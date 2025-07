Saitenkunst in Fülle: Am 2. August starten die Gitarrenfestspiele Nürtingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Bei der letzten Ausgabe 2023 hatten die Gitarrenfestspiele Nürtingen noch mit den Corona-Nachwehen zu kämpfen. Doch nun ist die Welt wieder in Ordnung bei dem Festival, das künstlerisch von dem Reutlinger Gitarristen-Ehepaar Katrin Klingeberg und Sebastián Montes geleitet wird. Für die Ausgabe vom 2. bis 9. August haben sich über 130 Bewerber aus 14 Nationen für einen der drei Wettbewerbe, das Festivalorchester oder einen der Meisterkurse angemeldet – darunter solche aus Kanada, Chile, Asien und ganz Europa. Das Konzertprogramm ist dicht gepackt. Was dem Vorsitzenden des ausrichtenden Gitarrenkreises Nürtingen, Herbert Glöckle, ein Strahlen ins Gesicht zaubert.

Den Endorphin-Ausstoß der Fans dürfte in die Höhe treiben, dass das Los Angeles Guitar Quartet (LAGQ) wieder dabei ist. Der heiß geliebte US-Vierer hatte 2023 passen müssen, weil es nicht gelungen war, eine Tour in Europa zu organisieren. Mit einem Auftritt allein lassen sich die Reisekosten nicht finanzieren. Diesmal hat man sich mit dem Gitarrenfestival Iserlohn zusammengetan, das in der Woche zuvor im Sauerland über die Bühne geht. Man teilt sich nicht nur das Los Angeles Guitar Quartet, sondern auch andere Künstler wie den Schotten David Russell. Und man tauscht Preisträger aus: Der Gewinner des Nürtinger Wettbewerbs in diesem Jahr darf 2026 in Iserlohn auftreten; der aus Iserlohn im nächsten Jahr 2027 in Nürtingen. Man habe sich lange als Konkurrenz gesehen, sagt Kathrin Klingeberg – und erkannt, dass es mehr bringt, zusammenzuarbeiten.

Das LAGQ bestreitet das Auftaktkonzert am 2. August in der Stadthalle K3N. Auf ein Wiedersehen mit Scott Tennant müssen die Fans dabei verzichten, er kann aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Ihn ersetzt der Brasilianer Douglas Lora – und wird in dem zwischen Bach, Beethoven und Lateinamerika wechselnden Programm Akzente setzen.

Zweiter Bambini-Wettbewerb

Zum zweiten Mal gibt es neben dem Erwachsenen- und dem Junior- auch einen Bambini-Wettbewerb für Talente bis zwölf Jahren. Und zum ersten Mal ein Preisträgerkonzert mit den Bambini-Gewinnern vom letzten Jahr – als Familienkonzert am Sonntag, 3. August, um 15 Uhr in der Kreuzkirche.

Zum ersten Mal ist die Mandoline als Instrument vertreten. Annika Hinsche vom Mare Duo bringt es am Montag, 4. August, mit, ergänzt durch ihren Mann Fabian Hinsche an der Gitarre. Passend dazu wird zum ersten Mal das Württembergische Zupforchester auftreten, in dem Mandolinen die zentrale Rolle spielen. Solche Mandolinenorchester waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts weit verbreitet, wurden aber vielfach durch Blas- und Akkordeonorchester verdrängt. Drei weitere Großensembles sind vertreten: das Nürtinger Gitarrenorchester, aus dem das Festival einst hervorging (Sonntag, 3. August, 11 Uhr), das Festspiel-Ensemble (Samstag, 9. August, 14 Uhr) und das Jugendgitarrenorchester Baden-Württemberg (Freitag, 8. August, 16 Uhr).

Finale mit Gipsy Swing

Vom Eröffnungs- und Schlusskonzert abgesehen sind alle Konzerte in der Kreuzkirche am Schillerplatz. Das Finale am 9. August in der Stadthalle K3N bestreitet Joscho Stephan mit seinem Quartett. Mit zwei Gitarren, Geige und Kontrabass lebt der Gipsy Swing von Django Reinhardt auf.

Erneut ist ein Nachtkonzert im Angebot. Am Freitag, 8. August, entführt das International Guitar Duo mit Matthew McAllister und Matthew Cochran um 23 Uhr ins Weltall. Zu Weltall-Projektionen spielen die beiden eine Bearbeitung von Hans Zimmers Soundtrack zu Christopher Nolans Science-Fiction-Film »Interstellar«.

Gitarren im Vergleich

Das Spektrum ist groß. Margarita Escarpa teilt sich einen Abend mit dem Trio Tritonus (3. August). Andrea de Vitis komplettiert den Abend mit dem Mare Duo (4. August). Zum ersten Mal dabei ist die Britin Laura Snowden, die auch singt und sich das Konzert mit dem Amadeus Guitar Duo teilt (5. August). Der beliebte Arrangeur und Notenherausgeber Michael Langer ist wieder da, genau wie Festspiel-Urgestein David Russell (beide am 6. August). Das auf Neue Musik spezialisierte Aleph Gitarrenquartett trifft auf den Solisten Peter Graneis (7. August). Vorjahresgewinner Rostyslav Holubov gestaltet ein Konzert mit seinem Lehrer Tomasz Zawierucha (8. August).

Die traditionelle Ausstellung von Gitarren, Zubehör und Noten ist in der nahegelegenen Hochschule, genau wie die Vergleichspräsentationen von Meistergitarren mit kurzen Vorführungen, bei denen das Publikum abstimmen kann, letzteres am 4., 6. und 8. August um 17.30 Uhr. Alle Auftretenden geben auch Meisterkurse. (GEA)

