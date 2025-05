Tanz der Nuancen: Stuttgarter Ballett ehrt Choreograf Hans van Manen

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Den »Choreografen der europäischen Aufklärung« nennt ihn Laudatorin Dorion Weickmann in ihrer Rede, als Hans van Manen am Schluss des Abends den Preis fürs Lebenswerk der Zeitschrift »tanz« überreicht bekommt. 1981 hatte die damalige Direktorin Marcia Haydée den holländischen Großmeister zum ersten Mal nach Stuttgart geholt, seitdem gehören seine kurzen, prägnanten, nie ganz abstrakten Stücke fest zum Repertoire der Kompanie. Mit »Fünf für Hans« ehrt Stuttgart ihn nun erneut; das Publikum im Opernhaus erhob sich geschlossen, als der 92-Jährige, fit wie eh, die Bühne betrat.

Ein halbes Jahrhundert alt ist sein »Adagio Hammerklavier«: Das intensive, ultralangsam zelebrierte Beziehungsdrama für drei Paare zeigt zu Beethoven exemplarisch den klaren Stil van Manens, den er früh gefunden und nie mehr verändert hat. Er wendet die Sprache des neoklassischen Balletts ins zutiefst Menschliche, schildert mit klassischen Bewegungen, irritiert durch kleine moderne Widerhäkchen, die Befindlichkeit von Beziehungen – Begehren, Fragen, Angst, Wut, Misstrauen. Meist finden seine Paare schließlich Vertrauen oder besser: gegenseitige Akzeptanz.

Frauen zeigen Muskeln

Die Happy Ends der alten Märchenklassiker hat van Manen genauso abgeschafft wie den abstrakten Klassizismus eines George Balanchine. Bei ihm wird herausgefordert, gerne auch gereizt und gespielt. Frauen sind selbstbewusst, beide Geschlechter immer gleichberechtigt. Manchmal reichen gesenkte Augenlider oder der glühende Blick, um den Beziehungsstatus zu definieren. Es ist ein Tanz der Nuancen und der sinnlichen Körper, wie ihn etwa Mackenzie Brown und Martí Paixà in »Two Pieces for Het« in Perfektion vorführen. Beide zeigen Muskeln, umkreisen sich angeberisch, bis das Spiel in einer ersten Berührung ernst wird.

In »Trois Gnossiennes« hat es Friedemann Vogel mit der misstrauischen Elisa Badenes zu tun, deren Körper sich gegen jede Berührung zu sträuben scheint. Bis er direkt in ihren verkrampft-abgeknickten Ballerinenfuß hineingreift und sie hartnäckig festhält – endlich wendet sie den Blick zu ihm. Zu einer Bach-Partita zeigt »Solo« im federnd-rasanten Allegro die virtuose Seite van Manens. Matteo Miccini, Fabio Adorisio und Henrik Erikson wirbeln mit geschmeidigem Übermut durch den kleinen Wettbewerb. Allein den »Frank Bridge Variations« nach Benjamin Brittens Musik fehlt es ein wenig an Entschiedenheit.

Frech, vorlaut und innovativ

Leider war keines der drei Stücke dabei, die van Manen für Stuttgart kreiert hatte, dabei hätten sie alle eine größere Besetzung als dieser arg kammerspielartige Abend. Was hatte die Kompanie nicht schon alles von ihm im Repertoire – die schnittigen »Fünf Tangos« zum Bandoneon von Astor Piazzolla, all die Werke mit moderner amerikanischer Musik wie »Shaker Loops«, das knallbunte »In and Out« mit Punkmusik von Nina Hagen oder das Duo »Twilight« vor einer Industrielandschaft, in dessen hohen Absätzen eine Anna Osadcenko sicher großartig ausgesehen hätte. Hans van Manen hat so viel Neues gewagt, war bei all seiner Eleganz so frech und vor allem innovativ, dass man die Ehrwürdigkeit dieses Programms fast bedauert. Für seinen Preis bedankte sich der 92-Jährige mit einem Lob auf die deutsche Tanzkritik und die Stuttgarter Tänzer: »Was haben wir einen Spaß gehabt!« (GEA)