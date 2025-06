Soulfly und Casket packen im Tübinger Sudhaus den Rock-Turbo aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein heftiges Workout gönnten sich mehrere Hundert Metal-Fans am Mittwochabend beim Auftritt der Gruppen Soulfly und Casket im Saal des Tübinger Sudhauses. Hüpfen und rempelnde Pogotänze von Anfang bis Ende, Moshpit im Dauerbetrieb. »Jump!« lautet die häufigste Anweisung von Soulfly-Frontmann Max Cavalera, gefolgt von »Dance!« und »Scream!«. Und die Menge zuckt.

Die Reutlinger Death-Metal-Veteranen von Casket hatten gut vorgelegt. Mit flackernden Backbeats peitscht Schlagzeuger Marinko Stojanovic das Geschehen voran, hämmert Susi Zed die Tieftöne aus ihrem E-Bass, lässt Georg »Schorsch« Gerrits seine E-Gitarre aufheulen. Es ist wie ein Wellenritt über dem Abgrund, aus dem Schorschs Stimme gurgelt wie der Fluch eines alten Pharaos, wahlweise wie der Brunftschrei eines Urviehs. Geschickt lassen sie den hetzenden Vierertakt in einen breit groovenden Zweier kippen, um urplötzlich wieder anzuziehen; grelle Breaks blitzen aus dem Mahlstrom, der überraschend in knackige Rhythmusmotive aufbricht. In über dreißig Jahren ist das Trio zur kompakten Death-Metal-Einheit verschmolzen, die Menge geht mit.

Thrash-Metal trifft Dschungel

Soulfly sind demgegenüber ein Hybrid. Die Basis liefern brachial bretternde Rhythmusfelder in der Tradition des Thrash-Metal. Die Vehemenz, die Max Cavalera, Co-Gitarrist Mike Del Leon, Bassist Mike Leon und Schlagzeuger Zyon Cavalera dabei hinkriegen, raubt einem den Atem.

In diesen prügelnden Orkan mischt sich der Urwald, mit dem die Band in gemalter Form den Hintergrund verziert hat. Die Vocals des einstigen Sepultura-Mitglieds Cavalera klingen wie scharf gestoßene Beschwörungsformeln, auf die das kundige Publikum wie in einem Call-and-Response-Ritual antwortet. Zwischen den Stücken rumoren Stammestrommeln, prasselt Dschungelregen, beides vom Band. Immer wieder bricht die straighte Thrash-Metal-Rhythmik auf in kompakte Bausteine, die Indigenes und Latin-Muster erahnen lassen.

Rhythmus vom Musikbogen

Einmal holt Cavalera einen Musikbogen auf die Bühne, wie er von Indigenen verwendet wird: ein Gerät wie ein Jagdbogen, an dessen einer Saite ein kleiner Kürbis als Resonanzkörper befestigt ist. Darauf schlägt Cavalera einen Rhythmus, stimmt ekstatische Vocals an, landet doch wieder bei der E-Gitarre – und wie so oft treibt das Ganze in eine zuckende Kollektiv-Ekstase. Die wilde Seele des Metals verschmilzt mit der wilden Seele des Dschungels. (GEA)