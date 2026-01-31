Royal Republic aus Schweden rocken die Stuttgarter Wagenhallen

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Die Liste schwedischer Rockbands kann sich sehen lassen, von Europe über Mando Diao bis Ghost finden sich dort nicht nur illustre Namen, sondern auch Musik, die weltweit Fans hat. Seit 16 Jahren mischen auch Royal Republic in den Rockcharts ganz vorne mit. Derzeit tourt das Quartett mit seiner fünften Platte »Love Cop« durch die Lande, Station am Freitag waren die Stuttgarter Wagenhallen.

Dabei ist es weder für die Band noch für viele Besucher ein erstes Zusammentreffen. Wer denn schon mal bei einem Konzert gewesen sei?, will Sänger Adam Grahn wissen. Mehr als die Hälfte der Hände im ausverkauften Saal schnellt nach oben – und auch Royal Republic sind nicht zum ersten Mal in Stuttgart. »And it is good to be here!«, schmettert Grahn in die Menge, Jubel ist die Antwort.

Schnörkellos und hart

Laut und heavy legen die Schwedenrocker los. Jonas Alméns Bass dröhnt, die Gitarren von Hannes Irengård und Grahn jaulen, Per Andreassons Schlagzeug vibriert und Adam Grahn röhrt los. Es ist schnörkelloser, purer Rock, den die vier Musiker bieten, hart, laut, schnell und mit viel Leidenschaft präsentiert. Dabei gleicht das Konzert einer Reise durch die Welt des Rock. Klänge aus Garage, Punk, Heavy Metal zeigen die harte Seite. Das ist zum Headbangen und Pogo-Tanzen, zum Klatschen und Mitbrüllen ideal. »Love Cop«, der Titelsong des neuesten Albums, wechselt von melodischen Passagen, bei denen Grahns Stimme in die Höhe klettert, zu mit harten Riffs unterlegten Strophen. Der Gesang wird tiefer, rauer.

Sänger Adam Grahn sorgt mächtig für Stimmung. Foto: Karlheinz Weiß Sänger Adam Grahn sorgt mächtig für Stimmung. Foto: Karlheinz Weiß

»Stop movin'« entführt dann in die früheren Jahrzehnte des Rock'n'Roll, eher im Stil des Rockabilly, was an den guten alten Elvis oder Bill Haley erinnert. »Venus« von Shocking Blue gehört zu den Covers, ebenso »Stayin' alive« der Bee Gees, dessen Disco-Sound mit einer ordentlichen Portion Metal neues Leben eingehaucht wird. Das Outfit der Musiker ist ebenfalls rockig-zeitlos: Weiße Turnschuhe und schwarze Lederjacke, das könnte aus den 60er-, 70er- oder 90-Jahren stammen, derweil Adams gepflegter Schnauzer eher an Freddy Mercury erinnert.

Eine Runde Instrumentenkunde

Ganz nebenbei gibt's noch eine Lektion in Sachen Musikinstrumente, die beim Rock'n'Roll nicht fehlen dürfen. Nummer 1: Die Akustikgitarre – »one of the most sexual weapons on earth,« also eine der gefährlichsten Waffen in Liebesangelegenheiten. Greift der Rockmusiker zu einer solchen, ist keine Dame mehr sicher. Adam Grahn spricht's, ergreift sie und schnulzt los – unterstützt von seinen Bandkollegen als A-cappella-Chor, und um es noch schmalziger zu machen, von einer Mundharmonika. Dann doch lieber das »wichtigste Instrument« einer Rockband: die Cowbell, also Kuhglocke, die man vor allem hart und temporeich schlagen muss. Übernehmen darf dies in Stuttgart ein Besucher: Markus, »the f***ing best Cowbell-Player of the world«.

Also, wie ist die Bilanz? Royal Republic sind musikalisch top, die Show kurzweilig, unterhaltsam, und das ohne viel Tamtam, die Stimmung kocht vom ersten Moment an. Schade, dass das Konzert nach gerade mal 70 Minuten schon vorbei ist, denn eigentlich hat man das Gefühl, sich jetzt erst richtig warm gelaufen zu haben. Zwar gibt's drei Zugaben, aber da hätte man sich doch mehr gewünscht. (GEA)