Sommerabend mit Tante Friedas Jazzkränzchen im Reutlinger Echaz-Hafen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es gibt nicht mehr viele Gruppen, die den historischen Jazz hochhalten, doch Tante Friedas Jazzkränzchen tut es, seit vielen Jahrzehnten. Man weiß gar nicht mehr wie lange genau, sodass Bandleader Clemens Wittel am Donnerstagabend im Echaz-Hafen witzeln konnte, die Combo sei 1916 entstanden, gleichzeitig mit dem New-Orleans-Jazz selbst. Immerhin räumt der Band-Chef ein, als Christoph Kolumbus 1492 Amerika entdeckte, war »Tante Frieda« noch nicht gegründet. »Erst kurz danach.« Eine Dixieland-Band muss der Seefahrer jedoch mit an Bord gehabt haben. Warum sonst sollte es den Swing-Titel »Christopher Columbus« geben? Natürlich einer, der schneidig voranpflügt mit dem Sound von Trompete und Posaune durch den spritzigen Wellengang von Schlagzeug, Kontrabass und E-Piano.

Ob Kolumbus die Neue Welt wie das verheißene Land vorkam, ist nicht überliefert. Der Sommerabend im Echaz-Hafen jedenfalls war perfekt. Strahlendes Wetter, mehrere Hundert gut gelaunte Menschen. Dass erst unklar war, ob das Konzert um 18 oder um 19 Uhr beginnen würde, gehört schon zum Ritual der Reihe. Der Kompromiss war 18.30 Uhr.

Entspanntes Lebensgefühl

Egal ob Spiritual, Bluesnummer aus den 1920ern oder Swing-Titel: Die Combo zelebrierte auf Einladung des Jazzclubs in der Mitte ein entspanntes Lebensgefühls. Der Bandchef breitete am E-Piano ein harmonisches Grundgerüst aus und streute Soli ein, die gerade in ihrer minimalistischen Effizienz den Kenner zeigten. Iris Oettinger zauberte an Drums und Becken einen luftigen, Funken sprühenden Rhythmusteppich. Trompeter Eric Biank und Posaunist Uli Gutscher umschlangen ihre Linien so beschwingt, wie es das Charakteristikum dieser Musik ist. Klaus Bader begeisterte mit dem warmen, anschmiegsamen Klang seines Tenorsaxofons. Und Niklas Deeg legte darunter den unaufdringlichen Puls seines Kontrabasses.

New-Orleans-Klassiker wie der »Basin Street Blues« erklangen so – mit großem Posaunensolo. Spirituals wie »Down By The Riverside«, in denen Trompeter Biank zum Gesangsmikro wechselte und stilecht die Töne gurgelte wie Louis Armstrong. Um später mit sonorem Bass zum Gospelpriester zu werden. Oder geschmeidig croonend zum Sinatra-Ersatz.

Von wehmütig bis zackig

Gershwins »Summertime« erklang, auch sein Kracher »I Got Rhythm«. Iris Oettinger steuerte manch wirbelndes Solo bei, Niklas Deeg sanfte Kontrabass-Melodik. In der Latin-Nummer »Isle of Capri« legten Gutscher und Biank auf der Bühne eine Rumba hin. Mal wurde es wehmütig wie in »Black and Blue« mit schummrigem Saxofonsolo und sanfter Posaune. Dann äußerst zackig wie im »Royal Garden Blues« mit spritzigem Drumsolo.

Die Zugabe hieß passenderweise »After You've Gone«. »Verpassen Sie nicht die Straßenbahn!«, mahnte Wittel. Dass die Straßenbahn – genauer: die Regionalstadtbahn – in Zukunft mitten über den Platz zu rattern und diese Art von Sommertraum zunichte zu machen droht, war ebenfalls Thema. Wittel: »Setzen Sie sich dafür ein, dass es nicht dazu kommt.« (GEA)