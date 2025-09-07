Tübinger Vielklang-Festival beleuchtet Leben und Werk von Richard Gölz

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das gab es beim Vielklang-Festival noch nie: dass ein komplettes Wochenende einer einzigen in der Region wirkenden Persönlichkeit gewidmet wurde. Aber der 1975, vor 50 Jahren, in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin 88-jährig gestorbene Richard Gölz ist ja auch eine schillernde Persönlichkeit. 1887 in Stuttgart geboren, Kirchenmusiker, Theologe, in den 1920ern Aktivist der Singbewegung, 1928 erster Musikdirektor am Evangelischen Stift in Tübingen, von 1935 an Pfarrer in Wankheim, wo er Juden vor der Verfolgung durch das NS-Regime in seinem Pfarrhaus versteckte. Was ihm Haft im Konzentrationslager Welzheim bei Stuttgart eintrug.

Musiker, Pfarrer, Widerständler

Berühmt geworden ist er durch sein bis heute maßgebendes Chorbuch, mit dem er der Kirchenmusikpraxis die geistlichen Gesänge der Renaissance und des Frühbarock erschloss. Sein Lebensprojekt war jedoch die Erneuerung der Gottesdienstform, wofür er mit Gleichgesinnten des sogenannten Alpirsbacher Kreises in den 1930er-Jahren uralte Liturgiemodelle ausgrub. Während die reale Kirche sich dem Rationalismus der Moderne und in Teilen dem NS-Regime auslieferte, strebten die Alpirsbacher zurück zu archaischen Ritualen. Das Göttliche wollten sie im Anschluss an Theologen wie Friedrich Schleiermacher und Karl Barth als »das ganz Andere« gefeiert wissen.

Richard Gölz als orthodoxer Priester in Milwaukee in einer Filmdoku seiner Enkelin Sabine Gölz. Foto: Armin Knauer Richard Gölz als orthodoxer Priester in Milwaukee in einer Filmdoku seiner Enkelin Sabine Gölz. Foto: Armin Knauer

Unmittelbar nach dem Krieg ging Gölz daran, solch eine Art der Religionspraxis in Bebenhausen zu verwirklichen. Wofür er eine zweiwöchige Bildungsfreizeit des Alpirsbacher Kreises in die Gründungsveranstaltung einer Klostergemeinschaft umwandelte. Mit ihm und zwei Tübinger Theologiestudentinnen als Kern, deren eine, die 28-jährige Nora Haller, er kurzerhand zur »Äbtissin« erklärte.

Kaum verwunderlich, dass Gölz damit seine Mitstreiter des Alpirsbacher Kreises vor den Kopf stieß und in der Evangelischen Landeskirche einen Eklat auslöste. Vorzeitig in den Ruhestand geschickt, fand er seine Bestimmung dort, wo seit eh und je Gottesdienst als mystisches, dem Alltag entrücktes Ritual gefeiert wird: im orthodoxen Christentum. 1949 trat Gölz der Orthodoxie bei, wurde 1950 zum Priester geweiht. Als solcher übersetzte Gölz die russisch-orthodoxe Liturgie ins Deutsche und wirkte als Priester, erst in Cannstatt, dann in Hamburg, von 1958 an in den USA.

Schillernder Lebensbogen

Es war dieser schillernde Lebensbogen, den Professor Bernhard Leube am Freitagabend im Sommerrefektorium des Klosters Bebenhausen vorüberziehen ließ, umrahmt von Vorträgen der Vielklang-Musiker. Am Sonntagvormittag setzte eine »Deutsche Messe« in der Klosterkirche Bebenhausen die Liturgievorstellungen von Gölz in die Praxis um. Am Sonntagabend sollte ebendort Musik aus Gölz' berühmtem Chorbuch erklingen, gesungen vom BachWerkVokal Salzburg.

Demonstrierte Gölz' Denken in Theorie und Praxis: der ehemalige Stiftskirchenkantor Gerhard Kaufmann. Foto: Armin Knauer Demonstrierte Gölz' Denken in Theorie und Praxis: der ehemalige Stiftskirchenkantor Gerhard Kaufmann. Foto: Armin Knauer

Zentrum des Wochenendes war ein Symposium von Samstagmittag bis -abend im Evangelischen Stift, wo Gölz sieben Jahre als Musikdirektor gewirkt hatte. Den ersten einer Reihe von »Impulsen« zu Gölz setzte der ehemalige Tübinger Stiftskirchenkantor Gerhard Kaufmann. In der kleinen, bis auf den letzten Platz gefüllten Kapelle des Stifts umriss Kaufmann erst die »Erschütterungen«, die Gölz dazu getrieben hatten, nach neuen Formen kirchlich-musikalischer Praxis zu suchen: die Verheerungen des Ersten Weltkriegs, die wissenschaftlichen Umbrüche von der Psychoanalyse Sigmund Freuds bis zur Relativitätstheorie Albert Einsteins, die Konfrontation von Kirche und Religion mit dem Rationalismus und Totalitarismus der Moderne.

Sodann versuchte Kaufmann fühlbar zu machen, wie Gölz daranging, einer aus seiner Sicht entfremdeten Religionspraxis die Seele zurückzugeben. Indem er Körper, Atem, Stimme und Wort als Träger der theologischen Aussage wieder zusammenführte. Anhand von Übungen ließ Kaufmann die Hörerschaft aktiv miterleben, wie aus Atem Stimme und aus Stimme Gemeinschaft wird. Aus dem Publikum wurde ein Chor, der unter Kaufmanns Anleitung und anhand eines von ihm komponierten Gesangs das mystische Zusammenfließen von Atem, Stimme und Aussage praktizierte. Dabei war bereits Kaufmanns kunstvoller Vortragsstil Beispiel dafür, wie Stimme, Artikulation und Inhalt zum Gesamtkunstwerk verschmelzen.

Zwei schicksalhafte Wochen im Leben von Richard Gölz beleuchtete Bernhard Leube. Foto: Armin Knauer Zwei schicksalhafte Wochen im Leben von Richard Gölz beleuchtete Bernhard Leube. Foto: Armin Knauer

Bernhard Leube, Theologe, Kirchenmusiker und Hochschullehrer, beleuchtete danach jene zwei Wochen kurz nach Kriegsende 1945, in denen Gölz das von ihm in Bebenhausen veranstaltete Seminar des Alpirsbacher Kreises in eine Klostergründung ummünzte. Da flogen verbal die Fetzen, wie Leube anhand eines Briefs demonstrierte, den damals Ernst Fuchs seinem Arbeitskreiskollegen Gölz schickte: Er solle schleunigst »seine Weiber zum Teufel schicken«, heißt es darin. Dass Gölz mehrere junge Frauen zum Kern seiner Klostergemeinschaft gemacht hatte, war offenbar der größte Skandal.

Hinwendung zur Orthodoxie

Harry Waßmann, bis 2020 Pfarrer der Tübinger Eberhardskirche, richtete den Blick auf Gölz' Hinwendung zur Orthodoxie. Gölz Punkt sei gewesen, dass man 1945 nicht einfach da weitermachen konnte, wo man 1933 aufgehört hatte. »Er suchte einen Ort des authentischen Gebets«, so Waßmann. Den habe er gefunden, als er zu einem orthodoxen Gottesdienst in Wendlingen eingeladen wurde. Die intensive Beschäftigung mit der Orthodoxie führte ihn schließlich zum orthodoxen Priesteramt, und von Wankheim nach Cannstatt, nach Hamburg und schließlich in die USA.

Kerzenschein und goldene Gewänder: Priester Johannes Kaßberger feiert mit einem Altardiener eine orthodoxe Abendandacht. Foto: Armin Knauer Kerzenschein und goldene Gewänder: Priester Johannes Kaßberger feiert mit einem Altardiener eine orthodoxe Abendandacht. Foto: Armin Knauer

Auf Spurensuche dorthin hat sich 1994 und 1996 Johann Kaßberger gemacht, der in Stuttgart der orthodoxen Gemeinde vorsteht. Ausschnitte aus einem Film von Gölz' Enkelin Sabine Gölz dokumentierten das. Kaßberger erzählte auch selbst von seinen Erfahrungen dort. Etwa, dass auf dem Friedhof in Milwaukee, auf dem Gölz alias Father John begraben liegt, ein Gießwasserhahn in der Nähe seines Grabes von Gläubigen als »Heilige Quelle« benutzt werde. In Milwaukee werde Gölz wie ein Heiliger verehrt, sagte Kaßberger.

Gerhard Kaufmann (2. von links) leitet in der Kapelle des Evangelischen Stifts eine Singübung mit dem Publikum an. Foto: Armin Knauer Gerhard Kaufmann (2. von links) leitet in der Kapelle des Evangelischen Stifts eine Singübung mit dem Publikum an. Foto: Armin Knauer

Am Abend konnten sich die Besucher dann ein Bild machen, was Gölz sich darunter vorstellte, wenn er die göttliche Sphäre als »das ganz Andere« mit einem außeralltäglichen Ritual beschworen sehen wollte. Gemeinsam mit zwei Altardienern und dem kleinen Chor der orthodoxen Gemeinde Stuttgart feierte Priester Kaßberger in der Kapelle eine orthodoxe Abendandacht – nachdem sichergestellt war, dass die Weihrauchschwaden keinen Feuerwehralarm auslösen würden.

Gewebe aus Musik und Wort

Im Gegensatz zur intellektbetonten protestantischen Gottesdienstidee entfaltet sich hier eine Folge geheimnisvoller Zeremonien. Kerzen und Ikonen schmücken den Altarraum; Anbetungsformeln und in psalmodierend gesungenem Duktus füllen den abwechselnd erhellten und verdunkelten Raum, Weihrauchschwaden und Glöckchenklang. Episodenhaft streift der Priester das goldschimmernde Ritualgewand über und legt es wieder zur Seite. Über allem strahlt der unbegleitete Chorgesang der vier Sängerinnen und zwei Sänger in reinen, mal schwebenden, mal deklamierenden, mal emphatisch aufblühenden Harmonien. Gesänge, die mit den Litaneien von Priester und Altardienern ein dichtes, feierliches Gewebe bilden. Ein Gewebe aus Musik, Stimme, Wort und Aura des Raums als Mysterium zur Beschwörung des Jenseitigen. Das hätte Gölz gefallen. Zumal in einer evangelischen Kapelle. (GEA)