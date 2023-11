Was läuft schief in einer Gesellschaft, die Liebe propagiert, aber »Monster« hervorbringt? Der französische Schriftsteller Édouard Louis hat sich, ausgehend von seinem Bruder, im Rahmen der Tübinger Poetik-Dozentur Gedanken darüber gemacht.

Der französische Schriftsteller Édouard Louis ging bei der Tübinger Poetik-Dozentur der Frage nach, wie aus seinem Bruder ein wütender und gewalttätiger Mensch wurde. Foto: Christoph B. Ströhle Der französische Schriftsteller Édouard Louis ging bei der Tübinger Poetik-Dozentur der Frage nach, wie aus seinem Bruder ein wütender und gewalttätiger Mensch wurde. Foto: Christoph B. Ströhle

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.