1932 geradezu archaisch-naiv. Auch sie verwenden Ostinato-Figuren und exotische Register, doch – wenn man wollte – könnte man auf sie tanzen.

Am Ende steht als Höhepunkt die Passacaglia c-Moll (BWV 582) von Johann Sebastian Bach. Eine gewisse Routine ist zu spüren, doch sie erlaubt ihm das abgeklärte Nachzeichnen der vielstimmigen Strukturen. Die prägnante Pedalbass-Melodie dient als roter Faden und klingt nach; darüber entfaltet sich in diskreter Virtuosität die göttliche Fülle der Bach’schen Ideen. Der Applaus ist lebhaft, der Organist bedankt sich mit einer Zugabe von Max Reger. (GEA)