Seufzer, Soli, dunkle Bässe: Wenn die Orgel den Stummfilm belebt

REUTLINGEN. Tatsächlich, eine Neuvertonung – der 100 Jahre alte Chaplin-Klassiker »Goldrausch« hat eine neue Filmmusik bekommen, komponiert und improvisiert von Torsten Wille. Dabei verschwimmt die Grenze zwischen notierter und aus dem Stegreif gespielter Musik – der Marienkirchen-Kantor und Orgelsommer-Leiter ist dermaßen versiert in beidem (und in der Filmbegleitung), dass er eine neue künstlerische Einheit erschafft.

Das Kirchenschiff vor den zwei Leinwänden ist voll besetzt. Vor dem Film erklingt ein Vorprogramm aus Musik rund um seine Entstehungszeit im Jahr 1925, ebenfalls gespielt von Torsten Wille. Farbig und kraftvoll beginnt er mit dem Finalsatz aus der 9. Sinfonie (»Aus der neuen Welt«) von Antonín Dvorák, arrangiert durch den Konzertorganisten Edwin Lemare. Danach darf man einen der ersten farbigen Komponisten der USA kennenlernen: Henry Thacker Burleigh, »Vater des Spirituals« und Assistent Dvoráks in New York, hier andächtig und schwungvoll vertreten mit »Sometimes I Feel Like A Motherless Child« und »Didn’t My Lord Deliver Daniel«.

Stücke von Gershwin und Joplin

Astor Piazzolla wird als »Kind der 20er-Jahre« eingereiht; sein »Libertango« wirkt auf der großen Orgel etwas weichgezeichnet, ebenso die zwei Improvisationen über »‘S Wonderful« und »Summertime« von George Gershwin und der »Ragtime Dance« von Scott Joplin. Diese Stücke leben vom präzisen Metrum und Rhythmus, markiert durchs Schlagzeug oder die Hämmerchen des Klaviers, im »Ragtime Dance« sind sogar »Stomps« mit dem Fuß notiert – all dies geht auf der Orgel kaum, die »Stomps« werden durch Basstöne ersetzt.

Wie aus einer anderen Welt erscheinen danach die aus derselben Zeit stammenden Originalkompositionen von Louis Vierne: In »Clair de lune« darf der Orgelklang frei fließen, leuchten und durch weite Räume schweben. Doch die hochvirtuose »Toccata« erfordert einen anderen Rahmen, zudem mehr Konzentration und weniger Ablenkung durch das Video, das den Organisten abbildet.

Gekürzte Bildhöhe

Die zwei vor dem Auditorium aufgebauten Leinwände sind für den Haupt-Act des Abends bestimmt: die Vorführung des Stummfilms »Goldrausch« von und mit Charlie Chaplin, in einer Kopie von 1961, die vermutlich die Erstfassung von 1925 zeigt – leider mit gekürzter Bildhöhe, sodass hie und da die Köpfe fehlen. Die spätere Tonfilm-Fassung von 1942 hat 2013 die Württembergische Philharmonie Reutlingen mit Live-Orchester aufgeführt.

Doch auch die frühe Version des Kino-Klassikers spricht nach hundert Jahren noch alle an. Es geht nicht nur um Klamauk, Gewalt und Gelächter, sondern um grundlegend Menschliches: Hoffnung, Not, Gefahr und letztlich um den Kampf ums Glück. Die bewegten Bilder vorn auf der Leinwand werden von Torsten Wille oben an der Orgel ohne Laptop, nur mithilfe eines Spiegels einfühlsam und synchron mit der passenden Musik unterlegt. Sie ist stets tonal und ohne dissonante Überraschungen. Er findet einprägsame Themen und variiert sie, und er bedient sich gekonnt der Muster aus dem Fundus der Musikgeschichte wie Seufzermotive, gedankenvolle Soli, dumpfe Bässe, quälende Akkorde, Kichern und Gackern oder eingängige Tanzmusik.

Jazzige Dreingabe

Aus uraltem Schwarz-Weiß-Film und ganz neuem Live-Orgelton entsteht so wie selbstverständlich ein spannungsreiches, farbiges Kontinuum, das die Zuschauer hineinzieht in Chaplins Bildwelt von 1925, sie zu lebhaftem Applaus animiert und am Ende in bester Laune unter den Klängen einer jazzigen Orgel-Dreingabe in die Augustnacht 2025 entlässt. (GEA)