Thriller-Queen Romy Hausmann zu Gast in Reutlingen

REUTLINGEN. Bestsellerautorin Romy Hausmann versteht es, Spannung aufzubauen. Im Gespräch mit Moderator Wolfgang Niess in der Kundenhalle der Kreissparkasse Reutlingen stellte sie am Donnerstagabend ihr aktuelles Buch »Himmelerdenblau« vor und erzählte Privates wie Berufliches.

2019 erschien ihr erster Thriller »Liebes Kind« und landete sofort auf der Spiegel-Bestsellerliste. Von Netflix wurde er verfilmt und letztes Jahr mit dem International Emmy Award in der Kategorie »Best TV Movie/Mini-Series« ausgezeichnet. Die Autorin war bei der Preisverleihung in New York dabei. Sie erzählt, wie ihr die Tränen in die Vorspeisen liefen, sie kaum gehen konnte – und sie immer noch staunt und staunt.

In Jogginghose am Schreibtisch

Trotz ihres großen Erfolges wirkt Romy Hausmann in ihrem geblümten Kleid und den schwarzen Stiefeln unprätentiös. »Ein Prozent ist Öffentlichkeit, neunundneunzig Prozent bin ich ich selbst.« Morgens sitzt sie in Jogginghose und ungekämmten Haaren am Schreibtisch. Auch ohne Erfolg würde sie schreiben. »Andere kochen. Schreiben würde ich so oder so.«

Recherchen sind ihr wichtig. Warum wurde jemand zum Täter oder zum Opfer? Wie gehen die Betroffenen, die Angehörigen mit einem Verbrechen um? Sie interessiert sich für die Menschen hinter der Geschichte. »Wie fühlt sich das an?« Sie sollen eine Identität bekommen und gleichzeitig mit Respekt behandelt werden. Für ihr Buch »True Crime« wählte sie deshalb die Beiträge sorgfältig aus. Außerdem hat sie den Podcast »Hausmann & Benecke – Echte Verbrechen« mit dem Kriminalbiologen Marc Benecke. »Ich frage immer neugierig wie ein Kind – und nochmals und nochmals. Ich will verstehen.«

Ein mysteriöser Mord

Einer ihrer Interviewpartner war Lorne Campbell, ein ehemaliger australischer Polizist. Seine Enkelin wurde vor vielen Jahren unter mysteriösen Umständen ermordet. Er ist über 80 Jahre alt, und für ihn ist es das Schlimmste, nie zu erfahren, was mit seiner Enkelin passiert ist.

Die Geschichte von Lorne Campbell hat die Autorin tief berührt. Sie fragte sich: Was passiert, wenn sich niemand mehr erinnert? Daraus entstand ihr neuer Thriller »Himmelerdenblau«. Die Hauptfigur Theo, früher leitender Chirurg an der Charité in Berlin, hat Frontallappen-Demenz. Seine Tochter Julie verschwand vor vielen Jahren aus dem Elternhaus. Nur Theo glaubt, dass sie noch lebt. Verzweifelt klammert er sich an seine Erinnerungen. Wenn er diese verliert, verliert er Julie endgültig. Die Autorin schreibt in der Ich-Perspektive und ist sehr nah an ihrer Hauptfigur. Deshalb war sie im Altersheim und hat sich intensiv mit Demenzkranken beschäftigt.

Auch Sachbücher und Gedichte

Romy Hausmann zeigt viele Facetten. Neben Thrillern und Sachbüchern schreibt sie Gedichte. Auf einem Flohmarkt erstand sie eine Schreibmaschine aus den 60er-Jahren. »Da musste etwas Besonderes daraus werden.« Texte können nicht gelöscht werden. Sie schrieb Gedichte. Diese vertonte sie mit Martin Bechler von der Band Fortuna Ehrenfeld. Im kommenden Jahr steht Romy Hausmann mit Fortuna Ehrenfeld und dem Programm »Princess Standard« auf der Bühne. (GEA)