Tanz als kollektive Wut: Gauthier Dance eröffnet Colours-Festival Stuttgart

Ein Kollektiv in Trance: Die Tänzer von Gauthier Dance in »Turning of Bones« von Akram Khan

STUTTGART. Ein junges Paar erweckt einen alten Kult, der alsbald ein Opfer fordert – mit einer düsteren, von indischer Kampfkunst gefärbten Uraufführung begann am Donnerstag das fünfte Colours International Dance Festival im Stuttgarter Theaterhaus. Voll Stolz verkündete Eric Gauthier vor viel Politprominenz, dass »Turning of Bones« das erste Stück sei, das der britische Starchoreograf Akram Khan für eine deutsche Kompanie gemacht hat. Das »Wenden der Knochen« – der Titel bezieht sich auf ein Ritual, bei dem man in Afrika die Gebeine der Toten ausgräbt und mit ihnen tanzt – erzählt von Anbetung, Liebe und Tod, steigert sich am Ende zum mörderischen Ritual.

Eine Stunde lang geht keiner der 16 Tänzer in diesem hochkonzentrierten, immer wieder rasend schnellen Stück von der Bühne ab, die komplette Geschichte findet in einer Art Höhle statt. Dort trifft ein Paar auf kniende, scheinbar schlafende Krieger, aufgereiht wie Tonfiguren. Zum Leben erwacht, nehmen sie alsbald das junge Mädchen in ihre Reihen auf, ihren Partner aber stoßen sie weg. Er wird verlacht und erweckt dann doch die Empathie der Menge, was deren Anführer missfällt.

Finales Opferritual

Das Stück endet in einem Opferritual, das stark an »Le sacre du printemps« erinnert. Immer wilder, immer orgiastischer umtanzt die Menge einen geheimnisvollen Stein, bis der Sektenführer schließlich von dem Mädchen fordert, seinen Freund zu töten. Die Menge wird zum tödlichen Mob und vom jungen Außenseiter bleibt nur ein Schatten hinter der Wand. Tuti Cedeño tanzt das selbstbewusste Mädchen, das am Ende doch zu schwach ist, Stefano Gallelli porträtiert einen freundlichen Intellektuellen, Giovanni Visone ist als Anführer die pure Machtbesessenheit.

Ein Mädchen zwischen Liebe und dem Kollektiv: Tuti Cedeño und Giovanni Visone, vorne Stefano Gallelli in »Turning of Bones« von Akram Khan. Foto: Jeanette Bak Ein Mädchen zwischen Liebe und dem Kollektiv: Tuti Cedeño und Giovanni Visone, vorne Stefano Gallelli in »Turning of Bones« von Akram Khan. Foto: Jeanette Bak

Dramaturgisch lange nicht so zwingend wie »Outwitting the Devil«, Khans Weltuntergangswerk beim Festival 2019, setzt sich »Turning of Bones« bewusst auch aus den »alten Knochen« des Choreografen zusammen, aus verschiedenen Bildern, die man aus früheren Werken Khans kennt: das Opferritual, das unschuldige Mädchen, die Macht des Kollektivs, die Verführung der Menschen durch das Böse. Unendlich ist die Einfallskraft der Menge, wenn es ums Töten geht – immer wieder werden ihre Arme zu Waffen, sie erschlagen, erschießen und ballen Fäuste, sie zielen mit imaginären Bogen oder laden Maschinenpistolen durch, schnappen wie Krokodile zu.

Rock und indische Musik

Die Barfuß-Krieger und -Amazonen spreizen sich blitzschnell in wehrhaften Diagonalen, brechen nach rechts und links aus der schnurgeraden Linie, tanzen sich immer wieder in Trance. Sie wirbeln in ihren langen Röcken, die Gudrun Schretzmeier der Kleidung der legendären Terrakotta-Armee nachempfunden hat, zu einer erzählenden Musiklandschaft aus Geräuschen, religiösen Gesängen, Rockrhythmen und indischer Musik, zusammengestellt und komponiert von Aditya Prakash.

Aufführungsinfo Weitere Aufführungen von »Turning of Bones« sind bis diesen Sonntag. Das Colours-Festival bietet bis zum 13. Juli zahlreiche Aufführungen am Theaterhaus Stuttgart.

Nur in wenigen Momenten zeigt Tanz hier Liebe und Mitgefühl, ist stattdessen fast immer Beschwörung und kollektive Wut, etwas Unheimliches quer durch alle Religionen. Irgendwann kündet eine Stimme von Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern soll, und Hallelujas klingen herein, bevor ein vom Kollektiv überwältigtes Mädchen seinen Liebsten mit dem dummen, toten Stein erschlägt, den alle anbeten. (GEA)