Sonne statt Schlamm auf dem Southside Festival 2025

Partystimmung bis tief in die Nacht: Auf dem Southside Festival feierten auch in diesem Jahr zehntausende Menschen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUHAUSEN OB ECK. Der Regen von 2024? Fast vergessen. Statt Gummistiefeln und Ponchos dominierten in diesem Jahr Sonnenbrillen, Sonnencreme und Hitzeschutz das Bild auf dem Southside Festival 2025. Drei Tage lang verwandelte sich das Gelände bei Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen) in ein brodelndes Musikmeer – mit rund 55.000 Besucherinnen und Besuchern. Etwa 10.000 weniger als im Vorjahr, was für entspanntere Wege, kürzere Schlangen und ein insgesamt sichereres Festival sorgte.

Wie gewohnt schlug das Festival seine Zelte auf dem rund 800.000 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes auf, wo vier Bühnen für ein vielseitiges Programm sorgten. Der Matschsee, der 2024 für viele zum Symbol des Festivalfrusts wurde, war schnell vergessen. Schon im Vorfeld kündigten die Wetterprognosen Sonne pur an – und sie hielten Wort: Bei Temperaturen über 30 Grad herrschte ausgelassene Stimmung – begleitet von Sonnenbrandgefahr und dem Dauersurren von Wasserpistolen.

Schon wieder vorüber: Ein zurückgelassenes Zelt liegt am Abreisetag am Montag auf einem Zeltplatz des Southside. Das Festival zählt zu den größten deutschen Open-Air-Festivals. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Schon wieder vorüber: Ein zurückgelassenes Zelt liegt am Abreisetag am Montag auf einem Zeltplatz des Southside. Das Festival zählt zu den größten deutschen Open-Air-Festivals. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Musikalisch präsentierte sich das Southside auch in diesem Jahr in Bestform. Mit Green Day, AnnenMayKantereit und The Prodigy als Headliner bot das Festival ein stilistisch breit aufgestelltes Programm. Green Day lieferten am Freitag eine explosive Pop-Punk-Show, AnnenMayKantereit rührten am Samstag mit melancholischen Texten und rauer Stimme, während The Prodigy am Sonntag mit einer mitreißenden Electro-Punk-Show den krönenden Abschluss setzten.

Dazwischen begeisterten unter anderem Rise Against, Apache 207, Biffy Clyro, Alligatoah, Nina Chuba, Sam Fender, Electric Callboy und girl in red – ein musikalisches Spektrum von Stadionrock über Hyperpop bis hin zu Deutschrap und Elektropunk.

Zartmann: Vom Feature-Gast zum Festivalstar

Ein kleines Festivalmärchen schrieb Zartmann: Noch 2024 trat er als Gast bei Ski Aggu auf, um gemeinsam den Song »Wie du manchmal fehlst« zu performen – ein kurzer Auftritt, der seine Karriere ins Rollen brachte. Nur ein Jahr später stand er nun mit eigener Show auf der Red Stage – und sorgte für Szenen, die zeigen, wie schnell sich Festivalträume erfüllen können: Am Sonntagmittag zog er so viele Fans an, dass die Bühne fast aus allen Nähten platzte. Die Menge feierte ihn lautstark und zeigte: Aus dem Feature-Gast von damals ist in kürzester Zeit ein großer deutscher Künstler geworden.

Jan Böhmermann als Headliner?

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte in diesem Jahr ein Programmpunkt, den wohl niemand so recht auf einem klassischen Festivalzettel erwartet hätte: Jan Böhmermann trat gemeinsam mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld als Headliner auf – ein Novum in der Southside-Geschichte. Zwischen satirischem Pop, orchestraler Wucht und pointierten politischen Botschaften zeigte Böhmermann, dass Entertainment und Haltung sich nicht ausschließen müssen.

Dabei spaltete er das Publikum: Während viele überrascht waren vom musikalischen Können und der durchinszenierten Show, blieb bei anderen eher Ratlosigkeit zurück. Auf Instagram schrieb ein Festivalbesucher: »Alle haben gemeint, was soll der Böhmi da und dass er doch kein Musiker sei. Er hat sie alle eines Besseren belehrt. Jan, die Bühne und das Publikum waren dein«. Ein anderer urteilte schlicht: »Einfach nur schlecht.« So oder so: Der Auftritt war Gesprächsthema – und war damit vermutlich genau das, was er sein sollte.

Jan Böhmermann mit einem etwas anderen Festival-Look auf dem Southside 2025. Foto: FKP Scorpio/Agentur Baff Jan Böhmermann mit einem etwas anderen Festival-Look auf dem Southside 2025. Foto: FKP Scorpio/Agentur Baff

Zum Abreisetag am Montag gab es dann noch gute Nachrichten für alle Fans: Es wurde offiziell bekannt gegeben, dass der Vertrag zwischen dem Festivalveranstalter FKP Scorpio und der Gemeinde Neuhausen ob Eck verlängert wurde. Das bedeutet: Das Southside bleibt mindestens bis einschließlich 2030 auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes. Die Festivalfamilie darf sich also auch in den kommenden Jahren auf ihr musikalisches Zuhause im Süden freuen. (GEA)