Stahltreppen und Glitzerkugeln: »Saturday Night Fever« in Stuttgart

STUTTGART. Rostig-stählerne Treppen und Geländer werden immer wieder in der »Saturday Night Fever«-Inszenierung von Regisseur und Choreograf Christopher Tölle auf und über die Bühne geschoben. Sie stehen im Kontrast zum katholisch-spießigen Esszimmer der Familie Manero und den glitzernden Discokugeln im »2001 Odyssey«. Die Treppen symbolisieren den sozialen Aufstieg, den sich der Farbenverkäufer Tony Manero erhofft und den seine für ihn zunächst unerreichbar scheinende Tanzpartnerin Stephanie Mangano mit ihrem Umzug von Brooklyn nach Manhattan bereits geschafft hat.

Die Neuinszenierung des Musicals von 1998, das auf dem gleichnamigen Film von 1977 mit John Travolta in der Hauptrolle und den Hits der Bee Gees basiert, entführt in die jugendliche Subkultur der 1970er-Jahre. Das Musical behält ebenso wie der Film einen sozialkritischen Unterton. Es wird die bigotte Machokultur der italienischen Einwanderer gezeigt, die geprägt ist von häuslicher Gewalt, Schlägereien unter Jugendlichen, Vergewaltigungen, verbotenen Abtreibungen und tödlichen Mutproben. In Tölles Inszenierung besonders betont ist die Kirchenkritik von Tony Maneros Bruder Frank jr, der sein Priesteramt aufgibt, weil er die Lügen der Kirche satthat. Stuttgarter Musicalfans dürfte der Brite Tim Edwards, der Darsteller des abtrünnigen Geistlichen, bereits aus »Tanz der Vampire« bekannt sein.

Ikonische Choreografien

Im Kontrast dazu stehen die glitzernden Kostüme und aufwendigen Choreografien sowie die bekannten Bee-Gees-Hits wie »Night Fever«, »Stayin' Alive«, »Tragedy« oder »Nights on Broadway«. Als der Film herauskam, waren einige dieser Hits bereits veröffentlicht, was eine seinerzeit revolutionäre Cross-Marketing-Strategie zwischen Plattenläden und Kinos darstellte. Der Film holte die Disco-Subkultur in den Mainstream und entwickelte das Musik-Genre Disco, das zunächst ein Untergenre der Rockmusik war und später eine elektronische Richtung annahm. Bemerkenswert ist auch, dass sich der Film - ebenso wie das Musical - in einem weißen, heterosexuellen Umfeld abspielt - und dennoch zum Kult in der queeren Szene wurde, was sich auch teilweise im Stuttgarter Publikum des Musicals zeigte. Dazu trugen die Gelfrisuren, extravaganten Kostüme und ikonischen Choreografien bei, die in der Tölle-Inszenierung von Heike Seidler entworfen wurden.

Joey Heindle tritt in »Saturday Night Fever« als DJ Monty auf. Foto: Ifigenia Stogios Joey Heindle tritt in »Saturday Night Fever« als DJ Monty auf. Foto: Ifigenia Stogios

Mit Alexander Auler in der John-Travolta-Rolle, Shania Ochsner als Stephanie und Marije Louise Maliepaard als Annette castete Regisseur Tölle stimmgewaltige und ausdrucksstarke Hauptdarsteller. Ex-»Dschungelkönig« und DSDS-Teilnehmer Joey Heindle füllt die Nebenrolle des DJ Monty - Moderator des Tanzwettbewerbs - in seinem goldenen Kostüm glänzend aus. Wer Zweifel hatte, ob der Reality-Star in seinem ersten Musical bestehen könnte, der wurde eines Besseren belehrt.

Die Produktionsfirma ShowSlot wird mit der Tölle-Inszenierung von »Saturday Night Fever« nach der Premiere in der Stuttgarter Liederhalle mit dem Musical auf Deutschlandtour gehen. In Stuttgart ist das Musical noch bis 7. September in der Liederhalle zu sehen, anschließend in Düsseldorf (10.9-14.9.), Hamburg (16.9.-21.9.), Frankfurt (25.9.-28.9.), Duisburg (2.10.-5.10.), Graz (29.10. -2.11.) und Köln (5.11.-9.11.). (GEA)