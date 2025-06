Sportfreunde Stiller begeistern Fans im Reutlinger franz.K

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Bar im franz.K bietet ein exklusives Sportfreunde-Stiller-Gedeck an: Bier plus Schnaps zum extra günstigen Preis. Kann man machen, andererseits muss man sich die Band beileibe nicht schönsaufen. In der Anmoderation offenbaren sie, dass sie zuletzt vor 18 Jahren in Reutlingen gespielt haben. Viele Hände gehen hoch bei der Frage, wer damals schon dabei war. Von diesen Fans haben einige bereits ihre Steppkes dabei. Die haben auch ihren Spaß – es muss also mehr als Nostalgie nach den Sommern Anfang der 2000er-Jahre sein, der die Menschen ins volle franz.K treibt an diesem Samstagabend.

Ihr Erfolgsgarant in einem Satz: Die Sportfreunde Stiller sind zeitlos. Spöttisch könnte man auch sagen: Sie sind dauer-adoleszent. Dafür steht das Markenzeichen einer 80er-Plastik-Cap. Genau das richtige Outfit, um den Fußball-Hit »54-74-90-2010« zu grölen und dabei trotzdem ironischen Abstand zu wahren. Im franz.K steht der Song allerdings gar nicht auf der Setlist. Es ist das Publikum, das ihn während einer Moderation anstimmt. Die Band macht spontan ein A-cappella-Intermezzo daraus.

Nah beim Publikum

Wahrscheinlich macht das ihre Qualität aus: Die »Sportis« mögen ihr Publikum und verbinden sich stärker mit den Menschen, als die es von anderen Auftritten kennen. Dazu passt, dass sie ihren Support-Act Billie Lun noch mal auf die Bühne holen und ein Lied von ihm zusammenmischen mit ihrem Song »Ich, Roque«. Es klingt, als wären sie schon ewig zusammen on the road, dabei ist der Termin in Reutlingen erst der zweite Auftritt der aktuellen Tour.

Der Bühnenpräsenz hilft es offenkundig, dass die Sporti-Musiker einige Jahre Auszeit voneinander genommen und sich neu zusammengefunden haben. Man spürt die frische Energie. Auf den Songs des aktuellen Albums »Jeder nur ein X« kommt sie in Elektrobeats daher, die sie von den Klassikern wie »Applaus, Applaus« unterscheiden.

Konstant bleibt jedoch der Gute-Laune-Faktor und der Anspruch, eingängige Poptexte über Alltag, Beziehungen und Gefühle zu paaren mit einem kraftvollen Indierock-Sound. Das klappte Ende der 90er-Jahre – und tut es nun auch Mitte der 2020er-Jahre noch, auch mit Reminiszenzen an noch frühere Zeiten in Form eines Udo-Jürgens-Cover. Nächstes Jahr feiern die Sportfreunde Stiller ihr 30-jähriges Band-Jubiläum. Die großen Hallen sind schon gebucht. (GEA)