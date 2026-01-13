Spuren und Schwingungen: Jahresausstellung der Kunstschaffenden in der »Pupille«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Ort, um »unser inneres Sehen durch äußere Anregung zu schärfen«: Dieses Bild hat Florian Stegmaier von der Reutlinger Produzentengalerie Pupille gezeichnet. In seiner Einführungsrede in die Jahresausstellung der Kunstschaffenden ging er auf 28 Positionen ein, die dort bis zum 8. Februar versammelt sind und freitags und sonntags zu Betrachtung und Reflexion einladen.

Jede Künstlerin, jeder Künstler ist jeweils mit einer Arbeit vertreten. In reizvoller Hängung versetzen die Werke die zwei Räume der Produzentengalerie und alle, die sich darin bewegen, in Schwingung. Da ist beispielsweise Regine Krupp-Mez' Ölgemälde mit dem Titel »Vom Erinnern«, das die Aufmerksamkeit auf die organische Formenvielfalt eines kleinen Stücks Wiese lenkt. Das, so Stegmaier, schule unseren Blick, schule die Sinne und appelliere an unsere Achtsamkeit gegenüber der Natur.

Hans Gunsch: »Suchen« (Öl auf Leinwand). Foto: Christoph B. Ströhle Hans Gunsch: »Suchen« (Öl auf Leinwand). Foto: Christoph B. Ströhle

Der »Holzschuppen« in einer Strichätzung von Renate Zeeden setze der Vergänglichkeit ein ebenso eindrückliches wie auch poetisch anrührendes Denkmal, erinnere an Verfall, allmähliches Vergessen und ans Loslassen, sagte der Kulturwissenschaftler.

Da ist ein Gemälde (»Suchen«) von Hans Gunsch, in dem dieser eine Verbindung von Figuration und Farbfeldmalerei, Vergangenheit und Gegenwart herstellt. Da folgt Kirsten von Zech-Burkersroda der Idee eines »théatre peinture«, inszeniert Figuren in einem »Enigma« betitelten Bild, das sich, so Stegmaier, »allzu eindeutigen Versuchen der Dechiffrierung erfolgreich widersetzt«. Da verbindet Jochen Meyder in der Arbeit »Wieder Brücken bauen« den Hochdruck mit der Collage, wobei er auch alltägliche Dinge wie Verpackungsteile aus dem Supermarkt als Ausgangsmaterial für den Bildfindungsprozess verwendet. Roswitha Zeebs »Fragmente« sind ein Zusammenspiel mehrerer Dutzend eigenständiger Arbeiten in unterschiedlichen Techniken. »So entsteht ein bildhafter Ausdruck, den ich mit einem polyfonen Musikstück vergleichen möchte, in dem viele gleichberechtigte Stimmen und Akteure sich gegenseitig zu einem harmonischen, kunstvoll durchwobenen Ganzen aufheben«, so Stegmaier.

Detailansicht von Ulla Frengers »Symbiose« (Paperclay, Porzellanengobe). Foto: Christoph B. Ströhle Detailansicht von Ulla Frengers »Symbiose« (Paperclay, Porzellanengobe). Foto: Christoph B. Ströhle

Geometrische Grundformen bringen Renate Quast, Kathrin Fastnacht und Uta Albeck ins Spiel. Quast mit einer »monochrom schwarz« betitelten Arbeit auf runder Leinwand, die das Ergebnis einer meditativen, sich wiederholenden Schichtung der Farbe ist. Fastnacht, indem sie in ihrem unbetitelten Siebdruck der Faszination der Kreisform, aber auch einer dem Kreis eingeschriebenen zeichnerischen Spur nachgeht. Albeck, indem sie für ihr »Durchstreiftes Rot« das Quadrat als ruhende, tragende Form und einen abgemilderten, ins Braun tendierenden Ton wählt, der, so Stegmaier, »den Bildraum mit ruhiger innerer Schwingung grundiert«.

Ausstellungsinfo Die Jahresausstellung der Kunstschaffenden in der Produzentengalerie Pupille, Peter-Roseggerstraße 97 in Reutlingen, zeigt unter anderem Arbeiten von Birgit Hartstein, Gudrun Heller-Hoffmann, Elke Roth, Renate Vetter, Ingrid Swoboda, Susanne Gayler, Karl Striebel, Christine Ziegler, Brigitte Tharin, Günther Sommer, Xenia Muscat, Wolfgang Stöhr, Jutta Peikert, Ulla Frenger und Wolfgang Schaller. Die Schau ist bis zum 8. Februar zu sehen. Geöffnet ist Freitag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. (GEA) www.pupille-galerie.com

Ein Gedicht, das mit den Zeilen beginnt »Du musst das Leben nicht verstehen, / dann wird es werden wie ein Fest«, hat die Kalligrafin Rosy Küpper in Helm Zirkelbachs Radierung »Lebenszeichen« - ein fragmentiertes Blatt mit nervös vibrierenden Kratzern und Spuren - hineingeschrieben. Izumi Yanagiya bringt in einer als Collage und Stickerei gefertigten Arbeit die Reflexion über Musik als Zeitkunst in die Fläche - mit Bezügen unter anderem zur expressiven Gestik des Tanzes und zur Kontemplation. Christine Dohms hat ihr Bild »Midsommar« mit der Kamera gemalt. Es setzt sich aus etlichen Schichten, unter anderem ein feines Moos zeigend, zusammen. Mitten im Raum nimmt eine unbetitelte Stahlskulptur von Jochen Warth für sich ein, deren Dynamik und gestischer Schwung nachgerade beflügeln. (GEA)