Spagat zwischen Spitzentanz und Streetdance: Ballet Revolución in Stuttgart

STUTTGART. Wer Tanz mag, der liebt Ballet Revolución. Das Ensemble aus Kuba hat einen unverkennbaren Stil. Dafür mischt es klassisches Ballett mit urbanen Genres wie Hip-Hop und Breakdance sowie traditionellen Elementen aus Lateinamerika und Afrika. Das Besondere: Die kubanischen Tänzer versprühen so viel Energie, Lebensfreude und Leidenschaft, dass es das deutsche Publikum erst mit- und dann von den Stühlen reißt. Der Auftritt ist ein Fest der Völkerverständigung über politische, wirtschaftliche und kulturelle Grenzen hinweg. Das ist vom sozialistischen Regime der Karibikinsel natürlich gewollt - und von den Künstlern perfekt inszeniert. Auf ihrer Deutschland-Tournee gastiert die Truppe bis Sonntag, 18. Januar, im Stuttgarter Theaterhaus. Der GEA hat sich die erste Vorstellung angeschaut.

Gleich der erste Song ist eine Ansage: »Havana« von Camila Cabello. Die Kompanie versteht sich als Kulturbotschafter. Viele Tänzer haben eine Ballett-Ausbildung an der staatlichen Eliteschule absolviert - allerdings im kubanischen Stil nach der Grande Dame Alicia Alonso. Sie strecken sich zum Spitzentanz, spreizen sich in den Spagat, drehen ihre Pirouette, schweben federleicht durch die Luft - als Reminiszenz an die klassische Herkunft. Doch in den Fürstenhof bricht das Ghetto ein, Hochkultur trifft Popkultur. Hip-Hop-Grooves, Breakdance-Saltos und Techno-Stakkatos geben der Performance einen coolen, lässigen Touch. Darunter mischen sich Latin-Rhythmen wie Salsa, Tango und Mambo mit typisch engem Paartanz, aufreizendem Hüftschwung und verschränkten Beinen.

Akrobatik und Erotik: Das Ballet Revolución mischt klassischen Tanz mit Streetdance. Foto: Johan Persson Akrobatik und Erotik: Das Ballet Revolución mischt klassischen Tanz mit Streetdance. Foto: Johan Persson

Neu ist diese Melange nicht, sie findet sich auch bei anderen Künstlern des zeitgenössischen Balletts. Einzigartig ist jedoch die unbändige Tanzlust der Kubaner. Über allem schwebt ein Hauch Erotik. Junge, sehnige, muskulöse Körper kommunizieren miteinander in der Bewegung - getrieben vom starken Beat der afrikanischen Trommel. Die Live-Band covert Pophits von Adele, Billie Eilish und Rag'n'Bone Man. Ein gefährliches Unterfangen, hat doch jeder die Originale im Ohr. Aber die Sängerin hat eine so markante Stimme, dass sie den Vergleich nicht scheuen muss.

Die Truppe setzt bewusst auf Mainstream. Sie verleugnet zwar nicht ihre kulturellen Wurzeln, gibt ihnen aber eine moderne Färbung und passt sie an den Massengeschmack an, um ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt zu erreichen. Die Solos konzentrieren sich auf Akrobatik, die Duette auf Romantik, die Gruppentänze auf Bewegung. Vor allem die Auftritte des ganzen Ensembles sind beeindruckend. Hier geht es nicht darum, Geschichten zu erzählen wie im klassischen Ballett oder Gefühle auszudrücken wie im zeitgenössischen Ballett. Die Kunst der Kubaner ist abstrakter: Gezeigt werden visuell interessante Bewegungen und Formationen. Die Truppe agiert wie ein einziger Körper, dessen Glieder sich verselbstständigen, zur Ordnung zurückfinden, rhythmisch voranschreiten.

Aufführungsinfo Das Ballet Revolución gastiert bis Sonntag, 18. Januar, im Stuttgarter Theaterhaus. (GEA)

In dieses Bewegungsmuster könnte man die kommunistische Idee reininterpretieren: Der Einzelne ist Teil des Ganzen. Nicht das Individuum zählt, sondern die Gemeinschaft. Über die politische Botschaft täuschen Farbenpracht, Frohsinn und Humor der Künstler leicht hinweg. Doch es wäre naiv, die Absicht des sozialistischen Regimes zu verkennen. Bei der Charmeoffensive geht es darum, sich als Kulturnation zu präsentieren und Devisen zu beschaffen - ähnlich wie bei der Entsendung von medizinischem Personal in Entwicklungsländer.

Passend schließen die Kubaner den Abend mit einem Song von Justin Timberlake. Darin heißt es: »I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance.« Und das Publikum stimmt mit ein. 1.000 Menschen im Theaterhaus erheben sich von ihren Plätzen, klatschen, pfeifen, jubeln, vereint im Tanz und in der Musik. Es ist eine große Feier des Lebens. Um Ideologie schert sich grad keiner. (GEA)