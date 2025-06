Theaterstück »Swimmy« in Rottenburg: Ein kleiner Fisch wagt Großes

Feiert am 22. Juni in Rottenburg Premiere: »Swimmy« mit Anne-Kathrin Klatt. FOTO: TAT

ROTTENBURG. Mit »Swimmy« bringt Anne-Kathrin Klatt eine Figurentheateradaption des gleichnamigen Bilderbuchklassikers von Leo Lionni auf die Bühne des Theaters am Torbogen (TaT) Rottenburg. Am Sonntag, 22. Juni, feiert das Stück um 15 Uhr Premiere. Im Mittelpunkt steht der kleine schwarze Fisch, der seine Angst überwindet und seine Freunde zur Gemeinschaft ermutigt.

TaT-Intendantin Anne-Kathrin Klatt ist seit vielen Jahren in der freien Theaterszene aktiv. Bekannt wurde sie durch ihre Inszenierungen, in denen sie visuelle Poesie und körperliches Spiel miteinander verbindet. Sie arbeitet spartenübergreifend mit Tanz, Figur und Objekt, oft in enger Zusammenarbeit mit bildenden Künstlerinnen und Künstlern.

»In «Swimmy» war es eine große Herausforderung, die Bildhaftigkeit der Vorlage nicht zu verlieren und gleichzeitig den Dialog nicht zu kompliziert zu machen«, erklärt Spielerin Anne-Kathrin Klatt. »Es sollte eine relativ einfache, pure Sprache sein, damit es für jedes Kind verständlich bleibt. Wir wollten mit dieser Einfachheit arbeiten, aber auf eine gute Art und Weise – nicht simpel denken, aber pur.«

»Das Stück ist nicht komplett werkgetreu, sondern wir haben auch etwas dazuerfunden und gehen damit doch ein bisschen freier um. Trotzdem wird natürlich die Geschichte erzählt«, sagt die Spielerin. Im Zentrum steht der Fisch, der seinen Mut entdeckt und durch den Zusammenhalt und die Unterstützung seiner Freunde seinen Platz in der Welt und zu wahrer Stärke findet. Klatt beschreibt es so: »Wenn wir zusammenhalten und uns als Gruppe unterstützen, dann kann uns da draußen eigentlich niemand was anhaben. In der Gruppe sind wir stärker.«

Musik von Christian Dähn

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Ausstattung. Justyna Koeke, die aus der Kunst- und Modewelt kommt, entwarf sowohl die Kulisse als auch die Puppen. Dabei wurde darauf geachtet, sich gut an die Bilderbuchvorlage zu halten, vor allem bei der Hauptfigur Swimmy, und doch auch etwas Eigenes darauf zu setzen, was das Ganze zum Leben erweckt.

Der Ausstatterin war es besonders wichtig, »dieses Wasserelement einzufangen – die Bewegung, das darin Schwimmen und wie es das Licht spiegelt«. Dies wurde vor allem durch viele transparente Ebenen aus leichten Stoffen erreicht. Die Figuren – von winzigen Fischen bis hin zu einer bedrohlichen Thunfisch-Silhouette – lassen viel Raum für Fantasie. Klanglich wird das Ganze durch die Musik von Christian Dähn unterstützt.

»Swimmy« richtet sich an Kinder ab vier Jahren, spricht aber auch Erwachsene an, die sich von der Kraft gemeinschaftlichen Handelns und von poetischen Bildern berühren lassen wollen. Die nächsten Vorstellungen sind am 6., 7. (ausverkauft), 23. und 27. Juli. (eg)

