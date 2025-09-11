Stuttgarter Ballett gerät in den Strudel von Donald Trumps Kulturpolitik

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART/WASHINGTON. Tourneen in den USA sind wichtig fürs Stuttgarter Ballett – an der New Yorker Met wurde John Crankos Kompanie einst 1969 zum »Ballet Miracle« ausgerufen, in den 1970er-Jahren waren sie zum Teil sechs Wochen lang quer durch die Vereinigten Staaten unterwegs. Große Ballettgastspiele sind heute seltener geworden, zu hoch sind die Kosten, egal ob man eingeladen wird oder die Reise selbst finanziert. Umso stolzer muss Ballettintendant Tamas Detrich auf das fünftägige Gastspiel in Washington sein, wo man vom 8. bis 12. Oktober im Kennedy Center siebenmal Crankos Klassiker »Onegin« zeigen will. Das Gastspiel wurde lange geplant, die Stuttgarter sind als Teil des regulären Tanzprogramms in das riesige Kulturzentrum eingeladen.

Im Februar aber übernahm Donald Trump den Vorsitz des Kennedy Centers und entließ in den Leitungsgremien alles, was irgendwie »woke« oder von der demokratischen Partei besetzt erschien. Das Haus wird nun von Richard Grenell geleitet, dem umstrittenen Berliner Botschafter Trumps aus seiner ersten Amtszeit. Vor wenigen Tagen wurde auch ein neuer Direktor für das Tanzprogramm ernannt, der sich zuvor über »radikale linke Ideologien« beschwert hatte.

Boykott durch Zuschauer

Unter diesem Verdacht steht »Onegin« kaum, aber das Kennedy Center leidet derzeit unter einem regelrechten Boykott von Künstlern wie Besuchern. Die Abonnements sind um die Hälfte zurückgegangen, viele Künstler aller Sparten haben ihre Auftritte abgesagt oder andere Theater in Washington gebucht. Trump will das Kennedy Center offiziell in »Melania Trump Opera House« umbenennen, Grenell möchte statt Ballett dort lieber Events im Stil der RTL-Fernsehshow »Let’s Dance« zeigen.

Knapp einen Monat vor dem Gastspiel, sind die »Onegin«-Vorstellungen in dem 2.350 Plätze fassenden Theatersaal unter 20 Prozent verkauft, manche nur zu vier Prozent. Das geht keineswegs nur dem Stuttgarter Ballett so, auch anderen Veranstaltungen. Eine Absage aber, so die Auskunft aus Stuttgart, stehe derzeit nicht im Raum; schon einmal, im Jahr 2003, musste der damalige Intendant Reid Anderson ein New-York-Gastspiel aus finanziellen Gründen absagen. Dorthin fliegt bereits Ende September eine kleinere Gruppe von Solisten der Kompanie, um beim Festival »Fall For Dance« im New York City Center drei Stücke von Hans van Manen zu zeigen.

Tänzer gehen nach Russland

Während die Amerikaner den Tanz aus Stuttgart nicht sehen wollen, greift Russland zu: Gleich drei Absolventen der John-Cranko-Schule zieht es zum St. Petersburger Mariinsky-Ballett, zwei von ihnen direkt als Solisten. Bei der traditionsreichen Kompanie, die vielen Fachleuten noch immer als das beste klassische Ballettensemble der Welt gilt, duldet man sonst eigentlich nur Nachwuchs aus der eigenen Waganowa-Akademie. Dass die brillanten Jungstars ihre Kunst fortan in einer Diktatur ausüben wollen, die Europa mit Krieg bedroht, erstaunt vor allem bei dem US-Amerikaner Alexei Orohovsky, dessen Vater aus der Ukraine stammt. Ein Verlust fürs Stuttgarter Ballett, aber eine Bestätigung für die Qualität der John-Cranko-Schule. (GEA)