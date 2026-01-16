Slapstick, Musik, Pantomime: Clown- und Humortage in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Humor schafft Freiräume – für neue Perspektiven, für Leichtigkeit im Alltag und für ein lebendiges Miteinander. Er bringt Freude, regt zum Nachdenken an, kann Veränderung anstoßen und wirkt durch seine Ehrlichkeit. Deswegen haben sich die Katholische Erwachsenenbildung Reutlingen (keb), die Organisation true!moments und das Reutlinger Kulturzentrum franz.K zusammengetan, um die Clown- und Humortage auf die Beine zu stellen. Bei einem Pressegespräch stellten Claudia Guggemos (keb), Ines Rosner (true!moments) und Sarah Petrasch (franz.K) vor, was Zuschauer und Workshopteilnehmer erwartet.

Die nunmehr dritten Clown- und Humortage finden zum ersten Mal im franz.K statt. 2020 hatte der keb-Vorstand die Idee gehabt, mehr Fokus auf Humor zu legen. »Unsere Gesellschaft geht Richtung Spaltung. Humor hilft dabei, andere Positionen einzunehmen«, sagte Guggemos. »Bei den Clowntagen bieten wir immer Workshops an. So ist auch ein regelmäßiger Kurs für Begegnungsclowns zum Beispiel für Demenzkranke entstanden. Für die Aufführungsebene haben wir nun mit dem franz.K einen professionellen Partner gefunden.« Petrasch brachte mit Rosner und der Organisation true!moments aus Weil im Schönbuch weitere Protagonisten mit ins Spiel. »Wir bilden unter anderem Schulclowns aus. Sie verbringen regelmäßig einen Vormittag in Schulklassen. Da die Kinder und Jugendlichen in ihnen keine Erwachsenen sehen, ist hier ein anderer Ansatz von spielerischer Schulsozialarbeit auf Augenhöhe möglich«, erläuterte Rosner.

Der Kabarettist Stefan Waghubinger tritt am 22. Januar bei den Clown- und Humortagen auf. Foto: Josua Waghubinger Der Kabarettist Stefan Waghubinger tritt am 22. Januar bei den Clown- und Humortagen auf. Foto: Josua Waghubinger

Slapstick, Musik, Pantomime, Poesie – die Vielfalt der Welt der Clownerie spiegelt sich im Programm der Clown- und Humortage wider. Den Start macht Stefan Waghubinger mit seinem Programm »Versunkene Sätze« am Donnerstag, 22. Januar, um 20 Uhr. Der preisgekrönte Kabarettist sagt von sich, er betreibe österreichisches Jammern und Nörgeln, aber mit deutscher Gründlichkeit. Im franz.K liefert er ein »Best of« aus 15 Jahren Bühnenleben.

Ludger Hoffkamp ist im Hauptberuf Seelsorger und Trauerbegleiter in Remseck. Sein Vortrag mit »clownesken Experimentierphasen« am Freitag, 23. Januar, ab 19 Uhr beschäftigt sich mit dem Thema »Sterben braucht Hoffnungslichter«. Als Klinik-Clown Kampino hat er sich einen Namen gemacht und ist mit »Humor hilft heilen« in der Stiftung Eckart von Hirschhausen aktiv. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hospizarbeit zahlen einen günstigeren Sonderpreis. Anmeldung unter kontakt@keb-rt.de.

Humor als Türöffner

Am Samstag, 24. Januar, gibt es verschiedene Workshops im Augustin-Bea-Haus. Anmeldung ebenfalls bei der keb. Von »Humor als Türöffner in Pädagogik, Kommunikation und im Beruf« über das Konzept des Schulclowns, über Klinik-Clowns, über das Prinzip »Humor als Schlüssel in der Pädagogik« bis hin zu Clownerie mit Demenzkranken wird ein breites Spektrum geboten. Die Kosten für die jeweils dreistündigen Workshops betragen 40 Euro. Abends ab 20 Uhr findet im franz.K der große Clowns-Slam statt. Sieben Clowns, Clownspaare oder ganze Chaos-Kollektive treten an. Moderiert wird die Veranstaltung von Clown Klikusch.

Bereits ausverkauft ist der Auftritt am Sonntagnachmittag um 15 Uhr des Figurentheaters Kumulus mit Clownin Lametta »Ab geht die Post«. Aber: Für die Abendveranstaltung mit Gardi Hutter um 19 Uhr gibt es - so die Info bei Redaktionsschluss - noch Karten. Die Clownin ist mit ihrer Hanna seit 1981 mit ihrem »clownesken Theater« in 33 Ländern aufgetreten, mit mehr als 4.444 Vorstellungen. Nun geht sie neue Wege. Mit »gardiZero« liefert sie auf der franz.K-Bühne eine Hommage an die Kraft der Verwandlung. Aus der scheinbaren Leere erwächst Leben, aus dem Chaos entsteht Ordnung, und aus dem Nichts wird - alles. Mit ihrem eigensinnigen Humor und ihrer besonderen Körperlichkeit begibt sich Hutter auf eine Reise durch die Geburt der Dinge, vom ersten Zucken bis zur kompletten Verwandlung. (GEA)