Junge Musiker des Reutlinger Tonkünstlerverbands begeisterten am Samstagnachmittag im Dominohaus. Mit einem breit gefächerten Programm stellten sie ihr Können unter Beweis. Tonkünstler-Chef Adam Ambarzumjan hatte noch einen besonderen Rat an die Jugendlichen.

Die jungen Musiker freuten sich über das kleine Geschenk nach dem Konzert. Foto: Verena Völker Die jungen Musiker freuten sich über das kleine Geschenk nach dem Konzert. Foto: Verena Völker

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.