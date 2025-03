Das Festival »Kultur vom Rande« sorgt im Mai für geballte inklusive kulturelle Bereicherung. Im April gibt es bereits einen Vorgeschmack. Die »Ich bin o.k. Dance Company« aus Wien ist zu Gast in Reutlingen und bietet einen Tanzworkshop an.

Beim »Ich bin o.k.«- Ensemble kann jeder mit seinen Stärken glänzen. Foto: Martin Ziegler fotozigler.at Beim »Ich bin o.k.«- Ensemble kann jeder mit seinen Stärken glänzen. Foto: Martin Ziegler fotozigler.at

