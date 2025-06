Tübinger Sommertheater: Als der Teufel den Schlagerproduzenten holte

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Großes Drama will das LTT im Sommer 2025 bieten, eines, bei dem Weltanschauungen kollidieren, einen Kulturkampf ohnegleichen, und komisch noch dazu. Der deutsche Schlager und der Punkrock treten gegeneinander an, wenn das Theater vom 26. Juni bis zum 27. Juli den Tübinger Europaplatz bespielt. Die Arena scheint wohlvertraut: Eingesäumt wird die Bühne von Häusern, die das Theater dem Tübinger Stadtbild entliehen hat – da ist das Epple-Haus, grell bunt, da ist die Picasso-Bar gleich nebenan, irgendwie ein wenig bodenständiger.

Die Fassaden der Häuser, die nahebei tatsächlich stehen, hat das Theater fotografisch in sein Bühnenbild integriert. Zwischen ihnen spannt die große weite Welt sich auf: Dort findet sich, in einem Container, der legendäre New Yorker Punk-Club CBGB’s, das Roxy in London, in dem sich all die großen britischen Punk-Bands die Klinke in die Hand gaben (heute befindet sich am selben Ort in Covent Garden ein Geschäft für Bademoden). Dann der Sprung in den süddeutschen Raum: In Stuttgart, in der Tübinger Straße, gab es die »Mausefalle«, noch einen Punk-Club. Das sind die Orte, an die der Teufel den vom Erfolg verlassenen Schlagerproduzenten Rolf Kugel führt. Und überall spielt die Musik: »Sex and Drugs and Schlagertraum« ist eine Revue von zweieinhalb Stunden Spielzeit, inklusive Pause, vollgepackt mit rund 60 Songs aus zwei Welten. Dicht an dicht jagen sich Stücke von den Sex Pistols, den Ramones, AC/DC, Rex Gildo, Chris Roberts, Lena Valaitis, David Bowie, den Fehlfarben, Dschingis Khan – die Liste ist lang.

Inspiriert vom Busbahnhof

Mutmaßlich war es das Ambiente des ehemaligen Tübinger Busbahnhofs, das all dies auf den Plan rief. Thorsten Weckherlin, Intendant des LTT, hätte gewiss gerne einen »Sommernachtstraum« auf der Neckarinsel inszeniert, oder bei den Terrassen am nahen Anlagensee. Beides blieb ihm verwehrt – die Insel aus Naturschutzgründen, der See, weil dort gerne Kinder spielen. Den Vorschlag des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer, doch den Europaplatz zu bespielen, nahm Weckherlin zunächst eher stirnrunzelnd auf. »Dann aber«, sagt er, »habe ich mich in den Platz verliebt, weil er so schroff ist.« Zwischen Asphalt und ehemaliger Bushaltestelle soll eine Stimmung entstehen, die an die späten 1970er-Jahre gemahnt. Eine Miettoilette, neu, aber auf alt getrimmt, wird einen Auftritt als Club haben.

Freilich: Die Idee ist nicht ganz neu. Haben nicht die Toten Hosen auch ein Album mit Schlagersongs aufgenommen? In Tübingen allerdings scheint ein besonders großer Inspirations-D-Zug mit lautem Scheppern quer durch die Fantasie der Theatermacher gerauscht zu sein – werfen sie doch zu Blondie, den Ramones, Katja Ebstein, David Bowie und Conchita Wurst Goethes deutsches Überdrama, den »Faust«, in den Mix, dann noch Joseph Beuys und selbst die »Muppet Show«. Ganz droben, aus zwei Fensterchen in heruntergekommener Hausfassade, strecken Waldorf und Statler, die beiden alten Freunde aus der Loge, die Köpfe als stänkernde Bildungsbürger heraus – gespielt werden sie von Sabine Weithöner und Susanne Weckherle. Gilbert Mieroph ist Rolf Kugel, ein Wiedergänger von Ralph Siegel, und Franziska Bayer spielt Iggy Pop, den Mephisto der Punk-Kultur, der den armen Musikproduzenten in seiner Studierstube aufsucht, um ihm seine Seele abzukaufen. In der Mitte des Platzes steht ein kleines Karussell, das die beiden durch Zeiten, Länder, Musikstile schleudert.

Dieter Thomas Kuhn gab Rat

Kompetente Beratung hat das Theater sich geholt bei Tübingens eigenem Schlagerkönig Dieter Thomas Kuhn, der auch als Bühnenfigur auftreten wird, gespielt von Jonas Hellenkämper. Robi Tissi Graf schlüpft in der Rolle von Debbie Harry, die in diesem Stück zu Rolf Kugels Muse wird, zu seinem Gretchen. Gilbert Mieroph indes soll in einer Szene auch zu Katja Ebstein werden und, ganz klischeehaft, mit weißen Handschuhen vielleicht sogar, vom »Theater« singen.

Aufführungsinfo Das LTT spielt »Sex and Drugs and Schlagertraum« vom 26. Juni bis zum 27. Juli 2025 auf dem Tübinger Europaplatz. Aufführungsbeginn ist jeweils um 20.30 Uhr. (GEA)

Jörg Wockenfuß, musikalischer Leiter schon bei revuehaften LTT-Stücken wie »Fleisch ist mein Gemüse« oder »Sex«, war einst selbst Mitglied einer Elektro-Punk-Band und kennt, wie er sagt, das Epple-Haus sehr gut. Auf die Stuttgarter »Mausefalle« stieß er, als er im Großraum nach einem Äquivalent zum berühmten Ratinger Hof suchte. Dort, in Düsseldorf, verkehrte in den 1970er-Jahren Joseph Beuys, der auch in Stuttgart war, jedoch kaum je im Epple-Haus. Egal - im Sommer 2025 wird er dort sein. Ganz im Mittelpunkt der Inszenierung aber soll das allergrößte Vergnügen stehen – »Sex and Drugs and Schlagertraum« will ein Stück für die ganze Familie sein, wie Thorsten Weckherlin es sich wünscht, niederschwellig, für Zuschauer vom sechsten Lebensalter an.

Liebe für Punk und Schlager

Der Europaplatz, dies zeigt sich, hat Vorteile, der idyllischen Neckarinsel gegenüber: »Hier können wir richtig schroff und laut sein«, sagt Weckherlin. Ein wenig parteiisch wird das Theater dabei gewiss vorgehen, den Punk zuletzt über den Schlager siegen lassen – aber vielleicht doch nur zum Schein, denn groß ist der Abstand ja nicht. Für die Musik sorgen Profimusiker aus dem Ruhrgebiet. Jeden Schlagersong wollen sie mit derselben Hingabe spielen wie jeden Punksong. »Über den Wolken« soll groß gefeiert werden. Und »Lass die Sonne in dein Herz«, Deutschlands Beitrag zum ESC 1987 (Platz zwei), gehört zu den erklärten Lieblingssongs der Band. (GEA)