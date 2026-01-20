Schicksale und Persönlichkeiten: 15. Monospektakel am Reutlinger Theater Die Tonne

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum 15. Mal schon gibt es das Festival Monospektakel am Reutlinger Theater Die Tonne, und diesmal sind neben Produktionen aus Rottenburg und Stuttgart auch solche aus Berlin, Regensburg, Wien, Bregenz und Biel/Solothurn zu sehen. Tonne-Intendant Enrico Urbanek kuratiert die siebenteilige Theaterreihe mit Solostücken, die ihren festen Platz Ende Januar, Anfang Februar hat, zusammen mit der Dramaturgin und dem Dramaturgen des Hauses, Nikita Nagel und Michel op den Platz. Sie haben ihre Auswahl aus knapp drei Dutzend Bewerbungen getroffen.

Wie immer wird es an einer vorab zusammengestellten Publikumsjury (die Besetzung steht bereits fest) sein, den Preis für das beste Stück zu vergeben. Diesmal verbunden mit einer Papierrose in Gold als Trophäe.

»Iphigenies Rache«. Soloperformance von und mit Lilly-Marie Vogler. Foto: Tom Neumeier-Leather »Iphigenies Rache«. Soloperformance von und mit Lilly-Marie Vogler. Foto: Tom Neumeier-Leather

Kunstvoll gestaltete Papierrosen gab es schon beim Festival »Kultur vom Rande« 2025 für die auftretenden Künstlerinnen und Künstler. Beim Monospektakel führe man diesen sichtbaren Ausdruck des Danks und der Anerkennung fort, sagte Urbanek.

Los geht's am Freitag, 23. Januar, um 20 Uhr im Tonnekeller mit »Romy, la mer et la musique«, einem schauspielerisch-musikalischen Abend mit Texten von und über die Schauspielerin Romy Schneider (1938-1982). Jakob Gühring aus Berlin verwendet dafür einen von ihm selbst aus dem Französischen übersetzten Theatertext von Guillaume Poix. Eingangs und ausgangs hört man Aussagen von Romy Schneider, die sie in verschiedenen Kontexten gemacht hat und die Poix zu einem zusammenhängenden Monolog verbunden hat. Im Mittelteil melden sich Spielpartner oder Filmfiguren zu Wort. Verwoben hat Gühring das mit Chansons beispielsweise von Yves Montand, Nino Ferrer und Paolo Conte. Er begleitet sich selbst auf dem Klavier, der Gitarre, dem Akkordeon. Als er sich für das Stück entschied, habe ihn vor allem die Qualität des Textes gereizt, sagte Gühring. Er finde Romy Schneider »spannend als europäische Künstleridentifikationsfigur« und könne sich mit ihrer Sehnsucht nach Frankreich verbinden.

»Oskar Werner: Kompromisslos in die Wiedergeburt« von und mit Bernhard Dechant (vorn). Foto: Thomas Lieser »Oskar Werner: Kompromisslos in die Wiedergeburt« von und mit Bernhard Dechant (vorn). Foto: Thomas Lieser

Mit »Iphigenies Rache«, einer Soloperformance von und mit der jungen Schauspielerin Lilly-Marie Vogler, geht es am Samstag, 24. Januar, um 20 Uhr weiter. Das von ihr am Theater Regensburg herausgebrachte Stück knüpft an die griechische Mythologie an und reflektiert Frauenbilder aus 2.400 Jahren Rezeptionsgeschichte. Dabei rechnet sie gnadenlos mit einer von Männern dominierten Welt und der Vorstellung, dass Frauen vor allem als Opfer, Heilige oder Hexen taugen, ab. Im antiken Mythos soll die Opferung Iphigenies die Götter besänftigen.

Der Schauspieler Bernhard Dechant macht sich anhand von Oskar Werners Schicksal und eigener Erfahrungen Gedanken über die Volksdroge Alkohol. »Oskar Werner: Kompromisslos in die Wiedergeburt« heißt das Stück über seinen 1984 gestorbenen Schauspielkollegen (»Der Spion, der aus der Kälte kam«, »Fahrenheit 451«), eine Koproduktion des Künstlerkollektivs Die schweigende Mehrheit und des Spitzer/Odeon Theaters Wien, mit der er am Sonntag, 25. Januar, um 18 Uhr im Tonnekeller gastiert. Dechant hat das Stück zusammen mit dem Musiker Stefan Sterzinger, der auch in Reutlingen dabei sein wird, in verschiedenen historischen Wirtshäusern in Wien aufgeführt. Nach jeder Vorstellung gab es Diskussionen mit Experten aus der Suchtforschung und dem Publikum. Auch beim Monospektakel ist nach jedem Gastspiel ein Publikumsgespräch angesetzt.

Weberin, die zur Spinne wird

In »Arachne. Wahr sagen« spannt Janne Wagler vom Rottenburger Theater Gobelin am Mittwoch, 28. Januar, um 20 Uhr den Bogen von der mythischen Weberin Arachne, die auf ihrem Teppich die Schandtaten der Götter entlarvt, hin zur Investigativjournalistin Daphne Caruana Galiza (1964-2017). Die Göttin Athene zerstört laut der griechischen Mythologie Arachnes Webteppich und verwandelt sie in eine Spinne. Daphne Caruana Galiza wird ermordet. »Man läuft Gefahr, isoliert zu werden, wenn man den Mächtigen zu nahe kommt«, sagte Janne Wagler, die in ihrem Stück Schauspiel mit Figurenspiel verbindet.

»Arachne. Wahr sagen« von und mit Janne Wagler. Foto: Pit Aurenz »Arachne. Wahr sagen« von und mit Janne Wagler. Foto: Pit Aurenz

Weiter geht es am Freitag, 30. Januar, um 20 Uhr mit »Die Katze Eleonore«, einem Stück von Caren Jeß. Maria Fliri, die Ende der 1990er-Jahre am Theater Die Tonne gewirkt hat, steht in dieser Produktion des Ensembles für unpopuläre Freizeitgestaltung (Bregenz) als gut situierte Immobilienmaklerin Eleonore auf der Bühne, die entdeckt, dass sie eigentlich eine Katze ist. Es folgt ein Parforceritt durch gesellschaftliche Normen.

Die Schauspielerin und Regisseurin Lisa Wildmann zeigt am Samstag, 31. Januar, um 20 Uhr ihr Stück »Angst« nach der gleichnamigen Novelle von Stefan Zweig. Das Kammerspiel kam an den Schauspielbühnen in Stuttgart heraus. Wildmann zeichnet darin das eindringliche Porträt einer Frau zwischen Einsamkeit, Sehnsucht und Schuldgefühlen.

Hoffnungen, die sich zerschlagen

Mit »Ferferi - Vom Ankommen und Fernbleiben« von und mit Atina Tabé, einer »Theater Orchester Biel Solothurn«-Produktion, geht das Festival am Sonntag, 1. Februar, um 18 Uhr zu Ende. Tabé stellt eine Bäckerin dar, die damit hadert, dass ständig über sie geurteilt wird, weil sie einen migrantischen Hintergrund hat. Das verursacht Stress bei ihr. Auch die Mutter dieser Figur lässt Atina Tabé auftreten. Sie erzählt von einstigen Hoffnungen im Iran, die sich zerschlugen, und von der Flucht mit den Kindern nach dem Regimewechsel 1979. Die Mutter macht deutlich, dass es ihr Teil der Emanzipation war, ihre Töchter aus dem von den Mullahs beherrschten Land zu bekommen. (GEA)