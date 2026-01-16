Schöner hassen und morden: »Familie Schroffenstein« am Theater Ulm

Bitte aktivieren Sie Javascript

ULM. Kleists »Familie Schroffenstein« gehört, im Gegensatz zu seinem Lustspiel »Der zerbrochene Krug«, nicht zum Standardrepertoire. Und es ist, wie zurzeit vieles auf der Welt, auch kein bisschen lustig. Die Parallelen zur Gegenwart mögen den scheidenden Intendanten Kay Metzger bewogen haben, mit seiner letzten Regie-Arbeit fürs Ulmer Theater nicht nur seiner Verehrung für Kleist ein letztes Mal Ausdruck zu verleihen, sondern auch Mut bei der Stückauswahl zu beweisen. Am Donnerstag feierte Metzgers Version des Familiendramas à la »Romeo und Julia« Premiere, großen Applaus gab es nicht nur für die gelungene Inszenierung und Heiko Mönnichs kongeniale Bühnenausstattung, sondern auch für ein großartiges Ensemble.

Metzger hat den Originaltext, der mehr als vier Stunden füllt, auf zweieinhalb Stunden gekürzt. Was bleibt, ist immer noch ein schwerer Stoff, der volle Konzentration fordert. Ein Stoff, der frappierend aktuell und eine so hässliche wie erschreckende Parabel auf das ist, was menschliche Gesellschaften in ihren Grundfesten zu allen Zeiten erschüttert: Geld, Macht und Rache. Die Frage nach Recht und Gerechtigkeit, die Kleist ausführlich in seiner Kohlhaas-Novelle behandelt, klingt hier schon an, ebenso ein zweites großes Thema, das sich durch sein Werk zieht: eine grundsätzliche Sprachskepsis.

Mörderisches Misstrauen

»Was die Leute reden«, wie es im Text heißt, ist die Wurzel allen Übels. Gerüchte und Fake News sorgen dafür, dass sich die beiden Zweige der Familie Schroffenstein, Rossitz und Warwand, selbst ausrotten. Triebfeder dieses Hasses ist mörderisches Misstrauen: Jeder glaubt, der andere wolle die Kinder töten, um allein das Familienvermögen zu erben. Versöhnung wäre möglich, denn Agnes (Emma Lotta Wegner) und Ottokar (Vincent Furrer) haben sich, wie Shakespeares Romeo und Julia, ineinander verliebt. Doch ein Happy End ist unerwünscht - die alten Schroffensteiner lieben das sinnlose Gemetzel. »Warum denn tat ich’s? Kann ich es doch gar nicht finden im Gedächtnis«, rätselt Graf Rupert (Markus Hottgenroth) im Blutrausch neben der Leiche, von der er wenig später erfahren wird: Es ist gar nicht die Tochter des Feindes, sondern sein eigener Sohn, den er eigenhändig ermordet hat. Ottokar hat, um Agnes zu beschützen, seine Kleider mit ihren getauscht. Eine fatale Idee, die die Katastrophe besiegelt.

Beide Patriarchen, Rupert und Sylvester (Stephan Clemens), erinnern wohl nicht nur zufällig an zwei Diktatoren. Buchstäblich machtgeil zurrt sich Slyvester eine Kette um den Oberschenkel und fällt in widerwärtiger Lieblosigkeit über seine Gattin Eustache (Anne Simmering) her. Die scharf gezogenen Frontlinien visualisiert Heiko Mönnich eindrucksvoll mit Farbcodes. Die Rossitz-Sippe trägt Rot, die aus dem Hause Warwand Grün. Ottokar und Agnes aber begegnen sich ganz in Weiß an einem Ort »im Gebirg«, der im Kontrast zu den grauen Polsterwänden, vor denen ihre verfeindeten Eltern herrschen und hassen, als Paradies erscheint - auch das ein typischer Kleist-Topos. Eine Rampe führt hinein in einen blauen Himmel, in ein Utopia des Friedens, das für das Paar letztlich unerreichbar bleibt.

Niederschmetternde Wahrheit

Die Ironie der Geschichte arbeiten Metzger und Mönnich in starken Bildern als irre Schlusspointe heraus. Barnabe (Christel Mayr) geistert als lebendige Puppe inmitten eines gruseligen Spielzeugpuppen-Kabinetts herum - tote Kinder, die von der Decke baumeln. Zwei eher lästige Anhängsel der verfeindeten Familien, Ruperts unehelicher Sohn Johann (Henning Mittwollen) und Sylvesters Vater, der blinde Greis Sylvius (Gunther Nickles), betreten die surreale Szene. Drei Figuren, eine Allegorie: Der Wahnsinn, die Torheit und die Blindheit bringen die niederschmetternde Wahrheit ans Licht. Fazit: stellenweise furchtbar anstrengend, aber uneingeschränkt empfehlenswert. (GEA)