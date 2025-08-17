Rock-Party mit der Kopie: Tribute-Festival in der Hechinger Domäne

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN.. Wenn Mattia Montin die Bühne in der Hechinger Domäne betritt, dann spielt er James Hetfield, den Sänger der US-amerikanischen Metalband Metallica. Die Frisur, der Habitus, der Gesang – alles ist darauf ausgerichtet, die Illusion zu erzeugen, dass da tatsächlich der Star aus Amerika auf der Bühne steht. Der Mann aus dem norditalienischen Brescia ist eigentlich klassisch ausgebildeter Musiker, schrieb in den frühen 2000ern seine eigene Musik in einer Grunge-Band, nahm zwei Alben auf. Doch der Erfolg kam erst, als er 2003 die Metallica-Tribute-Band SaD gründete, wie er dem Gea erzählt. Die Band tourt vor allem in Deutschland.

Die Fans im Biergarten der Hechinger Domäne sind begeistert über den Auftritt von Montin in der Rolle von Hetfield. Lauthals und textsicher singen sie Hits wie »Nothing Else Matters« oder »Enter Sandman« mit. Ein zwischenzeitlicher kurzer Regenschauer stört kaum, denn der Publikumsbereich ist teilweise mit Schirmen überdacht. Insgesamt spielen an diesem Samstag drei Bands auf drei Bühnen. Die Spielzeiten überschneiden sich ein wenig. Das macht sich bemerkbar, als sich nach »Nothing else matters« immer mehr Frauen mit den Worten »Ich geh' mal rein Schatz« von ihren Partnern verabschieden.

Spaß an der Illusion

Denn auf der Bühne drinnen hat gerade der Auftritt der L. A. Peppers begonnen, einer Tribute-Band der Red Hot Chili Peppers, die trotz ihres Namens nicht aus Los Angeles sondern ebenfalls aus Italien kommt. Der Bassist der Italiener trägt ebenso wie sein amerikanisches Vorbild Michael »Flea« Balzary eine Glatze. Die Illusion ist optisch perfekt.

Hier ist das Geschlechterverhältnis umgekehrt wie im Biergarten. Daraus ergeben sich in den Pausen zwischen den Liedern zuweilen amüsante Wechselgesänge. Während viele Männer die Metallica-Zeile »Obey your Master« grölen, schallt es aus dem weiblich dominierten Innenraum-Publikum »Throw away your Television«. Während draußen »Seek and Destroy« skandiert wird, ertönt es von drinnen »Give it away, give it away, give it away now«. Während draußen der »Sandman« eintritt, träumt man drinnen von »Californication«. Der Sänger der L. A. Chili Peppers trägt ähnlich wie sein amerikanisches Vorbild Anthony Kiedis beim Auftritt nur eine Sporthose. Sein Oberkörper ist ebenso tätowiert wie der von Kiedis.

Der Sänger der L. A. Peppers nähert sich auch optisch seinem Vorbild Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers an. Foto: Martin Zimmermann

Musikalisch haben die Tribute-Band hauptsächlich Klassiker und Fan-Lieblingshits im Programm. Sie müssen keine neuen Alben verkaufen. Mitsingen und Party wird dagegen großgeschrieben.

Tribute-Bands sind Stars zum Anfassen. Sie machen Ausflüge ins Publikum, klatschen mit den Fans ab, posieren mit ihnen für Selfies. Die Botschaft ist klar: Wir sind Fans, die Musik für Fans machen. Wir sind ein Teil von Euch. Trotzdem sind die Bands natürlich professionelle Musiker mit virtuosen Fähigkeiten.

Konzertinfo Der Live-Sommer wird noch bis 30. August fortgesetzt, jeweils von Dienstag bis Samstag. Diese Woche spielen noch Tribute-Bands von Robbie Williams, Police, ZZ Top und Meat Loaf. Ein genauer Spielplan findet sich unter www.hofgut-domaene.de.

Domäne-Wirtin Manuela Lacher veranstaltet den Live-Sommer bereits seit 21 Jahren. Seit sechs Jahren hat sich die Veranstaltungsreihe auf Tribute-Bands spezialisiert. Einige Bands treten bereits zum wiederholten Mal auf. Ein Erfolgsmodell, wie Lacher dem GEA erzählt. »Die Besucherzahl ist stetig ansteigend, wir sehen da auch dieses Jahr eine positive Entwicklung«, sagt sie.

Das zeigte sich auch am Samstag, als trotz wechselhaftem Wetter mehrere Hundert Besucherinnen und Besucher die Konzerte besuchten. Auf dem weitläufigen ehemaligen Gutshof gibt es mehrere Bereiche, wo man gemütlich sitzen kann, wenn einem das Stehen zu anstrengend wird. Dadurch ist die Altersspanne gemischter als bei anderen Festivals – neben Kuttenträgern jubeln auch Schulkinder und Seniorinnen den Kopien der Stars zu. (GEA)