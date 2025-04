Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Vor allem Wildbienen, aber auch Schwebfliegen und andere Insekten sind unerlässlich für die Bestäubung von Obstbäumen, Beerensträuchern, Feldfrüchten und Wildpflanzen. Eine internationale Studie hat nachgewiesen, dass Wildbienen für die Ernährungsvorsorge unverzichtbar sind.

Wildbienen haben in den letzten Jahren in der breiten Öffentlichkeit eine relativ hohe Aufmerksamkeit erhalten. Gelungen und zu verdanken ist dies Paul Westrich, der wie kein anderer die Menschen für diese Insekten begeistern kann. Seit über 50 Jahren forscht und beschäftigt sich der Autor mit Wildbienen. Sein immenser Erfahrungsschatz und sein Wissen spiegeln sich in diesem Buch wider. Darüber hinaus ist er Verfasser der Grundlagenwerke »Die Wildbienen Baden-Württembergs« sowie »Die Wildbienen Deutschlands«.

In dem vorliegenden Werk möchte der Autor diese anderen Bienen vorstellen. Ihre große Vielfalt an Farben und Formen, auch wie man sie erkennen kann; ihre vielfältigen Lebensweisen, ihre Beziehungen zu Blüten, ihre Nahrungspflanzen, ihre eigenartigen Schlafplätze, die Suche nach einem Nistplatz, den Nestbau, ihr Brutfürsorgeverhalten. Die gesamte Entwicklung, vom Ei bis zum fertigen Insekt, wird erläutert und in bezaubernden Fotos dargestellt. Wer weiß schon, dass es unter diesen Wildbienen solitär lebende, soziale und parasitische Arten gibt? Wann und in welchen Lebensräumen kann man Wildbienen finden, wie erfassen und bestimmen? Antworten dazu findet der Leser in diesem Werk.

Dass viele Wildbienenarten in ihrem Bestand teilweise stark zurückgehen und gefährdet sind, hat stets mit dem Eingreifen des Menschen in ihre Lebensräume und dabei vor allem mit den Auswirkungen der industriellen Landwirtschaft zu tun. Der Autor zeigt auf, wie jeder Einzelne einen Beitrag zum Schutz leisten kann.

Mithilfe dieses Buchs können alle Interessierten Wildbienen im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse Nahrung und Fortpflanzungsmöglichkeiten bieten. Der Garten als Lebensraum für Wildbienen wird in der ganzen Breite beschrieben. Praxisgerecht und ausführlich behandelt Westrich auch das Thema Nisthilfen. Es folgen umfangreiche Tipps zur Ansiedlung sowie zur Herstellung von geeigneten Quartieren. Die ganze Bandbreite wird mit anschaulichen Fotos erläutert. Untaugliche Empfehlungen für Nisthilfen gibt es leider im Internet und in Publikationen nicht wenige; auch zahlreiche nutzlose »Bienenhotels« in Bau- und Gartenmärkten werden angeboten, die ihr Geld nicht wert sind. Davor warnt Westrich mit abgebildeten negativen Beispielen.

Fotos aller Entwicklungsstadien

Nicht nur Wildbienen profitieren von Nisthilfen und einem verbesserten Nahrungsangebot im Garten. Auch andere Insekten wie Grab-, Wegwespen und andere solitäre Wespenarten finden dadurch verbesserte Lebensbedingungen. Interessante Beispiele dazu werden dargestellt.

Vielfältige Lebensbilder von einigen hohlraumbesiedelnden und im Boden nistenden Wildbienen stellt der Autor anhand von Verbreitung, Lebensraum, Nistweise, Blütenbesuch und Phänologie vor.

Im abschließenden Serviceteil verweist der Verfasser auf zusammenfassende Werke, Bestimmungsliteratur, Bezugsquellen von Nisthilfen, Wildblumenmischungen sowie interessante Internetquellen.

Besonders eindrucksvoll sind die qualitativ erstklassigen Nahaufnahmen, unter anderem von allen Entwicklungsstadien der Wildbienen, bei ihrem Blütenbesuch, bei der Nahrungsaufnahme, beim Nestbau und am Schlafplatz – einfach großartig!

Westrich gelingt es mit diesem Buch und den darin enthaltenen professionellen Fotos, Begeisterung und Interesse für diese Insekten zu wecken. Zu hoffen ist, dass dieses einzigartige Werk viele Menschen davon überzeugt, sich engagiert für den Schutz unserer Natur und der Wildbienen einzusetzen. (eg )