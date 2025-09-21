Theater Lindenhof erweckt in Mössingen »Ikarus vom Lautertal« zum Leben

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Die Bühne ist Werkstatt, die Materialien liegen bereit. Ein Fahrrad steht im Hintergrund. Es gibt auch eine Schreibmaschine. Und einen, der erzählt, sein Leben beschreibt, erfindet.

Gustav Mesmer, der »Ikarus vom Lautertal«, hatte etwas zu erzählen, obschon er seine Heimat kaum je verließ. Man sieht sein Bild, zuletzt dann, leuchtend hinter der Bühne der Pausa in Mössingen am Freitagabend: Ein alter Mann mit gewitztem Blick, die Pfeife in der Hand. Er überlebte die Schrecken des NS-Regimes als Insasse einer psychiatrischen Anstalt, durchlebte nahezu ein ganzes Jahrhundert und träumte dabei vom Fliegen. Auf der Bühne der Pausa ist es Franz Xaver Ott, der Mesmer ein Gesicht gibt, der eintaucht in seine Gedankenwelt. Denn Mesmer – viele, die von ihm hörten, die seine Flugapparate bestaunten, wissen es nicht – war auch ein Dichter, ein Schwärmer, Metaphysiker von ganz eigener Art.

Solo für einen Außenseiter

Franz Xaver Ott hat gemeinsam mit Lale Kose und Gernot Hloch die Objekte gebaut und nachgebaut, die die Bühne füllen. Finn Bühr führt Regie und schuf die Bilder, die Schattenspiele, Erinnerungen, die immer wieder im Hintergrund auftauchen. »Ikarus vom Lautertal« heißt das Stück, mit dem der Mössinger Kulturherbst 2025 eröffnet. Franz Xaver Ott hat es zu großen Teilen montiert aus Originaltexten Gustav Mesmers, der im Dezember 1994 starb, in Buttenhausen, einem Ortsteil von Münsingen, 1903 geboren wurde in Altshausen im Landkreis Ravensburg. Was Ott zeigt, ist eine große schauspielerische Leistung. Die Texte, die er zusammengestellt hat, sind umfangreich, von unterschiedlichen Ebenen und Anachronismen durchzogen. Er trägt sie alleine vor, spielt ein Solo von anderthalb Stunden, das überaus evokativ ist, eintaucht in die textgewordene Seele eines Außenseiters. Das seine Hoffnungen, Ängste, Träume artikuliert.

Zuerst aber, ehe er in seine Rolle hineintritt, tritt Franz Xaver Ott in eigener Person auf, spricht von den Erinnerungen, die er selber hat an Gustav Mesmer. Ott wuchs nicht weit von jenem Ort auf, an dem Mesmer das letzte Drittel seines Lebens verbrachte, Körbe flocht, Flugapparate baute. Auch seine eigene Mutter, erzählt Ott, musste in die Psychiatrie von Schussenried, mehrmals. Mesmer verbrachte 35 Jahre in unterschiedlichen psychiatrischen Anstalten. Ott zeichnet das Bild eines Mannes vom Land, der sich, ohne über große Perspektiven zu verfügen, mit sanftem Starrsinn gegen eine viel starrere Welt auflehnte. Und der sich die Perspektive schließlich selbst schuf, indem er sich im Geiste über diese Welt erhob. Allein der Personalausweis, den er sich selbst ausstellte, verrät viel mehr über ihn, als es ein amtliches Papier je könnte: »Religion: Privatordensmann. Staatsangehörigkeit: Kein Eintrag.«

Dialog mit Klängen

Mit 48 Jahren schrieb Mesmer auf 14 Schreibmaschinenseiten seine Biografie nieder – eine Quelle, aus der Franz Xaver Ott nun schöpft. Nahtlos der Wechsel von Otts eigener Erzählung zu der des Gustav Mesmer. Nur der Ton des Schauspielers wird intensiver – und Thomas Maos als Bühnenmusiker beginnt, das Spiel zu begleiten, setzt leise schwebende Klangflächen in den Raum, spielt vor allem metallische Instrumente, aber auch eine akustische Gitarre. Es gibt harsche und humoristische Einsätze dieser Musik, Momente, in denen Ott und Maos in einen Dialog zu treten scheinen. Dann wieder ist der Klang nur Fantasie. Gustav Mesmer versuchte sich auch als Konstrukteur von Musikinstrumenten – kurz und schrill erinnert Thomas Maos daran. Manchmal klingt, was Maos spielt, sakral, manchmal nach Idyll, manchmal bedrohlich.

Ott derweil schreitet hin und her zwischen den Ebenen, beschreibt Mesmer einmal aus äußerer Sicht, lässt ihn dann in eigener Sprache zu Wort kommen. Er spielt jenen Moment, in dem Mesmer sich gegen die Kirche auflehnte, und er gibt seinen eigenen, sehr lebhaften, sehr persönlichen religiösen Vorstellungen Raum. »Langsam hebt die Morgenhelle, die Wunderwelt / aus der luftumschließenden Nacht« – ein Text, ein Gedicht des Gustav Mesmer, das man gerne in manch einer Anthologie deutscher Lyrik wiederfinden würde. »Ein Gott«, heißt es da, »eine gebende Phantasie.« (GEA)