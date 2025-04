Stuttgarter Trickfilmfest nimmt Erwachsene in den Blick

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) bietet für Publikum und Branche neue Akzente: Die Preisverleihung wird vorverlegt, um den Sonntag als Publikumstag zu stärken. Die GameZone findet in der Staatsgalerie eine neue Heimat. Die Trickfilmmesse Animation Production Days (APDs) verzeichnet mit 103 Projekten einen neuen Höchststand bei den Einreichungen. Länderfokus ist dieses Jahr die Schweiz.

Vom 6. bis zum 11. Mai verwandelt sich die Stadt erneut in ein wichtiges Zentrum der Animation. Das Filmfestival versteht sich als Plattformen für Dialog und Inspiration. Bereits im letzten Jahr wurden bewährte Elemente des Festivals gestärkt und neue Ideen implementiert.

Am augenfälligsten ist die vorgezogene Preisverleihung, die nun am Samstagabend stattfindet: »So haben wir die Möglichkeit, am Sonntag mit den Preisträgerfilmen ein Best-of-Festival zu zeigen«, betonte Heike Mozer, kaufmännische Geschäftsführerin der Film und Medienfestival gGmbH. Der Sonntag wird zum familienfreundlichen Publikumstag mit vielen Aktivitäten und zwei Premieren mit regionalem Bezug.

Die interaktive GameZone zieht in den Säulensaal der Staatsgalerie Stuttgart, wo neben den Nominierten für den Animated Games Award Germany auch drei regionale Hochschulen ausstellen. Im Festival Centre im Haus der Katholischen Kirche stehen mehr Räume zur Verfügung, sodass auch die APDs-Konferenz 2025 dort stattfinden kann. Bessere Orientierung bietet die neue Website des ITFS. Ab sofort kann man sich dort ein individuelles Festivalprogramm zusammenstellen.

Ein Trend in der Animationsbranche sind die Angebote für junge Erwachsene und Erwachsene, die auch im ITFS-Programm immer wichtiger werden, wie Annegret Richter, künstlerische Leiterin des ITFS, betonte: »Deshalb haben wir uns entschlossen, unseren Langfilmwettbewerb AniMovie eher auf Familien- und Erwachsenenfilme auszurichten.«

Nicht nur für Young Adults interessant ist die Kooperation mit Warner: So gibt es ein Preview-Special mit Folgen der achten Staffel von »Rick & Morty«. Etwas für Hartgesottenere ist das »Animation Nightmare Night Special« mit dem Film »Stopmotion« von Robert Morgan.

Geschichte als Puppenspiel

Im Wettbewerb AniMovie ist mit »Memory Hotel« ein deutscher Puppenanimationsfilm vertreten. Heinrich Sabl habe 25 Jahre daran gearbeitet, erklärte Richter. »Der Film beginnt am 8. Mai 1945 und erzählt deutsche Geschichte bis in die 1990er-Jahre als Kammerspiel.«

Als thematische Schwerpunkte hebt Richter den Stop-Motion-Fokus hervor, darunter zwei kuratierte Programme und mehrere Langfilme. Außerdem die Puppen-Ausstellung zu »Sauvages« und eine Masterclass mit Claude Barras.

Wichtig ist auch der Fokus »Grenzen(los)« zu 80 Jahren Frieden und Demokratie in Europa, mit dem das ITFS dem Kriegsende am 8. Mai 1945 gedenkt. Dabei werden unterschiedliche Perspektiven auf Grenzen, Freiheit, Vielfalt und europäische Zusammenarbeit aufgezeigt.

Auch programmatisch spiegelt sich diese Vielfalt wider – sowohl in den Wettbewerbsprogrammen als auch in den Branchenevents. Mit 2.500 Einreichungen lag das Festival 2025 fast 250 Einreichungen über dem Vorjahr. Davon waren rund 700 für den Internationalen Wettbewerb, wovon 30 ausgewählt wurden.

Der Koproduktionsmarkt APDs ist vom 6. bis 8. Mai im Landesmuseum und bietet für Fachbesucher ein umfangreiches Programm. Richter betonte, dass die APDs einen Rekord bei den Einreichungen zu verzeichnen hätten. Ausgewählt wurden 50 Projekte aus 17 Ländern, darunter Deutschland, Spanien, Dänemark, Armenien, Irland. Am 6. Mai präsentieren junge Talente ihre Projekte beim APD-Talent-Programm-Speedpitch. (eg)