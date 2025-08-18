Sonore Sonntagmittag-Session: Adam Rafferty im Reutlinger Pappelgarten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wer ein Fan von Schweinegitarren, Schmutzriffs und wilden Rockposen ist, sollte ein Adam-Rafferty-Konzert lieber meiden und kann getrost aus diesem Text aussteigen. Denn der New Yorker Gitarrist, der seit Jahren im österreichischen Linz lebt und gut Deutsch spricht, legt vielmehr Wert auf feinfühlige Virtuosität und ausgefeilte Technik. Er ist mit allen musikalischen Wassern gewaschen, breitbeinige Gitarrenposen oder schwitzendes Rockerpathos hat er nicht nötig.

Mit Schiebermütze und knallgelben Turnschuhen steht er am Sonntagmittag auf der Open-Air-Bühne im Reutlinger Pappelgarten, erzählt Geschichten aus seinem Leben und lässt die Finger über die Gitarrensaiten gleiten. Er wirkt unglaublich nett, könnte auch in der Kneipe nebenan spielen oder bei einem Bekannten im Wohnzimmer. Adam Rafferty spielt sein Instrument keineswegs spektakulär, sondern behandelt es eher wie ein Tasteninstrument. Durch die Anwendung einer Vielzahl von unterschiedlichen Picking-Methoden entwickelt der New Yorker Gitarrist einen eingängigen Mix aus vielen Pop- und wenigen Jazzklassikern.

In Harlem aufgewachsen

Dieser bodenständige, solide, unaufgeblähte, manche würden behaupten, ehrliche Sound, diese melodiösen, nie zu harten Riffs auf der akustischen Gitarre und dieses Gespür für generationsverbindende Songs, was will man gegen all das sagen? Der Klang auf der Gitarre strahlt viel Souveränität und Lässigkeit aus. Und wenn Rafferty mit Stücken wie Stevie Wonders »Superstition«, Stings »Every Breath You Take«, Chaka Khans »Ain’t Nobody« oder »Purple Rain« von Prince ohne Gesang loslegt, versteht man, weshalb der Mann Millionen Aufrufe auf seinem Youtube-Kanal generiert. Wer jedoch erwartet hat, dass der in Harlem aufgewachsene Musiker die Abgründe seines Instruments auslotet, sieht sich getäuscht. Trotz aller Virtuosität, die aus seinen Soli quillt, wirkt alles, was er auf der Bühne von sich gibt, kontrolliert und gebändigt.

Risiko ist seine Sache nicht. Überraschende Momente sind kaum angesagt, Rockposen nicht sein Ding. Dafür Momente des Wohlklangs und der Erinnerung an die 80er-Jahre, aus denen er überwiegend für sein Repertoire schöpft. Momente, in denen er die Musik leise in den vollbesetzten Biergarten ziehen lässt. In denen er unaufgeregt Popklassiker und zwei, drei eigene Songs präsentiert. Zuweilen gewinnen seine Töne eine enorme Bildkraft, da blitzt so etwas wie die Rückbesinnung auf die wahren Werte des Musikmachens durch.

Finale mit Moonwalk

Beispielsweise, wenn er ein längeres Beatles-Medley mit unvergesslichen Hits wie »Michelle«, »She Loves You« und »Yesterday« anstimmt, oder wenn er als Zugabe zu Michael Jacksons Hit »Liberian Girl« das Publikum mitsingen lässt und zum Finale gar einen kurzen Moonwalk hinlegt. Dann schwelgt das Publikum in Erinnerungen und Adam Rafferty zeigt, dass hier ein Musiker am Werk ist, der in das, was er tut, viel Liebe und Seele investiert. (GEA)