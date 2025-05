Sophie Auster: »Wo bleiben die Aufstände?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEW YORK. 2024 wurde sie Mutter eines Sohnes und verlor ihren Vater an den Krebs. Sophie Auster, die Tochter der Schriftstellerin Siri Hustvedt und des Schriftstellers Paul Auster, hat folglich so einiges zu verarbeiten auf ihrem neuen Album »Milk For Ulcers«. Und das macht die 37-Jährige, die bereits mit achtzehn ihr Debütalbum veröffentlichte, ausgezeichnet. Austers Songs haben Substanz, ohne verkopft zu klingen, man hört der Musikerin an, dass sie liebt und geliebt wird. Wir unterhielten uns mit Sophie Auster über Video in ihrem Haus in Brooklyn.GEA: Zu Beginn des Albums, im Song »Flying Machine«, stellen Sie sich mit kindlicher Stimme einem Publikum, bestehend aus »Ladies and Gentlemen«, vor. Stammt der Aufnahmeschnipsel von einem frühen Livekonzert?

Sophie Auster: Ja, und es fand bei uns zu Hause im Wohnzimmer statt (lacht). Ich war sechs. Der Ausschnitt ist Teil einer Radioshow, die ich sozusagen produziert und für Mum und Dad aufgeführt habe. Wir haben daheim oft solche lustigen, albernen Sachen gemacht.

Wurden Sie jemals von Ihren Eltern zum Lesen gezwungen?

Auster: Oh Gott, das hört sich ja so an, als wäre Lesen eine Strafe.

Für viele junge Menschen scheint es das ja heutzutage zu sein.

Auster: Also für mich war es das ganz bestimmt nie. Meine Eltern mussten mir nie sagen »Mädchen, lies doch mal ein Buch«. Ich bin inmitten einer gigantische Bücherkiste aufgewachsen, das ist eingepflanzt in meine Existenz.

Ihre Musik klingt ziemlich anspruchsvoll. Was hatten Sie in der Jugend für einen Musikgeschmack?

Auster: Die Boybands fand ich nie besonders aufregend, ich bin aber zu Hause auch nur wenig mit dieser typischen Popkultur in Kontakt gekommen. Bei uns waren die klassischen Filme, die klassischen Schriftsteller und der klassische Rock ’n’ Roll angesagter. Ich habe glaube ich nichts Neues oder Aktuelles im Radio gehört, bis ich 13 war.

Weil Ihre Eltern Sie nicht gelassen haben?

Auster: Nö, ich hätte schon dürfen. Aber ich wollte nicht. Wenn man Bob Dylan und Tom Waits und die Beatles hören kann, dann braucht man sich vieles von den moderneren Sachen gar nicht erst antun.

Ihr erstes Album haben Sie mit 16 aufgenommen, mit neun haben Sie in Agnieszka Hollands Film »Washington Square« mitgespielt. Waren Sie ein Kind, das es früh auf die Bühne und vor die Kamera gezogen hat?

Auster: Doch, das kann man sagen. Ich fand das unheimlich aufregend. In einem Film mitspielen, wie cool ist das denn? Ich hatte natürlich fürchterliche Angst. Ich wusste ja überhaupt nicht, was ich tat. Aber die Angst war auch Teil des Nervenkitzels. Und wenn ich den Auftritt, den Dreh, was auch immer, dann bewältigt hatte, fühlte ich mich jedes Mal wie der glücklichste Mensch auf Erden.

Sind Sie immer noch so aufgeregt vor Auftritten?

Auster: Ja, aber aus anderen Gründen als früher. Jetzt geht es eher um den ganzen Organisationskram, der mich nervös macht. Ich spiele bald einige Shows in Europa, und zusammen mit Spencer plane ich, wie wir am besten die Betreuung unseres knapp anderthalbjährigen Sohnes Miles hinbekommen. Die Idee ist, dass die beiden in Berlin bleiben, mich bei einigen Konzerten besuchen und wir anschließend noch ein wenig gemeinsame Zeit in Berlin verbringen.

Im Video zu »Look What You’re Doing To Me« sieht man Sie in vielen Szenen zusammen mit Ihrem Mann Spencer Ostrander, einem Fotografen, der das Video auch inszeniert hat. Sie wirken glücklich.

Auster: Ja, das sind wir auch. Wir mussten nicht schauspielern, um ein verliebt wirkendes Paar darzustellen. Das Material ist alles echt, wir haben nichts gestellt. Die Szenen reichen zurück bis in die Zeit, als wir uns kennenlernten. Auch der Song an sich handelt von ihm. Aber logisch, wir haben die schönsten Momente unseres gemeinsamen Lebens ausgesucht. Selbst wir zanken manchmal.

Sie haben sich vor Jahren mal über die unreifen und selbstverliebten Männer in New York beklagt.

Auster: Speziell in meinen Zwanzigern war mein Liebesleben eine Katastrophe. Die Typen in New York gaben sich einfach keine wirkliche Mühe. Ich fürchte, sie geben sich bis heute keine, und Dating-Apps haben dieses Verhalten nur noch schlimmer gemacht. Spencer ist übrigens überhaupt nicht so (lacht).

Schaut man sich das aktuelle politische Geschehen in den USA an, so scheint von einem klassischen Wertekompass nichts mehr übrig zu sein. Wie sehen Sie das?

Auster: Mit Schrecken. Ich komme aus einer sehr liberalen, weltoffenen Familie, wir sind immer viel gereist und haben uns für andere Menschen und Kulturen interessiert. Die Clique um den Präsidenten interessiert sich hingegen nur für sich selbst und für den eigenen Vorteil. Jetzt hängt sich Trump auch noch ausgerechnet an Putin dran. Ich mache mir ernsthafte Sorgen, ob wir bei der nächsten Wahl in dreieinhalb Jahren noch eine Demokratie sind.

Trotzdem ist es lange ruhig im Land gewesen. Nur langsam gehen die Menschen auf die Straße.

Auster: Nicht wahr? Wo bleiben die Aufstände? Die Demokratie wird abgeschafft, und die Leute schlafen. Normalerweise sollten längst Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern in den Straßen gegen ihre Regierung protestieren. Passiert aber nicht. Ist den Menschen unsere Demokratie egal?

Anfang April gab es erste Massenproteste.

Auster: Das stimmt. Hoffen wir, dass es der Beginn einer Bewegung ist. Neulich war ich auf irgendeiner Fashion-Week-Veranstaltung, und da meinten ein paar Leute so »Hey, 2025 wird mein Jahr«. Ich bin richtig sauer geworden und habe die angeblafft und gemeint: »Meinst du, bevor oder nachdem dir alle deine Bürgerrechte und Freiheiten weggenommen worden sind?« Nein, dies ist nicht unser Jahr.

Ihr Vater Paul Auster ist im vergangenen Jahr verstorben. In dem Lied »Blue Team« singen Sie, dass Sie ihn manchmal in Ihren Träumen sehen …

Auster: Ja, das stimmt. Manchmal begegnet er mir als kranker Mensch, manchmal auch als gesunder, jüngerer Mann. »Blue Team« war extrem schwer zu schreiben, denn der Song ist fast eine Art Nachruf – verfasst, als mein Vater noch lebte. Ich bin so froh und dankbar, dass er ihn vor seinem Tod noch hören konnte. (GEA)

Album »Milk For Ulcers« (Cen/Membran)

Live: 27. Mai, Goldmarks Stuttgart