Symphonic-Metal-Gruppe Acanthus um Nehrener Bandleader mit Debütalbum

NEHREN. Man erlebt ja alle möglichen Stile beim Reutlinger Represent-Festival. Dass sich aber eine Band an symphonischen Metal wagt, ließ aufhorchen bei der letzten Ausgabe des Amateurfestivals an Ostern im franz.K. Acanthus heißt das Quintett mit Mitgliedern aus Nehren, Gomaringen, Pfronstetten, Esslingen und Weil im Schönbuch, das mit durchkomponierten Rock-Sinfonien beeindruckte. Und mit der Stimme von Lilli Janz, die in schönster Opernsoprantechnik über dem Rocksound schwebte.

Nun legt die Band ihr Debüt-Album vor. Es heißt »Pay For Impressions«, entrollt genretypisch dunkel-dramatische Klanglandschaften, über denen engelsgleich die Stimme von Lilli Janz leuchtet. Der Titel soll Bandleader Alexander Thiel zufolge ausdrücken, dass man für die guten Momente mit weniger guten bezahlt.

Von Petry zu Metal

Von Thiel stammen alle Texte und Song-Ideen des Albums. Dabei beharrt er darauf, »der Unmusikalischste von uns allen« zu sein. Womit er ausdrücken will, dass er weder eine klassische Klavierausbildung noch die typische Bandkarriere vorweisen kann. Das Tastenhandwerk hat er im Ziehharmonikaverein Böckingen bei Heilbronn gelernt. Aufgewachsen sei er mit 90er-Musik, zeitweise habe er Wolfgang Petry verehrt.

Doch dann tauscht er das Akkordeon gegen das Keyboard und hat mit einer Nightwish-Platte ein Schlüsselerlebnis. Wie besessen übt er die Musik der finnischen Symphonic Metal Band. Parallel entstehen eigene Song-Skizzen. »Ich spiele auf dem Keyboard herum, und plötzlich merke ich: He, das ist ja eine coole Melodie!« Bis 2019 sammeln sich Songentwürfe für ein ganzes Album an. Zu schade für die Schublade, befindet Thiel – und schickt einen Bandgründungs-Aufruf raus.

Bunte Anfänge

Die Truppe ist erst ziemlich bunt. Ein Bratschenspieler ist dabei, ein schon etwas älterer Bassist und in der Rolle der einstigen Nightwish-Sängerin Tarja Turunen, mittlerweile auf Solopfaden, Sängerin Angelika Wiegand. Seither hat sich die Besetzung zurechtgezuckelt, ist homogener geworden, auch altersmäßig. Alle sind zwischen Anfang und Ende 30, als Schlagzeuger stieß Simon Breier dazu, für Angelika Wiegand kam 2023 die Esslingerin Lilli Janz. Von der Metal-Gruppe Confined by Yesterday, die sich 2017 auflöste, kamen Gitarrist Joseph Reck aus Weil im Schönbuch und Bassist Marcus Bauer aus Pfronstetten. Letzterer hatte anfangs Zweifel, ob das Projekt nicht zu soft sei – wurde aber von seiner Frau Judith überzeugt, die Nightwish-Fan ist.

Alle haben sie bürgerliche Berufe. Thiel ist Sozialpädagoge, Baur arbeitet in der IT-Branche, Breier als Krankenpfleger am Reutlinger Kreisklinikum, Janz als Grundschullehrerin. Für alle ist Acanthus ein Ventil, ein Wechsel in eine andere Welt. Breier macht sonst den Rhythmus im Musikverein Ohmenhausen, »bei Acanthus kann ich mich richtig austoben«. Und wenn sich Lilli Janz für Acanthus in einen Engel der Unterwelt verwandelt, ist die Grundschule weit weg.

Mal rau, mal sanft

Apropos zu soft: Schnell wird klar, dass Acanthus alles mögliche ist. Das Klavierintro der Platte lässt an Klassik denken, gleich darauf fühlt es sich an wie eine Folkballade mit der hier wunderbar dunkel klingenden Stimme von Lilli Janz. »The Archeologist« führt in raue Metal-Welten, in »Bamborderlined« mit gegrowlten Männer-Vocals ist man dem Black Metal nah. Dann wieder rockige Seemanslieder, wilde Piratenchöre. Dazwischen ein tieftrauriges Stück wie »Cemetery Hills«, das fragt, was ein Mensch seinen Nächsten mitgeben würde, wenn er weiß, dass er sterben muss. Anlass war der Tod der Mutter eines Fußballkumpels.

»Mir war wichtig, dass jeder Song seine eigene Identität hat«, betont Thiel. Viele Bands setzten auf ein bestimmtes Muster, das werde schnell langweilig. Auf »Pay For Impressions« wechseln daher Stimmung und Tempo mit jedem Song.

Leitstern Nightwish

Und doch hat das Ganze einen Zusammenhalt. Zum einen durch die düstere Grundfärbung. Eine Atmosphäre von Untergang liegt über allem. Dabei geht es weder um Seeräuber, noch um Ritter oder Monster – es sind dunkle Seelenlandschaften, durch die diese Musik streift. »Als ich die Songs 2019 schrieb, war ich in einer schwierigen Phase«, berichtet Thiel. Damals habe sich seine Freundin von ihm getrennt; zuvor habe ihre psychische Erkrankung die Beziehung geprägt. Die Auseinandersetzung mit inneren Dämonen zieht sich durch viele Songs. »The Death of the Fox« breitet das als 14-minütiges Rockdrama aus, inspiriert durch die Drogenmilieu-Studie »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« von 1978 – und ausnahmsweise im Wechsel von deutschen und englischen Passagen.

Opernsopran überm harten Beat: Sängerin Lilli Janz von Acanthus. Foto: Armin Knauer Opernsopran überm harten Beat: Sängerin Lilli Janz von Acanthus. Foto: Armin Knauer

Das Dunkle gehört zum symphonischen Metal dazu – aber auch die Engelsgestalt, die sich mit glockenreiner Stimme über den Abgrund erhebt. Das Nightwish-Konzept ist die zweite Komponente, die das Album eint. Für Songschreiber Thiel wie Frontfrau Janz ist die finnische Kultgruppe der Leitstern.

Die Opernsoprantechnik hat sich Janz im privaten Gesangsunterricht bei Melinda Liebermann angeeignet, die zeitweise an der Stuttgarter Oper sang. Janz stammt ursprünglich vom Bodensee, ist mit Klassik aufgewachsen, hat sich früh auch für härtere Musik interessiert. Eine Zeit lang sang sie in der Esslinger Gothic-Rock-Gruppe »Totentanz Strumpfsockig«. Ein Casting führte sie 2023 zu Acanthus.

Fataler Stromausfall

Die Songs für das Album hat man im Studio von Ian Roth in Pfronstetten eingespielt. Die gegrowlten Männervocals sang Alex Lang von Guide to Oblivion ein, die cleanen Tom Melchert, auf der Bühne übernimmt Thiel die Männerstimmen. Als die Scheibe im August 2024 bereits im Kasten ist, passiert bei der Nachbearbeitung die Katastrophe: Ein Handwerker löst einen Stromausfall aus, alle zu diesem Zeitpunkt geöffneten Sounddateien sind futsch, darunter der größte Teil der Gesangsaufnahmen. »Ein halbes Jahr Arbeit war dahin«, stöhnt Janz. Andererseits hätten sich die Parts beim zweiten Einsingen natürlicher angefühlt. Dunkle Dramen, sie gehören zum Metal. Aber auch die helle Engelsstimme – am Ende wurde alles gut. (GEA)

Album: »Pay For Impressions«, digital und auf CD

Live: 19. Juli, 19 Uhr, Zug Music Pub, Emil-Weber-Straße 16, Güglingen bei Heilbronn