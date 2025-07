Sudhaus und Philharmonia Chor experimentieren mit Tübinger Waldbühne

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Idee, die Situation von Publikum und Aufführenden in der Sudhaus-Waldbühne umzudrehen, schwirrt Sudhaus-Leiter Adalbert Sedlmeier schon länger im Kopf herum. Rückblende: Ausgerechnet die Corona-Pandemie ermöglichte den Sudhaus-Leuten, einen alten Traum zu verwirklichen und in den Hang der Waldbühne eine steinerne Zuschauertribüne zu installieren. Was ging, weil der Bund in der Pandemie den Ausbau von (weniger infektionsanfälligen) Open-Air-Spielstätten großzügig förderte – in diesem Fall mit 100.000 Euro.

Dass die imposante Steintribüne das Potenzial hatte, auch als Bühne für Musiker, Sänger und Darsteller zu dienen, war Sedlmeier schnell klar. Brauchte es nur noch jemanden, der wagemutig genug war, das Versuchskaninchen zu spielen. Mit Martin Künstner, Dirigent des Philharmonia Chors, des Konzertchors Reutlingen und des Ärzteorchesters, traf er den Richtigen. Vorherige Aufführungen, etwa von »Alexis Sorbas«, mit dem Philharmonia Chor auf der gewohnten Bühne der Sudhaus-Freiluft-Arena hatten akustisch nicht überzeugt. Der Chor sei beim Publikum nicht optimal zu hören gewesen, so die Rückmeldung bei Dirigent Künstner und Chorvorsitzender Irene Langanky.

Gespielt wird auf den Stufen

Also dreht man nun die Sache um. Das Publikum sitzt unten im Parterre sowie auf den drei obersten Stufen der Steintribüne. Die Chöre – neben dem Philharmonia Chor der Konzertchor Reutlingen und mehrere Kinder- und Jugendchöre – finden auf den restlichen Stufen der Steintribüne Platz. Direkt davor nimmt das Ärzteorchester Platz. Auf einem Podest am Rand, zuweilen auch unten im Publikumsraum, agieren die Artisten und szenischen Darstellerinnen (siehe Artikel oben). Die Zuschauer sind also vor und hinter den Aufführenden platziert – man könnte auch sagen ober- und unterhalb. Was der Situation im gerühmten Konzertsaal Luzern ähnele, so Künstner.

Im Mai hat man die akustischen Verhältnisse bei einer Probe mit Chor und Orchester getestet – noch ohne elektronische Verstärkung. Auch ohne Mikrofone sei der Klang von der Steintribüne herunter unten gut angekommen, so Künstner. Mit Verstärkung sollte es noch besser klappen. Zudem sind die Aufführenden besser zu sehen und näher am Publikum dran als auf der regulären Bühne.

Vom Wetter abhängig

Abhängig ist man jedoch vom Wetter. Die Produktion mit mehreren Chören und Orchester ist so groß, dass man sie nicht mal eben in den Saal verlegen kann. Auch kurz mal einen Ersatztermin anzuberaumen, sei bei der Zahl an Beteiligten unmöglich, so Sedlmeier. Bei einem durchziehenden Gewitter wolle man abwarten und danach weitermachen. Bei andauerndem Regen, auch leichtem, kann nicht gespielt werden – der Instrumente wegen. Denn über der Steintribüne, die bespielt werden soll, ist kein Dach. Ob gespielt werden kann, werde am Morgen der Aufführung am 25. Juli entschieden, so Sedlmeier. Vom Publikum ist das an diesem Tag über die unten angegebene Hotline-Nummer abzurufen. (GEA)

0171 7589235