Sternenstaub über Stuttgart: Folk-Ikone Graham Nash in der Liederhalle

STUTTGART. Zu viert haben sie als Crosby, Stills, Nash and Young Rockgeschichte geschrieben. Von jenem 18. August 1969 an, als sie nachts um 3.30 Uhr für eine Stunde die Bühne in Woodstock bespielten; ihr zweiter Live-Auftritt überhaupt, mit zwei Hitsingles ihres Debütalbums: »Marrakesh Express« und »Suite. Judy Blue Eye«.

Songs, die sich tief ins kollektive Gedächtnis eingeprägt haben. Und die am Montagabend in der Liederhalle am Anfang und Ende einer großartigen Zeitreise durch die Rockgeschichte standen. Zwanzig Titel, jeder ein Meilenstein, vorgetragen und launig kommentiert von der 83-jährigen Songwriter-Ikone Graham Nash, Gründungsmitglied dieser frühen Supergroup, die mit ihrem Folkrock den US-West-Coast-Sound geprägt hat. Dem Grammy-Preisträger verdankt die Musikwelt einige der schönsten Popsongs, aus seiner Zeit als Leadsänger der Hollies. Mit »Bus Stop« nimmt er das restlos begeisterte Publikum sechzig Jahre in die Vergangenheit zurück.

Präsentierte sein musikalisches Lebenswerk: Die Rockmusik-Legende Graham Nash. Foto: Jürgen Meyer

Die klassische Verbindung von CSNY hielt nur zwanzig Monate – plus spätere kurzfristige Reunions. Seit 55 Jahren streitet und singt Nash für Frieden, soziale und ökologische Gerechtigkeit, gegen Militarismus und Autokratie. Das hat er mit Ex-Bandkollege Neil Young gemein, der als polternder Polit-Provokateur zuletzt im Juli den Wasen rockte. Frontmann David Crosby starb 2012 an Corona, Stephen Stills hat 2018 das Touren beendet, stand aber beim Fire-Aid-Benefizkonzert in Los Angeles nochmal mit Nash auf der Bühne.

Reflexion über Kriege

Nashs Solokarriere begann 1971 mit einem von vier hochkarätigen Alben. Gleich das erste Lied in »Songs for Beginners« war seine persönliche Reflexion über Kriege. Es sei erschreckend, dass er angesichts der Ukraine und Gaza noch »Military Madness« aufführen müsse, sagt er: »Militärischer Wahnsinn tötet unser Land«, singt er in Stuttgart und das mit ihm gealterte Publikum pflichtet ihm im tausendfachen Chor »no more war« bei.

Sehr vital und mit härter gewordener Tenorstimme, mit Gitarre und Mundharmonika, wird er auf der Bühne von drei grandiosen Musikern begleitet: Todd Caldwell (Tasten), Adam Minkoff und Zach Djanikian (beide Gitarre, Bass und Drums ) könnten seine Enkel sein. Wenn die betörenden mehrstimmigen Gesangsharmonien einsetzen, glaubt man, die CSNY-Musiker in ihrer Blütezeit vor sich zu haben.

Auch Joni Mitchell scheint gegenwärtig. Sie war mit Leonhard Cohen liiert, führte ab 1968 eine zweijährige Beziehung mit Nash. Er singt viel über seine Traumfrau: »I used to be an king«. Über ihr gemeinsames Leben (»Our House«) in Südkalifornien und dann, fast mit Tränen in den Augen, das herzzerreißende »Simple Man«, dass er am 7. Juni 1970, am Tag nach der jähen Trennung schrieb und im Filmore East in New York uraufführte. Wo Mitchell im Publikum saß und Zeilen wie »Ich war noch nie so verliebt und noch nie so verletzt zur gleichen Zeit« hörte.

Ärger über US-Grenzschutz

»Better Days« hatte er mit Rita Coolidge, die er allerdings mit Stills teilen musste. Dem widmet er »Love the One You're With« und erinnert an Crosby, aus deren Duo-Zeit er »Southbound Train« und den Protestsong »Immigration Man« spielt. Entstanden aus dem Ärger mit einem US-Beamten, der ihn endlos am Zoll aufgehalten hatte. Während der Engländer Nash sechs Jahre später auch die US-Staatsbürgerschaft annahm, ist das Lied 53 Jahre später so aktuell, dass es sein Text jüngst auf der Titelseite der New York Times schaffte.

Zwischen dem größten Band-Hit »Wasted On the Way« und dem unter LSD entstandenen »Cathedral« bis zum furiosen Ende mit Standing Ovations ist es ein Abend, der selbst Geschichte schreibt. Wie Joni Mitchell. Ihr verdankt die Welt mit »Woodstock« die Hymne auf das Festival und den berühmten Refrain: »We are stardust, we are golden.« Wir sind goldener Sternenstaub. Beseelt singt das Golden-Ager-Publikum die Strophe vom Garten Eden mit: »And we’ve got to get ourselves back to the garden.« Der Traum der 1960er von ewiger Jugend ist halt leider nur ein Mythos. (GEA)