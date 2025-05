Signalrote Wandzeichen: Renate Quast stellt in der Reutlinger Pupille aus

Renate Quast vor einer Wandarbeit aus gefärbten Tonobjekten in ihrer Ausstellung »alles in einem« in der Reutlinger Pupille.

REUTLINGEN. Durch ihre Experimentierfreude besticht die Ausstellung »alles in einem«, in der Renate Quast unter anderem aus Kabelbindern und Wäscheklammern Werke formt. Vielseitig sind auch ihre Techniken: Fotografien, Radierungen und Objekte lassen sich beispielsweise in der Produzentengalerie »Pupille« bestaunen.

In knalliges Rot getaucht ist eine Arbeit, die so zum Blickfang im Hauptraum wird. Rund 100 Tonobjekte umfasst das Werk. Alle hat die Künstlerin in mehreren Arbeitsgängen mit Acrylfarbe versehen. »Daran habe ich ein halbes Jahr gearbeitet«, berichtet sie. Die Objekte haben Löcher. »Sie sind das Wesentliche«. Daran knüpft auch der Titel »Durchbrüche« an, der an die privaten oder beruflichen Durchbrüche erinnern soll. Anders gesagt: Die Löcher stehen für die Veränderungen, ob Rückschritte oder Fortschritte, die man in seinem Leben erlebt. Und mit der Farbgebung wählte sie einen ihr eigenen Weg. »Es sollte keine keramische Arbeit sein. Deshalb habe ich die Leuchtfarbe verwendet. Die Arbeit soll sich hervorheben.«

Erst der Titel, dann das Werk

Auch ihre Arbeitsweise entspricht nicht dem gängigen künstlerischen Weg, bei dem ein Künstler erst ein Werk gestaltet und dann den Titel hinzufügt. Denn Quast kehrt den Prozess um. »Erst suche ich den Titel aus. Oft sind es Titel, die mehrfach erscheinen. Ich recherchiere also erst – und dann mache ich mir Gedanken, wie ich etwas gestalte.« Als Inspirationsquelle dient der gebürtigen Berlinerin eine Berliner Tageszeitung. »Nachhaltige Welten« ist einer der Titel, den sie für zwei runde, mit Spachtelmasse versehene Leinwände verwendete, und zwei schwarze Reliefs formte.

Ausstellung Die Ausstellung »alles in einem« mit neuen Arbeiten von Renate Quast ist bis 15. Juni in der Produzentengalerie Pupille, Peter-Rosegger-Straße 97 in Reutlingen, zu sehen. Geöffnet ist Freitag und Sonntag 14 bis 17 Uhr. Am 15. Juni ist um 15 Uhr Finissage. (GEA)

www.pupille-galerie.com

Den Titel aus einem wissenschaftlichen Printmedium nutzte sie für eine Serie. Linien und gitterähnliche Strukturen zeigen die Radierungen »Chaos wird Ordnung«. Fasziniert war Quast von dem Inhalt des Artikels, in dem ein Wissenschaftler anhand von Konzerten belegen konnte, dass Chaos tatsächlich zu Ordnung wird. Denn nach einem Konzert fängt das Publikum zu Klatschen an und je länger dieser Applaus andauert, umso gleichmäßiger, synchroner wird er. »Die Leute klatschen dann im Takt, und der Wissenschaftler konnte das bei mehreren Konzerten nachweisen.«

Empfangen vom »Unfassbaren«

Von der Installation »Das Unfassbare« werden die Gäste im ersten Raum empfangen. Spiegel liegen am Boden, die ein Lot und einen Schlüssel reflektieren, die an der Decke hängen. Dazwischen liegt ein Anker; auf anderen Spiegeln liegt zu Kugeln geformte Alufolie. An den Seitenwänden hängen Spachtel. Die Fenster sind mit grauen Müllsäcken zugehängt. Unter dem Fenster stehen zwei Objekte, die aus schwarz bemalten Pflanzenstäben geformt wurden. »Jeden Stab habe ich mit einem Eddingstift bemalt.« 400 Stäbe mussten bemalt werden. »Diese Stäbe sind alle nicht befestigt, also nur gesteckt.« Und in der Ecke stehen noch zwei große, graue Verpackungssäcke, die mit Kabelbindern und Wäscheklammern versehen wurden.

Der Lichtstrahl des Esszimmers regte Quast zur Serie »Widerstandfähigkeit« an. Nur im Herbst, und dann nur für eine Stunde, komme das Licht durchs Fenster. Diese kurze Zeit, in der das Licht den Raum verändert, fotografierte sie. Anschließend hat sie auf die Fotos Radierungen gedruckt. »fliegen I + II« heißen weitere Fotografien, in den aus Papierstücken vogelähnliche Wesen werden, die durch unscharfe, leuchtende Farbbahnen schweben. Womit Renate Quast abermals demonstriert: Ob Papierabfall oder anderer Müll, sie kann aus allem Schönes machen. (GEA)