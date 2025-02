Eine klingende Liebeserklärung an die Echazstadt hat der Komponist Stephan Dominikus Wehrle mit seiner Tondichtung »Die sieben Tore von Reutlingen« geschrieben. Bei der Uraufführung am 23. Februar im Storlach sind nicht ohne Grund auch Kuhglocken dabei.

Reutlingens Wahrzeichen, das Tübinger Tor: Es bekommt mit sechs weiteren Stadttoren nun eine klingende Hommage. Foto: Frank Pieth Reutlingens Wahrzeichen, das Tübinger Tor: Es bekommt mit sechs weiteren Stadttoren nun eine klingende Hommage. Foto: Frank Pieth

