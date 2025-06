Tetley-Tribut und migrantische Oper: Die Stuttgarter Staatstheater 2025/26

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Ariane Matiakh, die Chefdirigentin der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, wird in der kommenden Spielzeit an der Staatsoper Stuttgart dirigieren. Sie übernimmt die musikalische Leitung bei der Neuproduktion »Die schlaue Füchsin« von Leoš Janácek. Regie wird Stephan Kimmig führen. Das teilte Opernintendant Viktor Schoner mit, der zusammen mit Generalmusikdirektor Cornelius Meister und Martin Mutschler von der Jungen Oper im Nord (JOiN) das Programm der Spielzeit 2025/26 vorstellte. Sechs Neuproduktionen im Opernhaus wird es geben: »I Did It My Way« am 26. September, »Die schlaue Füchsin« am 9. November, »Die Meistersinger von Nürnberg« am 7. Februar, »Dialogues des Carmélites« am 29. März, »Turandot« am 7. Juni. Auch die Uraufführung »Station Paradiso« am 10. Mai gehört dazu. Das JOiN bereitet zwei Premieren vor: »Hässlich as Fuck« am 16. Januar und »Chaos« am 30. April.

»Mit 'Station Paradiso' von Sara Glojnaric bringen wir die erste (post-)migrantische Oper auf die Bühne: Eine musikalische Reise entlang der ehemaligen Europastraße 5, auf der sich über Generationen, Nationalitäten und Musikgeschmäcker hinweg die Suche nach Heimat entfaltet«, sagte Schoner. Komponistin Glojnaric hat dafür Interviews mit Menschen mit Migrationserfahrung aus Südosteuropa geführt, die sich seit den 1950er-Jahren im Stuttgarter Raum angesiedelt haben. Im Mittelpunkt dabei die Frage: Welche Musik haben die Menschen von zu Hause mitgebracht?

Produktion mit Lars Eidinger

In »I Did It My Way«, einer Kooperation mit der Ruhrtriennale, erzählen Lars Eidinger und Larissa Sirah Herden auf Basis der Musik von Frank Sinatra und Nina Simone die Geschichte einer Emanzipation, die in dem amerikanischen Musterstädtchen Watertown ihren Anfang nimmt. Ivo van Hove inszeniert.

Das Stuttgarter Ballett ehrt anlässlich von Glen Tetleys 100. Geburtstag den früheren Direktor des Stuttgarter Balletts. Er war Nachfolger von John Cranko und Vorgänger von Marcia Haydée. Der Ballettabend »Tribute to Tetley« (25. April) lässt laut Ballettintendant Tamas Detrich in drei Werken Tetleys »gesamtes Spektrum aufleuchten und zeigt durch den Blick aus der Gegenwart, wie modern der Choreograf war und ist«. Ein weiteres Highlight soll der Ballettabend »Augen/Blicke« (6. März) werden, bei dem sich drei Choreografien dem flüchtigen Moment der Vergänglichkeit widmen. Mit dem Ballettabend »Interaktion« (10. Januar) präsentiert die Compagnie erstmals ein interaktives Format. Mit Marcia Haydées »Dornröschen« (16. Mai) und Kenneth MacMillans »Mayerling« (2. Juli 2026) kehren zwei große abendfüllende Ballette ins Repertoire zurück.

Stück nach Tomer-Gardi-Roman

Das Schauspiel Stuttgart bietet 17 Neuproduktionen, vier davon Uraufführungen, wie Intendant Burkhard C. Kosminski und die Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin in künstlerischen Belangen, Gwendolyne Melchinger, erklärten. »Die Welt ist aus den Fugen« lautet das Motto der Spielzeit, die am 20. September im Kammertheater mit der Uraufführung von Tomer Gardis »Eine runde Sache« beginnt. Der Roman des israelischen Schriftstellers erhielt 2022 den Preis der Leipziger Buchmesse.

Neben Gardis aberwitziger Odyssee durch die deutsche Kultur werden auch die Stücke »KI essen Seele auf« von Thomas Köck (29. November), »Pretty Privilege« von Wilke Weermann (7. Februar, nach Oscar Wildes Roman »Das Bildnis des Dorian Gray«) und »Sommersonnenwende« von Roland Schimmelpfennig (6. Juni 2026) erstmals gezeigt. Darüber hinaus sind Produktionen wie Thomas Melles »Die Welt im Rücken« (27. September), Michael Endes »Die unendliche Geschichte« (16. November), William Shakespeares »Hamlet« (6. Dezember), Thomas Bernhards »Vor dem Ruhestand« (14. Februar) und Friedrich Schillers »Die Räuber« (4. Juli 2026) zu sehen. (GEA)

